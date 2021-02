18 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para fazer planos e buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Programa de mentoria gratuita de Yale para jovens cientistas brasileiros

Inscrições: até dia 1º de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

O Yale-Proxima Mentorship Program, iniciativa de mentoria gratuita para desenvolvimento de skills em jovens cientistas, está com inscrições abertas até o dia 1º de fevereiro para sua primeira edição. O programa, que começa em março e vai até dezembro de 2021, selecionará 25 estudantes brasileiros de graduação ou mestrado que busquem conhecimento e excelência em ciências biológicas e biomédicas.

2 – Curso de MBA em e-commerce Fundamentos Digitais

Quando: dia 1º de fevereiro (mentorias ao vivo todas as segundas e aulas gravadas disponibilizadas todas as terças)

Custo: 7.490 reais

Inscrições: pelo site

A Fundamentos Digitais, escola focada em e-commerce, lançou o curso de MBA Digital Commerce – Uma jornada de conhecimento com mais de 100 horas de aulas distribuídas em 4 meses de duração, 24 horas de mentoria exclusiva ao vivo e 6 convidados especiais. Um super intensivo para quem quer entrar ou se aprofundar no mundo do varejo digital. No currículo do curso, estão empresários de renome do varejo como Felipe Dellacqua, vice-presidente de vendas e sócio da VTEX, plataforma global de comércio eletrônico com presença em mais de 48 países; Patrick Scripilliti, sócio e head de hiring na VTEX; Thiago Verçosa, CEO e fundador da Original.io, uma das principais empresas de tecnologia e design com foco em experiência do cliente e Pedro Scripilliti, VP da Epicom, empresa de tecnologia para marketplace de grande porte.

3 – LinkedIn Pra Quê?

Quando: dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2021, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

As especialistas em LinkedIn Fernanda Nascimento e Denise Maia explicarão as funções do LinkedIn para quem precisa aumentar suas vendas B2B, prospectar mais e ainda se destacar usando a ferramenta. Serão 3 aulas, 100% online e gratuitas. As aulas do “LinkedIn Para Quê?” traz justamente a oportunidade do empreendedor ou profissional saber o que precisa para melhorar sua performance em vendas usando as principais técnicas do LinkedIn.

4 – 5 maneiras práticas de implementar PNL em sua estratégia de SEO [em inglês]



Quando: dia 2 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar promovido pela Semrush, Dan Liddle (gerente sênior de contas de SEO na Croud) discutirá o processamento de linguagem natural (PNL) e como ele funciona na prática. Os participantes conhecerão as maneiras práticas de implementar PNL em sua estratégia de SEO – desde o uso da ferramenta Natural Language API do Google, passando pela percepção do Googlebot sobre sua marca, aprendendo sobre a geração de meta descrições usando Python, até a categorização rápida de palavras-chave usando machine learning, ou aprendizado de máquina.

5 – Líder que Sabe Lidar: a importância de uma liderança que sabe lidar consigo, com os outros e com as emoções



Quando: dia 2 de fevereiro, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Vitalk realiza o webinar “Líder que Sabe Lidar: a importância de uma liderança que sabe lidar consigo, com os outros e com as emoções. A startup, que utiliza tecnologia, embasamento científico e contato humano para promover o cuidado do bem-estar emocional no ambiente corporativo, reunirá lideranças inspiradoras para compartilhar a experiência da jornada que os levou ao papel de líder, bem como a vivência em ser liderado. O evento faz parte da campanha “Líder que Sabe Lidar”, que também conta com a premiação Top 30 Líder que Sabe Lidar, que vai reconhecer boas lideranças do mercado. Participarão to papo a Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho da Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Pedro Thompson, CEO da Exame, Maite Schneider, cofundadora da Transempregos e da Integra Diversidade, Lisiane Lemos, LinkedIn Top Voice e Cofundadora da Conselheira101, Eduardo Migliano, co-fundador da 99 Jobs e Michael Kapps, CEO da Vitalk.

6 – Marcas que Marcam

Quando: dia 2 de fevereiro, às 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

A DMK, empresa especializada em gestão de marcas e patentes, quer dar voz à trajetória de profissionais e à história das empresas. A primeira live do projeto Marcas que Marcam contará com um bate-papo descontraído com a advogada Roberta Minuzzo e o Kiko, integrante do grupo musical KLB.

7 – Webinário de Pré-lançamento da eXp Brasil

Quando: dia 2 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Totalmente gratuito e em português, esse Webinar será aberto a todos os corretores e imobiliárias que queiram conhecer melhor a iniciativa e falar um pouco mais sobre esse mercado no país. O evento será apresentado por Michael Valdes, presidente da eXp Global, Jason Gesing, CEO da eXp Realty e Ernani Assis, Managing Director & Broker da eXp Brasil. Os participantes terão uma imersão no mundo dessa nova plataforma que está reinventando as relações entre imobiliária e corretores no mundo e desembarca no Brasil para oferecer uma oportunidade única para corretores visionários, empreendedores que acreditam nos pilares da educação e tecnologia para escalarem seus resultados.

8 – Digitalização – O que 2020 acelerou e quais as perspectivas futuras Banking, Varejo e Supply Chain

Quando: dia 3 de fevereiro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Visagio vai realizar na quarta-feira o primeiro webinar do ano em parceria com a OurCrowd — venture capital de Israel — com o tema “Digitalização: O que 2020 acelerou e quais as perspectivas futuras Banking, Varejo e Supply Chain”. Com o isolamento e a redução de atividades presenciais, a união de novas tecnologias e planejamentos se tornaram fundamentais para modernizar processos, reduzir custos e se adaptar ao novo normal. No debate, o público poderá entender como esses setores se transformaram por meio da aceleração digital e quais serão as principais perspectivas para 2021.

9 – Somos Newa

Quando: dia 3 de fevereiro, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Newa, empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transforma as organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação, irá promover uma série de treinamentos e workshops ao longo do ano para capacitar líderes e seus colaboradores. O próximo encontro acontecerá pelo Instagram com a ferramenta lives, sendo o tema principal “ O que são vieses inconscientes?”.

10 – Conectividade, Eletrificação e Veículos Autônomos: evento debate o futuro da mobilidade no Brasil

Quando: dia 4 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A ABINC (Associação Brasileira da Internet das Coisas) apresenta uma webinar gratuita que irá abordar o novo caminho para o futuro da mobilidade, assunto que vem despertando o interesse das cadeias de suprimentos, novas pesquisas em inovação e gerando oportunidades para um mercado de consumo rumo à sustentabilidade. A mobilidade urbana é um tema complexo e que depende de diversos setores da sociedade civil, como geração de novos recursos em tecnologia e infraestrutura, redes e protocolos de comunicação, tecnologias para o armazenamento e distribuição de energia, além da automação e sensorização por meio da IoT – Internet das Coisas.

11 – SEO local: quais táticas e ferramentas do Google Meu Negócio impulsionam os clientes? [em inglês]

Quando: dia 4 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste Webinar promovido pela Semrush, Mike Blumenthal, Joy Hawkins e Greg Sterling vão compartilhar a sua vasta experiência em SEO local. Mike vai compartilhar seu estudo sobre uma estratégia de marketing local “Somente Google” que aumentou a visibilidade da pesquisa, trouxe mais clientes e aumentou a receita para um novo negócio local. Ele analisa quais táticas e ferramentas locais realmente funcionam. Ele ainda se propõe a responder às seguintes questões: o Google ou uma página ativa do Facebook oferece mais conversões orgânicas? Um site do Google Meu Negócio pode ser classificado? Qual é o impacto das ferramentas do Google Meu Negócio, como postagens e menus, na classificação?, dentre outras.

12 – Despesas fixas e pandemia: disputas judiciais (impostos, planos de saúde, aluguel)

Quando: dia 4 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A primeira live voltada ao público empresarial e de negócios a ser promovida pelo escritório Zilveti Advogados em fevereiro de 2021 vai abordar as disputas judiciais referentes a impostos como IPVA e IPTU ou outras despesas fixas como gastos com planos de saúde e cobranças de aluguel. O tema da live nasce a partir das dificuldades trazidas pela pandemia de covid-19, que afetou duramente a economia brasileira e demandou estudos sobre a resposta da comunidade jurídica aos novos desafios. O encontro será comandado pelos advogados Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo.

13 – Webinar “Principais Mudanças na Nova Lei de Licitação”

Quando: dia 4 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O presidente do Portal de Compras Públicas – govtech que oferece uma plataforma de aquisição de bens e serviços através de licitações públicas eletrônicas – Leonardo Ladeira, recebe o professor Uesley Medeiros, especialista em licitação e contratação pública, para um bate-papo sobre a nova lei de licitação.

14 – Como Iniciar e Acelerar a Formação Corporativa

Quando: dia 4 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com operações em Portugal desde 2019, a empresa de educação digital DOT digital group promove o primeiro evento online voltado a diretores e gestores de recursos humanos de empresas portuguesas, que vêm acelerando seu processo de digitalização com a pandemia de coronavírus sem dar trégua no país. O webinar trará a Design de Experiências de Aprendizagem Fernanda Gaona e a diretora de Pessoas e Cultura Ana Paula Lehmkuhl, ambas no DOT, compartilhando dicas e exemplos de como é possível promover a educação digital corporativa com mais resultados e maior engajamento.

15 – Somos Newa

Quando: dia 4 de fevereiro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Newa é uma empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transforma as organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação. Juntas, as sócias-fundadoras Carine Roos e Kaká Rodrigues irão apresentar a Masterclass Somos Newa, que falará sobre os 3 passos para formar equipes inclusivas.

16 – ABFintechs Sandbox do Banco Central

Quando: dia 4 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com objetivo de discutir as questões do Sandbox Regulatório do Banco Central, que irá proporcionar uma relação mais próxima entre o regulador e o mercado inovador, Marcelo Martins, Diretor Executivo da ABFintechs, e Daniel H. C. Alvarenga, Sócio da Franco Advogados e profissional atuante do setor Bancário e Securitário, se unem no Webinar ABFintechs Sandbox do BC. Dentre os assuntos que deverão ser abordados, estão questões como: Quais são as peculiaridades dos projetos? Qual é a expectativa do Banco Central? Quais são as expectativas a respeito do grau de maturidade do projeto inovador e a capacidade técnico-operacional dos participantes?.

17 – Samsung oferece cursos online e gratuitos com foco em Python

Quando: dias 1º, 2, 3, 4 e 5

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Samsung oferece cursos online e gratuitos sobre tecnologia por meio do Samsung Ocean. Para fevereiro, as atividades são focadas na linguagem Python, Deep Leaning, IoT e outros, que são temas atuais e essenciais para quem trabalhar em tecnologia e inovação.

18 – Latinidades Pretas

Quando: até 20 de fevereiro, às 23h59

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os institutos Feira Preta e Afrolatinas, em parceria com a Fundação Open Society, abriram as inscrições para o edital do Latinidades Pretas, com foco no reconhecimento, visibilização e premiação de conteúdos inéditos desenvolvidos por criadoras e criadores negros e indígenas LGBTQIA+ na América Latina e Caribe. Ao todo, serão repassados 100.000 reais em 100 bolsas de auxílio financeiro para empreendedores que atuam na cultura e economia criativa.