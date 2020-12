Intelipost recebe aporte de R$ 130 mi e anuncia fusão com a AgileProcess

A Intelipost, startup de logística para e-commerce, anuncia ter recebido um aporte de 130 milhões de reais da empresa de private equity Riverwood Capital no início deste ano. A companhia, fundada em 2014 por Stefan Rehm e Gabriel Drummond, também anunciou que está fundindo sua operação com a da AgileProcess, especializada em roteirização e monitoramento de cargas. Juntas, as startups esperam acelerar o lançamento de novos produtos.

“Nossa missão é simplificar a logística do e-commerce por meio de software e tecnologia, conseguindo menores custos de frete e maior automação para varejistas, ao mesmo tempo em que oferecemos melhores experiências de entrega para os consumidores”, afirma Stefan Rehm, presidente e cofundador da Intelipost.

Mais de 4.000 sites brasileiros usam a tecnologia da Interlipost para gerenciar, despachar e rastrear o frete. Durante o ano, a empresa cresceu cerca de 100% na comparação com 2019. Mensalmente, a startup fez mais de 1 bilhão de cálculos de frete e geriu mais de 19 milhões de pedidos de entregas.

O crescimento da empresa foi impulsionado pelo boom do comércio eletrônico durante a pandemia. No Brasil, a expectativa é que as vendas online dobrem sua participação no faturamento do varejo neste ano, chegando a cerca de 10% de representatividade.

“Estamos ansiosos para fazer esta parceria com a Intelipost e apoiar este crescimento de alta escalabilidade, além de construir uma espinha dorsal estratégica da logística do e-commerce no Brasil”, afirma Joe De Pinho, diretor da Riverwood Capital, que faz parte do Conselho de Administração da Intelipost.

A AgileProcess é uma parte importante do plano de expansão da empresa. A tecnologia de despacho e rastreamento de encomendas da Intelipost será unida ao software de otimização de rotas da AgileProcess, para melhorar o tempo de entrega das mercadorias.

“A equipe AgileProcess e seu CEO continuarão a trabalhar fortemente nos produtos da empresa e agora contam com o suporte e a estrutura da Intelipost”, afirma Gabriel Drummond, diretor de operações e cofundador da Intelipost.

Outras startups que atuam no mercado de e-commerce também receberam investimentos milionários ao longo do ano. Em setembro, a VTEX, que oferece infraestrutura de e-commerce, se tornou um unicórnio em uma rodada em que recebeu 225 milhões de dólares. Dois meses depois, a Olist, que ajuda pequenos negócios a venderem em marketplaces, levou um cheque de 310 milhões de reais.