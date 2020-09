SiteMercado: veja quem é a nova startup comprada pelo iFood

O aplicativo de delivery brasileiro iFood anunciou nesta quarta-feira, 16, a aquisição de uma nova startup, o SiteMercado. A empresa, que já era parceira no serviço de entregas de supermercado do iFood desde junho de 2019, vai seguir trabalhando de forma independente, mantendo sua estrutura de pagamentos e clientes.

“Conseguimos escalar o iFood Mercado rapidamente devido à nossa parceria com o SiteMercado. Por isso, estamos entusiasmados em recebê-los como parte da família iFood oficialmente. Temos a certeza de que a integração total do SiteMercado com o iFood nos proporcionará ainda mais expertise para continuar oferecendo as melhores e mais inovadoras soluções para o mercado de entrega de alimentos”, disse Henrique Iwamoto, vice-presidente de negócios do iFood, em nota.

A startup foi fundada pelos empresários Gabriel Moreno e Davi Costa no final de 2015 na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Na época, o delivery de compras de supermercado não era tão popular no Brasil como hoje, mas os empreendedores acreditavam que era importante desenvolver uma solução que pudesse facilitar as compras.

A plataforma do SiteMercado, então, nasceu para ajudar supermercados brasileiros de todos os portes a vender online. Ela oferece uma plataforma de e-commerce que pode ser customizada para cada uma das redes clientes. O cadastramento de produtos e a atualização de preços e volumes no estoque ficam a cargo da equipe da startup, que desenvolveu ferramentas próprias que medem isso automaticamente.

No dia a dia, os supermercados clientes, que estão em mais de 476 cidades do país, só precisam se preocupar em preparar o pedido para a retirada em loja ou para a entrega na casa do consumidor. O delivery pode ser feito por parceiros do iFood ou pela logística própria do supermercado.

Esse não é o primeiro negócio de Moreno e Costa que é adquirido pelo iFood. Em 2014, a empresa do grupo Movile comprou o Papa Rango, um marketplace de restaurantes criado pelos sócios do SiteMercado em 2012. Na época da aquisição, o aplicativo de delivery tinha uma base de 300 restaurantes e atuava no interior de São Paulo e em algumas capitais, como Campo Grande, Belém e Florianópolis.

Na época, a aquisição do Papa Rango era uma forma de ganhar terreno no setor de entrega de refeições. Agora, com o SiteMercado, o objetivo é expandir a atuação do iFood no setor de supermercados, onde empresas como B2W, Rappi e Mercado Livre também brigam pela liderança.