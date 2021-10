De olho nos gateiros, Petlove traz marca francesa para atrair pais de pets

A Petlove, petshop online e plataforma de serviços veterinários anunciou uma parceria com a Pidan, marca de produtos para gatos, que permitirá a venda exclusiva dos produtos franceses da empresa no marketplace da Petlove em sua primeira grande ofensiva no segmento de gatos.

Segundo a Petlove, a parceria chega para trazer mais tecnologia e design ao mercado pet, com foco nos gatos. Fundada em 2015, a Pidan é líder em seu segmento na França, além de estar presente em mais de 25 países. Fora os produtos para gatos, a Pidan também vende itens para cachorros em um modelo de negócio que visa reunir funcionalidade e design estético. A proposta é que os produtos da Pidan mais se pareçam parte da mobília, como itens de decoração.

Hoje a Pidan tem mais de 170 produtos. Na lista estão itens como camas, arranhadores, móveis, acessórios, brinquedos e alimentos. Com a parceria, a Petlove será a única responsável pela comercialização dos produtos da marca no Brasil.

A motivação para a parceria está no potencial do mercado pet e especialmente nos tutores de gatos, uma população em expansão nos últimos anos e que ainda é, de certa forma, desassistida, afirma Victor Blumenthal, diretor de marcas exclusivas na Petlove e responsável pela inserção da Pidan no marketplace da empresa. “O número de gatos em lares no país cresceu nos últimos anos e tende a continuar crescendo e ganhando espaço. Percebemos que esse é um público bastante engajado com o bem-estar e saúde dos seus pets e exigentes em relação a qualidade. Nós compartilhamos essa mesma visão. Além disso, o Brasil ainda é carente de marcas com acessórios realmente focados em gatos e com produtos de alta qualidade”, diz.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (AbinPet), são cerca de 26 milhões de gatos no Brasil.

Essa não é a primeira vez que a Petlove aposta em parcerias estratégicas e exclusivas para expandir seu ecossistema e ganhar relevância no mercado pet brasileiro. Em junho deste ano, a empresa passou a vender as rações naturais super premium da marca True, em uma parceria exclusiva e marcou a chegada da marca em território brasieliro.

No caso da Pidan, a grande aposta está em um produto de higiene: um granulado sanitário produzido a partir do tofu, com tecnologia antiodor e com absorção e aglutinação que reduz poeiras e bactérias, além de ser biodegradável.

“A humanização destes pets irá impulsionar a busca do que há de melhor no segmento de produtos para gatos, que têm necessidades bastante específicas para manterem-se saudáveis. Observamos que pais e mães de gatos estão mais preocupados com a qualidade de produtos, conforto e bem-estar. Além disso, os itens para gatos - que costumam ser mais caseiros - não são pensados com um design integrado às casas e é isso o que estamos trazendo ao mercado, com uma marca internacional”, diz Blumenthal.

