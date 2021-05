Robinson Shiba, do China in Box, reaparece 2 anos após acidente

Um dos empreendedores mais conhecidos do país, Robinson Shiba, fundador das redes China in Box e Gendai, reapareceu neste domingo, 16 de maio, por meio de um post no seu perfil no Instagram: "Estou de volta!!!".

Na foto do post publicado no início da tarde, Shiba aparece em uma cadeira de rodas e com um dos braços para cima. O post vem acompanhado de algumas hashtags, como #forcashiba, #ubuntu, #chinainbox, #gendai e #sharktankbrasil. Em seis horas no ar, o post tinha mais de 27.000 curtidas e mais de 3.000 comentários.

Nos stories do seu perfil, Shiba aparece movimentando os braços, com a legenda "Dia 1, 16/05/2021".

Shiba sofreu um grave acidente de moto em São Paulo em fevereiro de 2019. Socorrido, foi levado ao hospital e ficou muito tempo em coma, segundo as poucas informações que foram tornadas públicas desde então. Tanto que o post deste domingo foi o primeiro publicado em seu perfil no Instagram desde 19 de fevereiro de 2019.

Segundo reportagem do jornalista Daniel Bergamasco, da GQ Brasil, citando informações da família, Shiba saiu da internação em março deste ano e está em casa desde então, passando por um processo de reaprendizado que inclui sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. E continua com o acompanhamento de um neurologista.

Shiba tinha apenas 20 anos e era estudante de odontologia quando viajou para os Estados Unidos para estudar inglês. Lá trabalhou como assistente de cozinha, lavador de pratos e entregador e teve a ideia que mudou sua carreira ao voltar para o Brasil.

Decidiu montar um serviço de entregas que deu origem ao China in Box, uma das redes de franquias de entrega mais longevas e bem-sucedidas do país. Era o ano de 1992. Mais de 25 anos antes da onda de Rappi, Uber Eats etc.

Shiba já era famoso e respeitado no mundo dos empreendedores no país se tornou um dos jurados das três primeiras temporadas do Shark Tank Brasil, a versão brasileira do reality show em que empresários experientes e bem-sucedidos avaliam empreendedores em início de carreira. Seus ex-colegas de programa fizeram comentários em cima do seu post.

"Queridooooo amigo que emoção você nunca saiu agora está mais forte do que nunca, vemmmmmmmmm", disse Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

"@robinsonshiba, feliz em te rever!!", escreveu João Apolinário, fundador e presidente da Polishop.

"Muito felizzzzz você é D++++", disse a empresária Cris Arcangeli, fundadora da Beautydrink, entre outras companhias.

"Que coisa mais linda meu amigo querido!!! Viva a VIDA!!!!! Amo você", escreveu Camila Farani, empresária, investidora-anjo e sócia-fundadora da G2 Capital, uma empresa de investimentos.