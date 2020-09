Quer aprender a vender online? Facebook oferece três cursos grátis

O Facebook anunciou nesta semana três novos cursos de capacitação para empreendedores brasileiros. A rede social, que há cinco anos oferece programas no Brasil, fez parcerias com entidades locais para apoiar grupos historicamente excluídos do ambiente de empreendedorismo e inovação.

O Afrohub, que reúne as iniciativas da Preta Hub, Afrobusiness e Diaspora.Black, a Central Única das Favelas (Cufa) e a Migraflix são os parceiros do Facebook na iniciativa. Ao todo, o projeto quer capacitar 170.000 afroempreendedores, moradores de favelas, refugiados e imigrantes que vivem no Brasil.

Os três cursos são gratuitos e serão disponibilizados online. O objetivo é fornecer conteúdo e mentorias para que os empreendedores aprendam a digitalizar seus negócios. “Estamos vivendo um momento em que ser digital é essencial para a sobrevivência das empresas, especialmente as pequenas e médias”, diz Debora Nitta, diretora global de customer marketing do Facebook para a América Latina.

Os cursos foram desenvolvidos por especialistas como Adriana Barbosa, presidente da Pretahub e idealizadora da Feira Preta; Fernanda Ribeiro, fundadora do Afrobusiness; Antonio Pita, sócio fundador da Diaspora.Black; Celso Athayde, fundador da Cufa; e Jonathan Berezovsky, fundador e diretor executivo da Migraflix.

Veja abaixo a proposta de cada curso:

Afrohub

O Afrohub, há três anos, trabalha para estimular o ecossistema de afroempreendedorismo brasileiro. A entidade faz pesquisas, incentiva negócios e ajuda empreendedores a usar mais tecnologia. As duas edições anteriores do programa foram feitas de forma presencial. Em 2020, o evento migrará para o meio digital.

A partir desta semana, empreendedores podem se inscrever para uma jornada de capacitação que vai abordar temas como gestão, finanças, vendas e comunicação. Na plataforma própria da Afrohub, serão disponibilizadas 20 horas de conteúdo gratuito. Nas redes sociais da entidade, serão distribuídos vídeos curtos com algumas dicas para o público. “Tudo foi minuciosamente pensado para atender às necessidades do afroempreendedor”, diz Fernanda Leôncio, fundadora do Afrobusiness.

Inscrições: pelo site

Cufa

A Central Única das Favelas (Cufa) é parceira do Facebook desde 2015. Nesta edição, a primeira online, a entidade vai enviar todos os conteúdos de capacitação via WhatsApp. O curso tem como objetivo ajudar os empreendedores moradores de favelas a usar as redes sociais para vender mais.

Além do material disponibilizado pelo WhatsApp, os inscritos poderão acessar lives exclusivas em que serão apresentadas histórias de sucesso e dicas de finanças. Para participar, é preciso se inscrever até o dia 26 de outubro. Serão aceitas até 20.000 pessoas.

Inscrições: enviando mensagem via WhatsApp para (11) 9-5775-0125 ou pelo site

Migraflix

Já a parceria com a Migraflix é para ajudar imigrantes e refugiados a se recolocarem no mercado. A plataforma, lançada nesta terça-feira, 29, tem como objetivo ensinar os participantes a gerir seus próprios negócios. Os conteúdos abrangem temas como modelos de negócios, educação financeira, gestão, marketing, e estratégias para impulsionar vendas nas redes sociais. A expectativa é atender até 50.000 pessoas.

Inscrições: pelo site