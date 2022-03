Mãe e filha apostam em inovação para expandir os negócios

Por Rogério Lagos, do Jornal de Negócios do Sebrae-SP

Negócio familiar com organização e estrutura profissionais, a Casa & Verde conseguiu crescer em plena pandemia com inovação e digitalização. A empresa, dirigida por Silvia Maretti e a filha Mariana Maretti Rufino, é uma garden store localizada em Mogi Mirim, com produtos para piscina, paisagismo, móveis, pet, design floral, jardinagem e decoração.

Há 35 anos no mercado, a Casa & Verde deu um salto em 2021: inaugurou uma filial em Mogi Guaçu, ampliou o número de funcionários de 14 para 36 e aumentou em 50% o faturamento.

“Fazemos capacitações em gestão e vamos atrás de melhorias para crescer. É muito importante colocar em prática o que se aprende”, diz Mariana.

A empresa tem participado de soluções do Sebrae-SP com foco em inovação, como o programa Brasil Mais, atendimentos tecnológicos do Sebraetec, workshops do Inova Sebrae e acompanhamento com as consultorias de marketing digital.

"Logo após os primeiros encontros do Programa ALI, em 2020, a Casa & Verde começou a sentir o impacto da pandemia. Silvia nos procurou para ajudá-la na estratégia de ampliar seu mix, como na oferta de produtos para a linha pet e também iniciando a digitalização", diz a analista do Sebrae-SP Luciani Matielo.

A Casa & Verde investiu em uma nova linha de produtos home care com sprays e aromatizadores e iniciou seu planejamento para ganhar mais presença digital.

O Sebrae-SP identificou a oportunidade de a empresa fortalecer suas vendas na internet participando de consultorias sobre SEO (técnicas para melhorar a presença nos mecanismos de busca). A empresa implementou um CRM (processo de relacionamento com clientes) focado em oportunidades de vendas em redes sociais e marketplaces. O e-commerce foi lançado em outubro com ofertas de coleções exclusivas. Outro diferencial foram as lives shopping, que auxiliaram no crescimento das vendas.

“O Sebrae-SP tem sempre uma solução. Com o aumento de funcionários, estamos conversando sobre capacitação para a equipe. No digital, estamos sempre nos mantendo atualizadas. É muito importante ter o Sebrae-SP ao lado”, destaca Silvia.

Para Luciani, atuar com estratégias em diferentes frentes faz com que a empresa seja eficiente no ambiente online e também ofereça uma nova experiência de compra nas lojas físicas. “Queremos expandir nossa atuação com essa mentalidade omnichannel e chegar onde ainda não estamos. Para isso, estamos trabalhando no planejamento de uma linha de produtos exclusiva”, finaliza Mariana.