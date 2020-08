32 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer na primeira semana de agosto. Confira abaixo:

1 – Nexxt TD

Data: entre os dias 3 e 7 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Nexxt Education, escola de empreendedorismo fundada por Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech, em parceria com a Mit Technology Review, Algar, Cielo e Dito, realizará a Nexxt TD com o objetivo de compartilhar conhecimento, tecnologia e interatividade. O evento, que vai discutir a utilização da tecnologia a favor das empresas, estratégias da transformação digital, mercado, tendências e desafios e oportunidades desse setor, contará com a participação de grandes nomes do ecossistema de startups e inovação, como Paulo Caffarelli, presidente da Cielo; Eduardo L´Hotellier, cofundador da GetNinjas; Sérgio Furio, fundador da Creditas; entre outros.

2 – 3° Fórum de Negócios de Impacto da Periferia

Data: dias 3 e 4 de agosto, das 15h às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O 3° Fórum de Negócios de Impacto da Periferia contará com 19 palestrantes ligados ao ecossistema empreendedor e ao afroempreendedorismo para falar das diversas formas de inclusão produtiva em cinco dias de evento online. O objetivo é abrir diálogo sobre diferentes segmentos do ecossistema de negócios sociais para empreendedoras e empreendedores das periferias das cidades, tendo a colaboração de fomentadores, empreendedores, investidores e atores relevantes ligados aos negócios de impacto social.

3 – Como criar influência no YouTube

Data: de 3 a 7 de agosto, às 7h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Para ajudar quem deseja criar influência e monetizar na maior plataforma de vídeo do mundo, Raiam Santos, um dos maiores especialistas em vendas na internet, realizará a Semana do Youtube. Ele irá ensinar aos participantes como criar um canal do zero, atrair a audiência certa, técnicas de produção de vídeo, estratégia de viralização de conteúdo, monetização e o passo a passo para um bom ranqueamento.

4 – Gupy Conecta

Data: dias 3, 4, 5 e 6 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O evento é voltado para gestores, líderes e profissionais da área de recursos humanos e será realizado em formato 100% online e gratuito, com 72 palestrantes, 46 horas de conteúdo, atividades de bem-estar e lives com personalidades como a vencedora do BBB, Thelma Assis, e o professor e doutor Mario Sergio Cortella. Alguns dos palestrantes são nomes como Ruy Shiozawa, presidente da Great Place to Work Brasil; Guilherme Sant’Anna, da XP Investimentos; Sergio Povoa, da OLX; e Viviane Mansi, presidente da Fundação Toyota do Brasil.

5 – Varejotech Conference 2020

Data: de 3 a 5 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A edição 2020 da Varejotech Conference vai ajudar empresas e profissionais a se manterem competitivos diante da mudança do comportamento do consumidor, em um momento crucial para a retomada do setor por conta da crise provocada pela covid-19. Organizado pela Start.se, os encontros virtuais com os principais nomes do varejo no Brasil e no Mundo em mais de 20 palestras vão oferecer aos empreendedores soluções e oportunidades para expansão do negócio no meio digital e novas estratégias de conexão com os novos hábitos do cliente.

6 – IT Recruiter Summit

Data: dos dias 3 a 7 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup Vulpi preparou o IT Recruiter Summit com o propósito de mostrar para qualquer profissional o caminho para se tornar especialista em recrutamento de programadores. A semana contará com lives diárias e gratuitas, convidados especiais, painel de dúvidas e materiais de apoio. O público-alvo do evento são os profissionais de RH ou áreas correlatas, empreendedores, que buscam aprender sobre o mercado de tecnologia ou se especializar como IT Recruiter. Entre os convidados desta edição estão as empresas ilegra, Kenzie, CI&T, Matchbox, Engineering Brasil, Hop, Zup Innovation, Hotmart e Take.

7 – Jornada Sudeste – Estação Hack na Estrada

Data: de 18 a 21 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: inscrições até 3 de agosto, pelo site



Facebook e Artemisia se uniram na Estação Hack Na Estrada virtual para apoiar startups de impacto de todo o Brasil. As jornadas regionais serão conduzidas pela Artemisia, organização pioneira no apoio a negócios de impacto social no Brasil. A iniciativa busca criar conexões entre empreendedores e mentores, além de dar acesso a conteúdos práticos e de inspiração, tendo por foco empreendedores de impacto social.

8 – O que esperar quando se está esperando: o futuro da relação entre marca e consumidor

Data: dia 4 de agosto, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A live tem como objetivo abordar as novas possibilidade pós pandemia, entre a rotina empresarial, principalmente na relação entre marca e consumidor. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, fundadora e presidente do grupo de comunicação MCM Brand Group. A convidada para a live é Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

9 – Marketing de Conteúdo Live Show

Data: dias 4 e 5 de agosto, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Evento ao vivo com mais de 15 entrevistas e 6 horas de programação especial sobre marketing de conteúdo. Dividido em dois dias, o evento vai abordar temas como o papel do conteúdo no cenário atual, carreira na área, branded content, SEO, redes sociais, Inbound Marketing, automação de marketing, formatos, canais, distribuição, o futuro do marketing de conteúdo, tendências para os próximos anos e mais. Entre os participantes confirmados, estão Beatriz Guarezi (Liv Up), Stephanie Celentano (BTG Pactual), André Siqueira (Resultados Digitais), Vitor Peçanha (Rock Content) e Valéria Soares (Minha Vida).

10 – EqSeed Talks: Como replicar o sucesso mundial do Equity Crowdfunding no Brasil

Data: dia 4 de agosto, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Este evento, organizado pela EqSeed, tem com objetivo discutir as futuras mudanças da instrução 588 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as melhores práticas do setor no mundo. Participam do debate nomes de peso do mercado internacional, como Jeff Lynn, cofundador da Seedrs, plataforma britânica, Sherwood Neiss, sócio da consultoria americana Crowdfund Capital Advisors, Greg Kelly, ex-Lloyds Bank Mercado de Capitais e sócio-fundador da EqSeed, e Antonio Carlos Berwanger, Superintendente da CVM.

11 – Webinar ANPEI e Embrapii – “Fomento à inovação – startups e pequenas empresas”

Data: dia 4 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Neste encontro virtual, a ANPEI se une a Embrapii para debater o fomento à inovação em pequenas e médias empresas e a importância deste incentivo para as pequenas empresas, sobretudo startups. Participam do webinar José Luiz Gordon, diretor de planejamento e gestão da Embrapii, e Renata Perina, coordenadora do comitê indústria e startup da ANPEI e diretora de inovações para América Latina na 3M.

12 – Webinar Nexen + Sungrow

Data: dia 4 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



O Webinar de energia solar Nexen + Sungrow contará com a participação de Gustavo das Chagas, gestor do departamento técnico da Nexen, e Isaque Guanabara, especialista de produtos da Sungrow. Os dois debaterão e darão dicas para integradores de como melhorar suas vendas e processos dentro do mercado de energia solar, que está em alta após o Governo Federal anunciar a retirada de impostos de importação de equipamentos desse segmento até o final de 2021.

13 – Summit Contábil

Data: dia 4 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup Omie, de gestão em nuvem, promove o Omie Summit Contábil Digital. O encontro tem como objetivo o compartilhamento de novidades da empresa e reforça o papel dos profissionais contábeis como parceiros estratégicos na transformação do ecossistema empreendedor brasileiro.

14 – Exponential

Data: dias 04, 05 e 06 de agosto, das 18h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o intuito de discutir a retomada da economia e principalmente o retorno das atividades dentro das empresas, o Exponential reunirá grandes nomes do mercado em uma mesa redonda online de 04 a 06 de agosto. Os convidados que participarão do evento são: Emerson Rodrigues da Superlógica, Thaís Karam do EBANX, Thiago Rocha da Resultados Digitais, Silvana Fernandes da Pontomais, Olivia Meira da BotiLabs (Grupo Boticário), Bruno Soares da Feedz, Fernanda Camargos e Larissa Pacífico da dti digital, Arthur Guedes e Rafael Pimenta da Hotmart, Gustavo Ramos da CoBlue, Marcelo Mendonça da Microsoft e Robson Almeida, Gustavo Araújo e Gustavo Comeli, do Distrito.

15 – Cenário atual do mercado de fintechs

Data: dia 4 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Luciano Tavares, fundador e presidente da fintech Magnetis, e Anderson Thees, fundador e sócio diretor da Redpoint eventures, se unem para comentar o aporte da Magnetis liderado pela Redpoint eventures e o cenário atual do mercado brasileiro de investimentos e de fintechs.

16 – Líderes que Impulsionam: presidente do Grupo In Press

Data: dia 4 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Liderar um grupo de 500 pessoas pode não ser uma das tarefas mais fáceis. Mas, a Kiki Moretti tira de letra. Presidente do Grupo In Press, Kiki fundou a empresa há 32 anos e vai contar sua trajetória inspiradora para a presidente da Agência A+, Tatiana Marzullo, na live Líderes que Impulsionam.

17 – Mercado de investimentos e as melhores práticas durante a crise

Data: 5 de agosto, a partir das 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Na próxima quarta-feira, a fintech IOUU realizará um webinar gratuito sobre o mercado de investimentos. Os presidentes Bruno Sayão, da IOUU, e Felipe Souto, da Bloxs Investimentos, debaterão sobre investimentos alternativos, quais os modelos indicados para os próximos meses, a importância da diversificação na carteira de investimento, as vantagens do Peer-to-Peer, além das projeções sobre o mercado de investimentos para 2021.

18 – Live Registro de Marcas e Patentes

Data: dia 5 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Claus Malamud, especialista em mercados asiáticos e comércio exterior, realiza com Pedro Henrique de Andrade Alves, especialista em propriedade intelectual, a live ” Registro de Marcas e Patentes”. Nela, os dois especialistas irão explicar tudo o que você precisa saber para registrar e proteger sua ideia ou marca tanto no Brasil quanto no exterior.

19 – Gama Experience Brasil – edição 35

Data: de 7 de agosto a 12 de setembro, das 9h às 18h, aos sábados

Custo: 1.795,20 reais

Inscrições: até dia 5, pelo site



Durante essa pandemia, a Gama Academy, escola que capacita estudantes e profissionais para o mercado digital, modificou sem principal produto, o Gama Experience para ser 100% online. O programa de imersão tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades técnicas e comportamentais com foco no mercado digital. Com duração de cinco semanas, o programa forma pessoas para encarar os desafios do mercado de trabalho nas áreas de programação, design, marketing e vendas.

20 – Insumos na jurisprudência administrativa e judicial

Data: dia 6 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A equipe do escritório Zilveti Advogados organiza uma série de lives voltadas para ajudar a solucionar as principais dúvidas dos empresários sobre temas jurídicos. Neste semana, Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Roberto Codorniz debatem sobre os insumos na jurisprudência administrativa e judicial.

21 – Academia e Indústria: Investimento e Relacionamento Para a Inovação Durante e Pós-pandemia

Data: dia 6 de agosto, das 16h às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Em novo formato, agora online, o projeto Teias da Inovação MCTI promove mais um evento gratuito na quinta-feira, dia 6. Desta vez, o programa abre espaço para o debate sobre os mecanismos de fomento e investimento na academia e indústria e como tais ecossistemas precisam se organizar, no “novo cenário”, para dar sequência ou iniciar projetos de inovação. Entre os palestrantes estão Carlos Américo Pacheco, presidente da Fapesp; Sebastião Sahão Jr., presidente do CPQD; Marcelo Oromendia, presidente da 3M. Vanderleia Radaelli, especialista líder em ciência e tecnologia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, será a mediadora.

22 – Webinar Impacto da covid-19 nos pequenos negócios

Data: dia 06 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



Neste webinar, a plataforma de gestão em nuvem Omie analisa o impacto da covid-19 nos pequenos negócios. O evento será ministrado por Rafael Moreira, analista técnico da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional, responsável por levantar os efeitos da pandemia nos pequenos negócios.

23 – Papo Fintech – Formatos inovadores de acesso ao crédito

Data: dia 6 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A agência de comunicação SevenPR realiza a live Papo Fintech com o tema “Formatos inovadores de acesso ao crédito”. O evento terá a participação de Wagner Mendonça, diretor de desenvolvimento de negócios da PayJoy, Bruno Diniz, líder para a América do Sul da FDATA e autor do best seller “O Fenômeno Fintech” e André Wetter, cofundador da fintech a55.

24 – Como o marketing digital pode impulsionar o seu negócio?

Data: dia 6 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A especialista em marketing digital, Elis Monteiro, fará uma live inédita no Instagram da Agência A+, sobre como impulsionar negócios e carreiras por meio do marketing digital. A professora de pós-graduação da ESPM, FGV e IBMEC vai dar dicas imprescindíveis para você, empreendedor, potencializar sua atividade nas plataformas digitais.

25 – Liderança em Momentos de Disrupção

Data: dia 6 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Para debater sobre “Liderança em Momentos de Disrupção”, Melissa Guimarães, diretora de RH do Olist, convidou o técnico da seleção de vôlei brasileira, Bernardinho. A conversa acontecerá nos perfis do instagram da Startup e do empresário.

26 – Live ELAS – Pitch de Elevador

Data: dia 6 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Nesta live, Amanda Gomes, uma das cofundadoras da startup ELAS, focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, dá uma aula prática de Pitch de Elevador com dicas de como se vender em um minuto de forma que as pessoas se lembrem do seu potencial.

27 – Como ser produtivo no home office

Data: dia 6 de agosto, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A produtividade no trabalho remoto nunca foi tão debatida como durante os meses de isolamento social. Agora que muitas empresas decidiram adotar o home office como ferramenta fixa de seus negócios, os profissionais terão que aprender a conviver com essa forma de trabalho. Pensando nesta necessidade, a especialista em comportamento, Karina Pólido, desenvolveu uma aula gratuita que irá trabalhar aspectos determinantes para produtividade.

28 – Quero Captação 4.5 – Evento para gestores de instituições privadas de ensino

Data: dia 6 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A educação foi um dos setores que mais sentiu o impacto da pandemia. Do lado dos alunos, perda de renda, aulas presenciais suspensas e migração para o EaD. Do lado das faculdades, campus fechados, inadimplência e evasão. A primeira edição virtual do Quero Captação reunirá executivos do setor, como o fundador do FinancIES (Fórum dos Executivos de Finanças das Instituições de ensino), Adriano Dias; representantes do setor público, como a Gestora de Tecnologias da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, Débora Garofalo; educadores, como José Couto Júnior, eleito Educador do Ano em 2018; e representantes empresas de tecnologia como Flávio Rabelo, diretor da Quero Educação, e Daniel Infante, fundador da Educa Insights. Esses e outros nomes serão divididos em três Trilhas: Futuro, Acadêmico e Captação/Retenção, para ampliar o diálogo sobre cada um dos temas e ajudar, principalmente, gestores de instituições de ensino privadas pequenas e médias que estejam sofrendo os impactos da pandemia.

29 – English language & Tech webinar

Data: dia 7 de agosto, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A quarentena obrigou os professores a se adaptarem rapidamente ao ensino online e à distância. Como muitas escolas decidiram manter as aulas à distância, a tecnologia se tornou essencial no novo cenário. O Programa de Extensão em língua inglesa InterConnection e a E@D.LI está promovendo uma palestra sobre como integrar ao ensino o Google Sala de Aula com o WhatsApp. O público alvo são professores e profissionais da educação.

30 – Product Masterclass

Data: dia 7 de agosto, às 19h

Custo: de 15 a 100 reais

Inscrições: pelo site



A 1ª edição do Product Masterclass, promovido pela startup Bossabox, contará com série de 20 encontros ao vivo para absorver o que os principais profissionais do mercado de tecnologia estão discutindo dentro das maiores empresas do país. Totalmente online e voltado para profissionais experientes, o evento promove uma visão holística de produtos digitais, abordando todos os lados desse universo. Agile, Frameworks e UX, além de tendências em tecnologia, dados e inovação estão entre os tópicos a serem discutidos. A BossaBox ainda reverterá todo o dinheiro arrecadado pelos ingressos para as iniciativas de capacitação de mulheres em tecnologia da Reprograma.

31 – SANARCON

Data: dia 8 de agosto, a partir das 8h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A startup Sanar, de ensino para médicos, promove o seu primeiro congresso de medicina, o SANARCON. O evento visa conectar médicos e estudantes para debater o impacto da covid-19 na medicina e outros temas como carreira, negócios e tecnologia no setor. Thelma Assis, Miguel Nicolelis, Clóvis de Barros e Yaron Savoray serão os principais palestrantes do evento.

32 – Workshop de Oratória

Data: dia 8 de agosto, das 9h às 13h

Custo: 397 reais

Inscrições: pelo site



A ELAS, startup focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, já capacitou mais de 8.000 mulheres com seus cursos e workshops. Devido à pandemia, elas foram para o modelo online. Neste curso de oratória prático, as professoras irão ensinar técnicas e dicas de como alcançar resultados em suas apresentações e reuniões.