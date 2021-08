Programa de aceleração busca startups com soluções para o setor público

Nos últimos anos, cresceu o número de startups que usam tecnologia para trazer mais inovação ao poder público e entidades governamentais. Elas ganharam até mesmo um nome: govtechs. E é em busca dessas empresas que o BrazilLAB, hub de inovação govtech, lança nesta quinta-feira, 19, um programa de aceleração para startups com soluções voltadas para o setor público.

Esta será a sexta edição do programa, lançado pelo hub há cinco anos com o objetivo de auxiliar no crescimento de startups do setor e conectá-las ao poder público. De lá para cá, já foram 110 startups e pequenos e médios negócios acelerados.

Para a nova turma, o BrazilLAB busca empresas capazes de criar soluções em três áreas principais:

Inovação em Legistech

Cidades Inteligentes e Sustentabilidade

Digitalização de Serviços Públicos e Inclusão Produtiva

No primeiro desafio, podem se inscrever empresas que tenham soluções que ampliam a transparência, eficiência e a participação popular no processo legislativo com uso de tecnologia. Essas soluções vão apoiar Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, além da Câmara e Senado federais. A proposta é auxiliar esses órgãos que, com a pandemia, passaram a deliberar muito mais no ambiente digital. Para o desafio ligado a cidades inteligentes e sustentáveis, o BrazilLAB busca startups que ajudem o poder público a ampliar o uso de energias renováveis e com novas ferramentas de gestão ambiental e energética.

Já para o desafio de digitalização de serviços públicos, as startups devem ter tecnologias que possam ser usadas pelos órgãos públicos na criação de novos empregos e também ampliem a inclusão digital a partir da inovação na educação pública.

Segundo Guilherme Dominguez, CEO do BrazilLAB, o hub está em busca de “soluções tecnológicas que melhorem a qualidade do processo legislativo no país” e que “tenham força para deixar as nossas cidades mais inteligentes e ao mesmo tempo mais sustentáveis”.

Em outra frente, o programa também vai acelerar startups que desenvolvem ferramentas capazes de apoiar entidades municipais e governamentais e regulamentar a nova Lei de Governo Digital e o Marco Legal de Startups, legislação que amplia o apoio a pequenas empresas de cunho inovativo.

As startups interessadas podem se inscrever até dia 20 de setembro, pelo site.

