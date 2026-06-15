Arrascaeta joga hoje? Saiba tudo do jogo Uruguai x Arábia Saudita

O Uruguai estreia na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira contra a Arábia Saudita. A partida é válida pelo Grupo H, que teve já o empate por 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, na primeira zebra do Mundial.

O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, uma das estrelas da Celeste, não deve entrar em campo na estreia do Uruguai.