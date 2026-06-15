Arrascaeta joga hoje? Saiba tudo do jogo Uruguai x Arábia Saudita

Arrascaeta sofreu lesão grave e quase não foi para a Copa (Divulgação)
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 18h30.
O Uruguai estreia na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira contra a Arábia Saudita. A partida é válida pelo Grupo H, que teve já o empate por 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, na primeira zebra do Mundial.
O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, uma das estrelas da Celeste, não deve entrar em campo na estreia do Uruguai.
Ojogador do Flamengo é vai ficar fora devido a uma lesão muscular de grau médio na panturrilha, sofrida durante a preparação da seleção uruguaia no início de junho.
A lesão preocupa a comissão técnica comandada por Marcelo Bielsa, principalmente porque Arrascaeta já se recuperava de uma cirurgia na clavícula realizada em abril.
Apesar da ausência na estreia, a Federação Uruguaia optou por manter o jogador na lista da Copa do Mundo, apostando em sua recuperação ao longo do torneio.
O camisa 10 pode perder os primeiros jogos da fase de grupos, com chance de retorno apenas na partida contra a Espanha ou até mesmo no mata-mata, caso o Uruguai avance.
Competição: Copa do Mundo 2026 – Fase de grupos (Grupo H)
Data: Segunda-feira, 15 de junho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA
A partida terá transmissão no Brasil por: