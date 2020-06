Hellofood compra o Entrega Delivery

1. Sucesso zoom_out_map 1/14 (Stock.xchng) empreendedores têm o sonho de mudar o mundo com uma ideia de negócio, mas poucos conseguem chegar lá. Ler sobre histórias de sucesso pode ajudar empreendedores a se inspirarem na hora de resolver problemas e desenvolver seus projetos. Com a ajuda de Fernando de la Riva, diretor-executivo da Concrete Solutions, Marcelo Nakagawa, professor de Empreendedorismo do Insper, e João Kepler Braga, investidor-anjo e mentor na Seed Investimentos, EXAME.com listou 12 startups que mudaram de forma radical seu mercado. São Paulo – Muitostêm o sonho de mudar o mundo com umamas poucos conseguem chegar lá. Ler sobre histórias de sucesso pode ajudar empreendedores a se inspirarem na hora de resolver problemas e desenvolver seus projetos. Com a ajuda de Fernando de la Riva, diretor-executivo da Concrete Solutions, Marcelo Nakagawa, professor de Empreendedorismo do Insper, e João Kepler Braga, investidor-anjo e mentor na Seed Investimentos, EXAME.com listou 12que mudaram de forma radical seu mercado.

2. 1. Whatsapp zoom_out_map 2/14 (Flickr.com/qiaomeng) No mundo, há mais de 500 milhões de pessoas que usam o Whatsapp para se comunicar. Para Riva, o aplicativo afetou diretamente os segmentos de telecomunicação e redes sociais. Em fevereiro deste ano, a empresa foi comprada pelo Facebook por 16 bilhões de dólares. Fundado em 2009, pelos empreendedores Jan Koum e Brian Acton, a startup só tinha 8 milhões de dólares de investimento antes da compra

3. 2. Airbnb zoom_out_map 3/14 (Divulgação) O Airbnb ajuda pessoas que desejam alugar espaços ociosos como quartos, apartamentos ou casas. Fundada em 2008, pelos empreendedores Joe Gebbia, Brian Chesky e Nathan Blecharczyk, a startup já recebeu investimentos de mais de 325 milhões de dólares. Desde então, a maneira que as pessoas buscam por opções baratas de hospedagem mudou. “O impacto da empresa não se resume a ser apenas uma oferta de hospedagem, mas um poderoso mecanismo de serviço baseado em confianças mútuas”, explica Nakagawa.

4. 3. Easy Taxi/99Taxis zoom_out_map 4/14 (Wilsom Dias/ABr) Solicitar o táxi mais próximo por meio de um smartphone não fazia parte da rotina dos brasileiros há alguns anos. Hoje, o mercado das cooperativas e pontos de táxi também usam aplicativos como o Easy Taxi e 99Taxis para atender clientes. “A facilidade de pagamento com cartão de crédito, que a maioria das cooperativas não aceitava, foi outro fator competitivo importante”, afirma Riva.

5. 4. ZeroPaper zoom_out_map 5/14 (Reprodução/Site Zero Paper) A startup brasileira ZeroPaper é uma plataforma financeira na nuvem e foi acelerada pela 21212. Voltada para pequenas e médias empresas, a ferramenta auxilia os negócios com funcionalidades como fluxo de caixa, relatórios, controle de contas, entre outros. Em julho de 2013, parte do negócio foi vendida para a Totvs. Se antes tudo era feito em planilhas ou pelo contador, hoje os pequenos empresários podem administrar as finanças do negócio sozinho. “Está ajudando a educar financeiramente e a gerir as empresas, reduzindo o índice de mortalidade desses pequenos negócios”, explica Braga. Um mercado todo nesse setor foi criado com base em empresas como esta.

6. 5. Dropbox zoom_out_map 6/14 (Divulgação) Disquetes, CD’s e pendrives eram e ainda são uma das ferramentas utilizadas para armazenar documentos e fazer backup de computadores. Entretanto, desde a chegada do Dropbox, o mercado mudou. “O serviço colocou todos os seus dados na nuvem e permitiu que você acessasse todos os seus arquivos em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, desde que estivesse conectado à internet. Para um setor que parecia ser pouco sexy e já bem esquadrinhado, a excelência em execução fez a diferença”, conta Riva.

7. 6. Tinder zoom_out_map 7/14 (Divulgação) Não há muito tempo, quem queria conhecer gente nova recorria a sites de encontros e relacionamentos. Hoje, o Tinder ajuda quem deseja flertar por meio do smartphone. O aplicativo usa dois componentes para ajudar no flerte: a geolocalização, para achar potenciais encontros mais próximos, e o social. “Um ponto relevante neste caso é que quem desenvolveu o aplicativo foi a própria IAC, dona do match.com, OKcupid e do Par Perfeito. Eles preferiram atacar o mercado antes que um novo entrante atacasse”, explica Riva.

8. 7. Kickstarter zoom_out_map 8/14 (Reprodução/Site Kickstarter) A startup Kickstarter é uma das pioneiras quando o assunto é crowdfunding ou, em português, financiamento coletivo. Fundada em 2009, pelos empreendedores Charles Adler, Perry Chen e Yancey Strickler, mais de 64 mil projetos já foram financiadas através da plataforma. Para Nakagawa, o site permitiu que ideias muito inovadoras se transformassem em realidade “bancadas por clientes que também atuam como patrocinadores da ideia, organizando um mercado quase inexistente e que era parcialmente dominado por grandes empresas”.

9. 8. Instagram zoom_out_map 9/14 (David Paul Morris/Bloomberg) A startup foi fundada pelo brasileiro Mike Krieger e pelo americano Kevin Systrom e mudou a maneira como as pessoas compartilham fotos em smartphones. Em 2012, o Facebook comprou o aplicativo por aproximadamente 1 bilhão de dólares. Como rede social, o Instagram é importante para quem deseja potencializar a sua marca e conquistar novos consumidores.

10. 9. Bliive zoom_out_map 10/14 (Reprodução/Site Bliive) A Bliive é uma rede social brasileira colaborativa em que seus usuários oferecem experiências em troca de tempo. Aulas de música, consultorias e passeios são alguns dos serviços disponíveis. A startup foi a vencedora do Desafio Intel 2014 e será uma das representantes da América Latina no YouNoodle Camp, um programa de aceleração que acontece em julho, nos Estados Unidos. Para Braga, a startup se destaca porque trabalha com colaboração e generosidade como moeda de troca.

11. 10. Waze zoom_out_map 11/14 (Nir Elias/Reuters) O Waze fez com que qualquer GPS de última geração parecesse ultrapassado, pois os mapas são atualizados em tempo real pelos seus usuários. O engenheiro Ehud Shabtai fundou a empresa em 2006 com o nome de Freemap, em Israel. “É de graça, é bonitinho, oferece rotas melhores, além de incentivar a concorrência com outros usuários por meio de técnicas de gamificação”, explica Nakagawa. Em junho de 2013, o Google comprou o aplicativo.

12. 11. GoPro zoom_out_map 12/14 (EXAME.com) A câmera GoPro revolucionou a maneira de fazer fotos e vídeos, principalmente para esportistas e aventureiros. Em 2002, o empreendedor Nick Woodman teve a ideia de criar a câmera para que surfistas pudessem capturar fotos diferentes. Hoje, a empresa conquistou consumidores de diversos mercados e estreou na bolsa com alta na semana passada. É a primeira companhia de eletrônicos norte-americana a abrir capital desde a Skullcandy, de fones de ouvido, em 2011.