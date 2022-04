Dez frases inspiradoras de Elon Musk, o novo dono do Twitter

Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, acaba de se tornar dono do Twitter. Famoso também como usuário da rede social, Musk ofereceu US$ 44 bilhões pela empresa. E, nesta segunda-feira, 25, o Twitter aceitou a proposta, de acordo com o jornal americano The Wall Street Journal.

Nascido em 1971 na África do Sul, o empreendedor foi cofundador do PayPal e criou a agência espacial privada SpaceX, despertando uma nova corrida espacial entre bilionários. Em 2021, a empresa fez seu primeiro voo com civis.

Veja também:

Elon Musk: conheça todos os negócios do bilionário dono do Twitter

Twitter: o que está por trás do interesse de Elon Musk?

Compra do Twitter por Elon Musk faz criptomoeda dogecoin disparar 25%

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Mas, antes de completar 18 anos, o agora bilionário se mudou para o Canadá, onde realizava uma série de trabalhos braçais, incluindo escavar grãos, cortar toras e até limpar a sala da caldeira em uma serraria por US$ 18 a hora — um salário um tanto quanto alto em 1989.

Um outro fato interessante do precoce talento: aos 12 anos, ele vendeu o código-fonte de seu primeiro videogame por US$ 500.

Antes do Twitter, Musk já investiu em empresas como a Game Trust, de videogames, e na plataforma de meios de pagamento Stripe.

Além de suas publicações no Twitter, relembre dez frases de Musk para inspirar a sua carreira: