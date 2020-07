A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – InovAtiva Experience

Data: dia 27 de julho, das 10h às 18h30

Custo: gratuito

Onde: Zoom, Discord e pelo YouTube

O público externo poderá, acompanhar a cerimônia de encerramento do programa de aceleração InovAtiva Experience, que contará com a presença autoridades do Ministério da Economia e do Sebrae, além da premiação das startups que se destacarem em suas bancas temáticas.

2 – Festival Latinidades, maior festival de mulheres negras da América Latina

Data: dia 27 de julho, a partir das 9h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A 13ª edição do Latinidades, maior festival de mulheres negras da América Latina, tem como tema “Utopias Negras”. Numa edição totalmente digital, o festival este ano conta com uma intensa programação com mais de 60 atividades, entre painéis, shows de música, recitais de poesia, workshops, vivências, oficinas, rodas de conversa e espaço infantil. Participam todas as regiões brasileiras e mais nove países: Colômbia, Guiné Bissau, Nigéria, Barbados, Haiti, Costa Rica, Cuba, Jamaica e Etiópia. A missão do festival é ser plataforma de formação, cultura, inovação, geração de renda, impacto social, encontro, encanto, acolhimento, celebração e resistência.

3 – Qual é o fundo do poço no setor da beleza? Com Gustavo Nakanishi

Data: dia 27 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

As lives da Avec, realizadas pela equipe de especialistas que a empresa possui, compartilham dicas para ajudar a fazer a gestão dos negócios de beleza com mais praticidade e rentabilidade. Os assuntos são direcionados para donos de estabelecimentos de beleza, salões e barbearias.

4 – Gestão imprevisível para negócios

Data: 27, 28 e 29 de julho, das 9h às 12h

Custo: a partir de 797 reais

Inscrições: pelo site



O curso tem como objetivo auxiliar gestores, empresários e empreendedores a obter sucesso em tempos de crise, oferecendo a eles ferramentas e estratégias para que consigam gerar resultados positivos no curto prazo. Serão abordadas questões como o equilíbrio entre eficiência e inovação, estratégias para a construção de empresas resilientes, como desenvolver a mentalidade aprendiz, criação de uma cultura de experimentação e como construir equipes autônomas e alinhadas. As aulas serão dadas por especialistas de empresas como PicPay, iFood e Riachuelo.

5 – Imersão React

Data: de 27 a 31 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Alura, plataforma de ensino online, disponibilizou um curso focado na plataforma “React”, voltado para programadores e programadoras que já possuem conhecimentos em Java Script e Front-end. Com apoio da Microsoft e Movile, a “Imersão React” contará com cinco dias de conteúdo.

6 – Empresas Inovadoras e a Pandemia de covid-19

Data: 27 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) se une à Fundação Dom Cabral para discutir os principais resultados da pesquisa “Empresas Inovadoras e Pandemia de Covid-19”, fruto da parceria entre as duas instituições. O levantamento ouviu empresas de diferentes segmentos para entender os impactos do novo coronavírus em seus negócios e projetos de inovação. Além disso, o estudo buscou propor soluções para manutenção das atividades de P,D&I durante a pandemia – que também serão discutidas no webinar.

7 – O que fazer neste período de pandemia para se recolocar no mercado

Data: 27 de julho, das 14h às 15h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Participam da live Fernanda Medei, presidente da Medei, plataforma que humaniza demissões e simplifica os processos homologatórios das empresas; Cammila Yochabell e Thereza Bukow, presidente e diretora de operações da Jobecam, plataforma de empregos e entrevistas gravadas e Mórris Litvak, presidente da startup de trabalho e desenvolvimento para pessoas acima de 50 anos.

8 – Investimento em startups – Oiweek



Data: 28, 29 e 30 de julho, das 10h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A edição de julho da XII Open Innovation Week (Oiweek) trará as visões e oportunidades dos principais players do mercado para o presente e futuro próximo do venture capital e coinvestimento anjo, além de cases de M&A e corporate venture capital. Gratuito, o evento acontece de 28 a 30 de julho e será realizado em parceria com a DOMO Invest. Entre os participantes, estão ventures e grandes empresas, como Stone, Embraer, Astella, Redpoint, VTEX, GV Angels, Loft, MercadoLivre e Banco Neon.

9 – A importância das decisões técnicas em produtos



Data: dias 28, 29 e 30, às 19h

Custo: de 15 a 100 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A primeira edição do Product Masterclass, promovido pela Bossabox, conta com uma série de 20 encontros ao vivo para absorver o que os principais profissionais do mercado de tecnologia estão discutindo dentro das maiores empresas do país. Totalmente online e voltado para profissionais experientes, o evento promove uma visão holística de produtos digitais, abordando todos os lados desse universo. Agile, Frameworks e UX, além de tendências em tecnologia, dados e inovação estão entre os tópicos a serem discutidos. Todo o dinheiro arrecadado pelos ingressos será revertido para as iniciativas de capacitação de mulheres em tecnologia da Reprograma.

10 – BCB Shots – Gestão e Conceito: uma reabertura controlada e sem perder a identidade

Data: 28 de julho, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na retomada, é certo que bares e restaurantes terão de adaptar espaços e serviços, bem como acompanhar novos perfis de consumo. Sendo assim, a boa gestão, mais do que nunca é essencial, inclusive, para que as mudanças realizadas, não sobreponham a essência dos negócios. Por isso, o próximo tema da série de webinars gratuitos BCB Shots será “Gestão e Conceito: uma reabertura controlada e sem perder a identidade”. O episódio tem o objetivo de abordar três pontos: gestão, conceito e inovação.

11 – “Como posso ficar em conformidade com a LGPD?”

Data: dia 28 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O evento mostrará as soluções para a Lei Geral de Proteção de Dados, principais conceitos, como as empresas deverão agir para se adequar às novas regras. Estes e outros temas serão debatidos por Fernando Flauto, diretor de Cybersecurity da Crowe Macro; Antônio Tavares, presidente da Total Links e Kalil Costa, diretor comercial da Total Links.

12 – #CuboDemoDay para CIOs & CTOs

Data: 29 de julho de 2020, das 09h30 às 11h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



O Cubo Itaú realiza seu quarto evento online voltado para C-levels. Em parceria com a Blue Ocean, o Demoday Cubo será uma série de 5 eventos. Nesta quarta edição, convidamos CIOs/CTOs e Diretores de Tecnologia de grandes empresas para falar sobre inovação no seu setor, como liderar em tempos de crise e, claro, como as nossas startups estão revolucionando seus mercados e as empresas através de inovação aberta. Terá a participação de Estevão Lazanha, Diretor de Tecnologia no Itaú Unibanco, como Keynote falando sobre Como Liderar a área de Tecnologia em Tempos de Mudança.

13 – Como envolver e engajar os funcionários com a estratégia de Responsabilidade Social Empresarial

Data: dia 29 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



As empresas estão cada vez mais sensíveis para a necessidade de investirem em Responsabilidade Social. Contudo, é importante criar uma estratégia onde o funcionário tem a possibilidade de se envolver em cada etapa do processo. Pensando nisso, a eSolidar e a Bira Miranda Consultoria se unem para discutir e apresentar dicas de como desenvolver um planejamento para aumentar o envolvimento dos colaboradores nas campanhas de Responsabilidade Social.

14 – Estação Hack na Estrada | Painel Nacional

Data: 29 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Facebook e Artemisia anunciam programação online para interessados no tema de empreendedorismo, tecnologia, inovação e impacto social. No dia 29, irá acontecer o painel nacional, que abre a programação da edição online da Estação Hack na Estrada. Entre os temas abordados, está uma discussão sobre como os negócios podem acessar diferentes formas de apoio e dicas práticas de como manter a resiliência e adaptar suas estratégias frente à crise.

15 – Como contratar e integrar estagiários na pandemia

Data: dia 29 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. No dia 29 de julho ele recebe Diego Cidade, presidente da Academia do Universitário, em um bate papo sobre como contratar e integrar estagiários em tempos de pandemia.

16 – Às quartas vestimos rosa: como aumentar suas vendas com a influência digital

Data: dia 29 de julho, a partir das 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Como aumentar suas vendas em até 78% com a influência digital será o tema da live comandada por Pedro Rabelo, presidente do Bagy, que recebe Dani Almeida, empresária e especialista em influência digital, que vai dar dicas de como pequenos e médios varejistas podem transformar suas redes num verdadeiro ímã para atrair compradores e ter um negócio lucrativo construído por meio da influência digital. A comunicação assertiva nas redes sociais faz total diferença e ignorar isso vai fazer com que muitos negócios fiquem pra trás, mais cedo ou mais tarde.

17 – Passaporte Wakanda: o despertar da autoestima da mulher negra

Data: dia 29 de julho, às 19h

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Escola ELAS já impactou 8.000 mulheres entre workshops online corporativos e abertos para todas as mulheres do Brasil e mundo. Um deles é o Workshop “Passaporte Wakanda – O despertar da autoestima da mulher negra”, uma vivência focada em despertar a autoestima e o pertencimento da mulher negra. O evento é ministrado por Kaká Rodrigues, formada em Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios e pós-graduada em Mercado Financeiro e Gestão de Pessoas com Coaching, Kaká atua há 15 anos no mercado financeiro, atualmente como mediadora de conflitos. É especialista em análise comportamental Coaching Assessment.

18 – Tendências em Eventos Virtuais: Aumentando o Engajamento da Sua Audiência

Data: dia 30 de julho, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Um dos maiores desafios para quem promove eventos é manter a audiência engajada, sobretudo em época de eventos virtuais. Especialistas na área compartilharão dicas de procedimentos e práticas a serem implementadas em eventos online. O público-alvo são pessoas, dentro e fora de organizações, que estão aprendendo com os desafios de promover ações comuns em ambientes presenciais e agora necessitam implementar as mesmas no meio virtual. O evento será conduzido por William Warren, fundador e presidente da The Sketch Effect, e Laura Vellozzo, diretora de marketing da InEvent.

19 – Gestão de crise durante a pandemia – 1ª mentoria da 3ª edição do brMalls Partners

Data: 30 de julho, às 16h20

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Eduardo Ourivio, cofundador do Grupo Trigo e mentor Endeavor, contará suas experiências e insights durante a pandemia para os empreendedores na primeira mentoria da terceira edição do brMalls Partners. O programa é uma realização da administradora de shoppings brMalls em parceria com a Endeavor, organização global sem fins lucrativos de apoio ao empreendedorismo, e vai ajudar 15 empresas a se desenvolverem de forma sustentável e a encontrarem as respostas necessárias frente ao novo momento do mercado.

20 – Empreendedorismo: tomada de decisão, criação de conteúdo e anúncios na era digital

Data: 30 de julho, das 17h30 às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Após lançar uma trilha de estudos sobre empreendedorismo, o grupo educacional Cogna realiza uma minissérie sobre a temática. A ideia é levar conhecimento a empreendedores, ajudando-os a enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19. No evento desta quinta-feira, Leonardo Queiroz, diretor comercial da Kroton, e Felipe Morais, sócio-diretor de planejamento digital da FM consultoria, participam da live “empreendedorismo: tomada de decisão, criação de conteúdo e anúncios na era digital”.

21 – “The Heartset of the Leadership”

Data: 30 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O modelo de Liderança Shakti criado por Nilima Bhat em parceria com Raj Sisodia, que defende o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios, será o tema do segundo evento da série “The Heartset of the Leadership”. O webinar, que acontece em inglês, é idealizado por Maria Silvia Monteiro Costa, presidente da Change Makers Liderança, com o apoio do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB). Nilima irá discutir o conceito de liderança humanizada que vai além da ótica empresarial trazendo temas como desenvolvimento de consciência pessoal à tona.

22 – Os desafios do Open Banking no Brasil e a experiência no Reino Unido

Data: dia 30 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Diante do avanço da implementação do Open Banking do Brasil, a VP Advogados, em parceria com a Transfeera e o Banfiko UK, promoverá um evento online sobre o tema. O objetivo é discutir os desafios técnicos e jurídicos que este novo sistema apresenta para o mercado brasileiro e as experiências obtidas com a implementação do Open Banking no Reino Unido.

23 – Cubo Academy – Vendas B2B – Recrutamento & Treinamento de Vendedores

Data: 30 de julho, das 18h30 às 21h

Custo: 50 reais

Inscrições: pelo site



O Cubo Academy, desenvolvido pelo Cubo Itaú, é o programa que traz cursos planejados e orquestrados por parceiros especialistas, focando no aprendizado em competências que são úteis para empreendedores e executivos interessados em aprender mais do universo de startups. Em parceria com a Sale N Scale traz para os empreendedores e profissionais de vendas um programa para ajudar a construírem e otimizarem seus processos comerciais em vendas B2B.

24 – 10 segredos de marketing para potencializar suas vendas

Data: dia 30 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

É fato que o comportamento do consumidor mudou há alguns anos, no entanto, muitas empresas ainda não perceberam como atender novas demandas especialmente nesses novos tempos. Durante este webinar, a especialista em estratégia de negócios Priscila Guskuma irá falar sobre como elaborar do zero um plano de marketing para acelerar as vendas, como criar um funil de vendas do marketing digital, quais são os melhores canais de venda e tipos de anúncio para o seu negócio, como planejar e executar uma estratégia bem sucedida de marketing de conteúdo, entre outros temas.

25 – Convenção VIVA Eventos: Open Live

Data: 31 de julho, a partir das 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A rede de organização de eventos VIVA Eventos vai abrir sua casa e compartilhar conhecimento com todo o mercado, fornecedores e empreendedores. O evento dura o dia todo e traz palestrantes que vão falar sobre gestão, empreendedorismo, agilidade e uma série de outros assuntos.