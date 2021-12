Natal 2021: compradores são mulheres buscando itens de moda, diz pesquisa

O Natal, em 2021, acontecerá no e-commerce. A expectativa do varejo é aproveitar o bom momento de vendas online e a onda de descontos da Black Friday para atrair o maior número de consumidores às lojas digitais, que se tornarão principal ponto de vendas na data. A conclusão é de uma pesquisa feita pela startup de cupons de desconto Cuponomia.

De acordo com o levantamento, que buscou identificar o perfil do público que irá às compras neste Natal, a maioria dos consumidores prefere os smartphones para fazer buscas e concluir pedidos. Mais de 73% dos compradores vão comprar os presentes pelos celulares, enquanto 61% preferem o computador e apenas 11% priorizam as lojas físicas.

A análise da startup é de que, mesmo com o avanço na vacinação, a influência de uma nova variante em circulação aumenta a insegurança da população, que ovlta a evitar a exposição e recorre à internet para fazer suas compras. "O surgimento recente da nova variante do coronavírus, pode contribuir para que o consumidor volte a ter cautela ao sair de casa para ir às compras, preferindo buscar não só preços atrativos, como também outras facilidades do e-commerce”, diz Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia.

A predileção pelo online também pode ser justificada pela herança digital da Black Friday. Há menos de 1 mês, o e-commerce movimentou bilhões de reais de pessoas interessadas em descontos e condições especiais de compra. Segundo uma pesquisa anterior do Cuponomia, 77% da população havia afirmado que aproveitaria a Black Friday para antecipar as compras de Natal.

Mulheres são maioria

A maior parte da população que pretende fazer compras no Natal 2021 são mulheres, mostra a pesquisa. Em uma análise geral, elas são 68,8%, contra 31% de homens.

Entre as categorias mais buscadas por elas estão itens de moda e acessórios (44,7%), eletrodomésticos (38,4%) e maquiagem e beleza (37,1%).

-

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.