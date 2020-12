Pequenas empresas apostam no Spotify e TikTok para vender mais em 2021

O Spotify e o TikTok são as grandes novas apostas dos empreendedores brasileiros em 2021. Pesquisa feita pela startup de gestão de redes sociais mLabs mostra que os dois aplicativos estão empatados com 28% dos votos como o novo canal de negócios que as pequenas empresas estão dispostas a investir no próximo ano.

Realizada com 2.392 profissionais que tomam decisões dentro de agências e pequenas empresas, a pesquisa aponta o Telegram na segunda posição (22%) das grandes apostas.

Em 2019, o TikTok também estava em primeiro lugar (26%) e o Spotify em segundo (21%). Segundo a mLabs, a grande variedade de podcasts no país é responsável pelo crescimento do Spotify como um grande canal de negócios. “A quarentena acelerou a adoção de estratégias digitais, principalmente para os pequenos negócios”, diz Rafael Kiso, fundador da mLabs.

Quanto aos canais que devem receber mais atenção e esforço das agências e empresas, a pesquisa mostra que o Instagram (96%), o Whatsapp (88%) e o Facebook (83%) seguem na liderança, o que reforça a relevância deles no país.

“Os canais de performance comprovadas geram segurança para as empresas do ecossistema digital. O retorno em publicidade nestes apps é praticamente garantido, o engajamento é alto a um custo acessível”, afirma Kiso.

Em relação a investimento em tecnologia em 2021, o monitoramento de redes sociais (86%) aparece em primeiro lugar, seguido por automação de marketing (77%) e SAC Social/Social CRM (71%).

Quanto a profissões mais desejadas pelas empresas e agências, os analistas de social media e comunidades (75%) serão os mais requisitados ao longo do próximo ano. Depois, na segunda e terceira posição, aparecem analistas de inbound (64%) e programadores web (61%).

A pandemia também mudou a forma com que as empresas e agências trabalham. As reuniões online (91%) são a principal tendência de trabalho, seguidas pelos treinamentos online (88%) e eventos online (86%).