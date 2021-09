Foodtech Liv Up finaliza rodada série D de R$230 mi e mira novos produtos

A praticidade das comidas congeladas em tempos de home office levou a Liv Up, empresa de comidas naturais para viagem, a engordar uma rodada série D de investimento que agora chega aos 230 milhões de reais. A startup acaba de receber um novo aporte, de 50 milhões de reais, liderado pela Globo Ventures, braço de investimentos do Grupo Globo. A captação foi anunciada nesta terça-feira, 21.

O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo

A Liv Up quer romper com o estigma de que comida congelada faz mal para a saúde e é uma péssima opção para quem busca soluções mais saudáveis no cardápio. Para isso, a startup fundada em 2016 vende refeições congeladas sob demanda, em um cardápio personalizável e cheio de verduras e legumes.

Todos os itens são orgânicos e oferecidos por uma rede de agricultores familiares que já conta com cerca de 40 produtores.

Além das refeições prontas, a Liv Up também atua em outros segmentos, como mercearia, açougue e padaria. Desde o início do ano, o portfólio de produtos saltou de 200 para 500 opções. A meta é dobrar esse patamar até o final de 2021 e levar o título de “supermercado digital”.

Atualmente, a Liv Up está em 50 cidades do país, onde realiza entregas de refeições e também de pizzas e saladas. Já o serviço de mercado digital que permite entregas no mesmo dia deve chegar ao Rio de Janeiro ainda neste ano, segundo a empresa.

"A Liv Up surgiu como a empresa digital que leva praticidade para as pessoas comerem bem no dia a dia. O último ano acelerou uma mudança no comportamento de compra de alimentos online. O varejo alimentício é um dos setores mais importantes do mundo e temos toda a estrutura para atender a demanda do consumidor tanto com ingredientes frescos para a feira da semana, quanto a comida pronta, gostosa e saudável para diferentes ocasiões", afirma Victor Santos, fundador e CEO da startup.