VTEX, de e-commerce, recebe novo aporte milionário

A VTEX, empresa brasileira de comércio eletrônico fundada em 1999, recebeu uma noda rodada de investimento que a colocou no seleto grupo de unicórnios brasileiros — startups que valem mais de 1 bilhão de dólares.

Fontes ouvidas pela EXAME confirmaram a nova rodada. O aporte recebido, segundo o site Brazil Journal, foi de 225 milhões de dólares, o que teria avaliado a empresa em 1,7 bilhão de dólares.

Em novembro do ano passado, a empresa havia recebido em sua série B um investimento de 580 milhões de reais dos fundos SoftBank, Gávea e Constellation Asset Management. Na época, a empresa tinha clientes em 28 países e atendia a 2.500 marcas globais.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa de tecnologia cresceu muito provendo soluções de e-commerce para diversas marcas, como Cobasi e C&A. Em julho, a VTEX já tinha atingido a marca de 3.000 clientes em 41 países, com escritórios em 16 cidades do mundo.

Em maio e junho de 2020, as vendas online pela plataforma subiram mais de 100% em relação ao ano passado no Brasil. “A demanda aumentou nos mais diversos níveis. Desde aquela loja que abriu no digital durante a pandemia até a outra que achava que estava preparada e não deu conta do número de pedidos”, disse Rafael Forte, presidente da VTEX no Brasil, em entrevista anterior à EXAME.