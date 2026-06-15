Esporte

Fase de grupos copa 2026

Arrascaeta joga hoje? Saiba tudo do jogo Uruguai x Arábia Saudita

A lesão preocupa a comissão técnica comandada por Marcelo Bielsa

Arrascaeta sofreu lesão grave e quase não foi para a Copa (Divulgação)

Arrascaeta sofreu lesão grave e quase não foi para a Copa (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 18h30.

O Uruguai estreia na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira contra a Arábia Saudita. A partida é válida pelo Grupo H, que teve já o empate por 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, na primeira zebra do Mundial.

O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, uma das estrelas da Celeste, não deve entrar em campo na estreia do Uruguai.

Ojogador do Flamengo é vai ficar fora devido a uma lesão muscular de grau médio na panturrilha, sofrida durante a preparação da seleção uruguaia no início de junho.

A lesão preocupa a comissão técnica comandada por Marcelo Bielsa, principalmente porque Arrascaeta já se recuperava de uma cirurgia na clavícula realizada em abril.

Apesar da ausência na estreia, a Federação Uruguaia optou por manter o jogador na lista da Copa do Mundo, apostando em sua recuperação ao longo do torneio.

O camisa 10 pode perder os primeiros jogos da fase de grupos, com chance de retorno apenas na partida contra a Espanha ou até mesmo no mata-mata, caso o Uruguai avance.

Ficha do jogo — Uruguai x Arábia Saudita

Competição: Copa do Mundo 2026 – Fase de grupos (Grupo H)
Data: Segunda-feira, 15 de junho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA

Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil por:

  • TV Globo
  • SBT
  • CazéTV
  • SporTV

Todas as estreias do Uruguai em Copas do Mundo

  • 1930: Uruguai 1 x 0 Peru
  • 1950: Uruguai 8 x 0 Bolívia
  • 1954: Uruguai 2 x 0 Tchecoslováquia
  • 1962: Uruguai 2 x 1 Colômbia
  • 1966: Uruguai 0 x 0 Inglaterra
  • 1970: Uruguai 2 x 0 Israel
  • 1974: Uruguai 0 x 2 Holanda
  • 1986: Uruguai 1 x 1 Alemanha Ocidental
  • 1990: Uruguai 0 x 0 Espanha
  • 2002: Uruguai 1 x 2 Dinamarca
  • 2010: Uruguai 0 x 0 França
  • 2014: Uruguai 1 x 3 Costa Rica
  • 2018: Uruguai 1 x 0 Egito
  • 2022: Uruguai 0 x 0 Coreia do Sul
Acompanhe tudo sobre:UruguaiCopa do Mundo

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