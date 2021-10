De olho no delivery, dono do Spoleto compra 100% do China in Box

O Grupo carioca Trigo, dono das bandeiras LeBonton e Spoleto, anunciou nesta sexta-feira, 29, a aquisição de 100% das operações do Grupo TrendFoods, proprietário das marcas de comida asiática China in Box e Gendai. O valor da transação não foi divulgado.

Com a aquisição, apenas o CEO do Grupo TrendFoods, Carlos Sadaki, receberá ações do grupo Trigo, além de continuar no comando das duas marcas adquiridas. Os outros acionistas são os membros das famílias Ohara e Sugiyama — além do fundador da rede, Robinson Shiba.

Sadaki está à frente do China in Box e Gendai desde 2020. O executivo assumiu o comando da operação após Shiba sofrer um grave acidente de moto, ainda em 2019. Desde então, o desafio do restaurante asiático foi manter a relevância em tempos de nova governança e transformação no setor de food service brasileiro.

Durante a pandemia, a aposta do China in Box para chegar até lá se deu nas dark kitchens, espaços de produção de alimentos direcionados especificamente às entregas, e no delivery — algo que por lá já é tradição desde 1992. O resultado está em um faturamento 10% maior em 2020 frente à 2019, totalizando 340 milhões de reais.

Em entrevista à EXAME em maio deste ano, Sadaki afirmou que, apesar da repentina volta de Shiba às redes sociais, o retorno do executivo à liderança da empresa ainda era uma possibilidade remota. “Aquele foi um retorno à vida social, mas em termos de gestão do negócio, ainda é cedo para afirmarmos qualquer coisa”, disse.

Com o TrendFoods, o Grupo Trigo ganha um reforço em sua vertical de delivery e lojas de rua, já que as duas marcas de culinária chinesa e japonesa têm isso como parte essencial de sua estratégia, enquanto as marcas do grupo carioca têm presença carimbada em shopping centers.

Entre 2019 e 2020, as vendas no delivery no China in Box, por exemplo, cresceram mais de 20%, e hoje as vendas por esse canal já representam 75% do total comercializado pelo grupo. Isso também deve elevar a participação digital do Trigo, que hoje é de cerca de 40%.

A incorporação do TrendFoods traz ao Trigo uma base de 613 restaurantes, contando com as unidades Gendai e China in Box.