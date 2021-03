22 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para fazer planos e buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Somos Newa - Como criar ambientes psicologicamente seguros

Quando: dia 8 de fevereiro, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A Newa, empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transforma as organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação, promove uma série de treinamentos e workshops ao longo do ano para capacitar gestores e seus colaboradores. Uma das próximas iniciativas, será uma live que tratará sobre "Como criar ambientes psicologicamente seguros".

2 – CEO.Talks

Quando: dia 8 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Omie, plataforma de gestão em nuvem brasileira, apresenta mensalmente o CEO.Talks, bate papo entre o presidente da startup, Marcelo Lombardo e convidados. O mês de fevereiro traz Edson Rigonatti, presidente e fundador da Astella Investimentos. No encontro virtual, eles vão abordar o tema: "Rodadas de Investimento milionárias em Startups: entenda como funciona". Com o intuito de trazer esclarecimentos e explicações sobre os diferentes tipos de investimentos, o evento mostrará aos contadores e empreendedores como identificar a melhor opção para seus clientes ou para a tomada de decisões.

3 – Empoderamento Criativo

Quando: dia 8 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Todo mundo nasce com potencial criativo, mas liberar essa energia é um desafio diário, principalmente no ambiente de trabalho, sob pressão de prazos e resultados. Vamos falar sobre os caminhos para equilibrar razão e imaginação? Venha com a gente para esse encontro com a sua criança interior. O evento será realizado com o Prof. Tadeu Brettas, publicitário, professor da Inova Business School nas áreas de Criatividade e Ideation, Branding, e também é consultor na Inova Consulting.

4 – Lê com ela

Quando: dia 8 de fevereiro, às 20h

Custo: 25 reais

Inscrições: pelo site

O encontro faz parte do primeiro clube do livro de negócios para mulheres do Brasil criado pela amante de leitura e empreendedora Dani Junco fundadora da B2Mamy, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e livres economicamente.

5 – Como diversificar na renda variável

Quando: dia 8 de fevereiro, às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Muitos investidores notaram que a renda fixa nos últimos meses está rendendo pouco, em seu menor patamar histórico e com isso, muitos deles estão indo para bolsa. Porém, dentro da B3 existem inúmeras possibilidades de investimentos como ações, fundos imobiliários, ETFs e opções. A grande ideia desta live é que o educador financeiro e especialista em investimentos, Rodolfo Marques ensine aos espectadores como diversificar seus investimentos nessas classes de ativos.

6 – 3Ps da Comunicação: Preparação, Prática e Presença

Quando: de 8 a 15 de fevereiro

Custo: 1.200 reais

Inscrições: pelo site

Comunicar é uma habilidade essencial. Não somos nós que estamos dizendo isso. Um levantamento feito pelo Linkedin em 2020 e o importante documento de aprendizagem NEA dão ênfase à comunicação. E o grande desafio é realmente dialogar em meio aos excessos de informação e estímulos. Mais do que isso: ouvir nossa própria voz para que ela seja realmente ouvida pelos outros. Vivi Rio Stella vem levantando essa bandeira há anos, em sua atuação nas mais diversas empresas e na VRS Academy. Doutora em Linguística pela Unicamp, autora do livro "Comunicação Eficiente" (Aberje Editorial), ela desenhou esse programa especial "3Ps da Comunicação" para escrever com assertividade, clareza e eficiência; preparar apresentações eficazes e se expressar com confiança, autenticidade e empatia; inspirar-se a partir de exemplos de grandes comunicadores, e dialogar genuinamente, em situações das mais corriqueiras às mais desafiadoras.

7 – BootCamp de Front-End JAMStack

Quando: dia 9 de fevereiro

Custo: 2.400 reais

Inscrições: até dia 8 de fevereiro, pelo site

A Alura, plataforma online de ensino de tecnologia e negócios digitais, está com as inscrições abertas para mais uma edição do BootCamp que, desta vez, será focado em Front-End JAMStack. O curso, que é totalmente online e com duração de 12 semanas, permitirá que os participantes possam desenvolver uma aplicação web performática e segura, que passará por todo o workflow

de desenvolvimento e aplicará as ferramentas que os profissionais de ponta usam diariamente.

8 – Semana de Estratégias de Retargeting para 2021 - Webinar RankMyAPP

Quando: dias 9, 10 e 11 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A RankMyAPP, especialista em mobile marketing, apresenta a Semana de Estratégias de Retargeting para 2021. Utilizar boas estratégias de Retargeting é crucial para aumentar a retenção de usuários e maximizar a rentabilidade de aplicativos. Para te ajudar nisso, a RankMyAPP criou uma série de 3 webinars exclusivos com especialistas no assunto. Nas conversas, serão abordadas as principais ferramentas que os principais anunciantes e MMPs do mercado mobile utilizam para alavancar suas campanhas e atingir suas metas. Além disso, serão apresentados cases de campanhas reais nas categorias de E-commerce e Finanças que obtiveram muito sucesso no último ano e quais foram as estratégias utilizadas em cada uma delas.

9 – Congresso Jurídico da Faculdade CERS 2021

Quando: de 9 a 11 de fevereiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para os profissionais que desejam atuar na área de direito criminal, o Congresso Jurídico e online da Faculdade CERS traz uma proposta que abrirá horizontes sobre o assunto. O evento promoverá palestras gratuitas com 13 profissionais de alto gabarito da área jurídica. A coordenação será feita pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul Alexandre Salim, referência em direito penal. Os temas debatidos no evento serão: garantismo integral, criminal compliance e os avanços e retrocessos do Tribunal do Júri.

10 – Hour of Code: React da dti digital

Quando: de 9 a 11 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Buscando compartilhar conhecimento e fomentar o desenvolvimento profissional, a dti digital vai ministrar no próximo mês um curso 100% online com aulas por videoconferência, dedicado a quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre React, a biblioteca de JavaScript. Será um pouco mais de um mês de imersão, troca de conhecimento, mão na massa e acesso a conteúdos exclusivos. As aulas irão acontecer todas as terças-feiras e quinta-feiras às 18h.

11 – Primeiros Passos no Javascript com a Trybe

Quando: de 9 a 11 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento será produzido pela Trybe, escola referência na formação de profissionais de desenvolvimento web, e contará com a presença de palestrantes, como o Isaac Batista, instrutor na Trybe e reconhecido pela Forbes como um dos 12 profissionais que estão levando a educação a outro nível no Brasil, entre outros. Com um ensino totalmente prático, o evento não requer conhecimento prévio em programação.

12 – Talk Consciente - Soft Skills

Quando: dia 10 de fevereiro, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de discutir os conflitos práticos entre o saber e o fazer, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) promoverá um webinar sobre soft skills. Graziela Merlina, diretora de educação do instituto, e Daniela Ruiz, terapeuta e coach de executivos, conversarão sobre o porquê falar sobre soft skills, a reinvenção que elas exigem e os impactos que trazem no dia-a-dia organizacional.

13 – Live “Seguro Garantia”

Quando: dia 10 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O presidente do Portal de Compras Públicas - plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços - Leonardo Ladeira, recebe Carla Acras, diretora de garantia da Berkley Seguros para falar sobre o Seguro Garantia, com foco em licitações. A live será mediada pela apresentadora Stella Menegucci.

14 – Design de serviços na Era da Experiência

Quando: dia 10 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Como uma marca pode proporcionar experiências marcantes para impactar as pessoas? Pensando nisso, a BossaBox, primeira empresa a operar em squad-as-a-service no Brasil, realizará o

evento ‘Design de serviços na Era da Experiência’ e contará com duas palestrantes renomadas na área de Service Design e Gestão no país. Bruna Plentz e Maria Fernanda Belatto são cofundadoras da HOMA e abordarão conceitos e ferramentas importantes do design de serviço que podem apoiar a sua empresa na entrega de experiências cada vez melhores.

15 – MPS TALKS - Caracterização de startups quanto ao processo, qualidade do produto e gestão de TI

Quando: dia 10 de fevereiro, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento para promoção da cultura de qualidade no desenvolvimento de software e de serviços. Seu objetivo é discutir e divulgar conteúdos que inspirem a inovação, o crescimento e a evolução das empresas brasileiras do setor.

16 – Somos Newa - Desenvolvendo uma liderança empática

Quando: dia 10 de fevereiro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

A Newa, empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transforma as organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação, promove uma série de treinamentos e workshops ao longo do ano para capacitar gestores e seus colaboradores. No dia 10, será discutido como desenvolver lideranças empáticas.

17 – Seleção de nicho e escolha das ofertas afiliadas certas [em inglês]

Quando: dia 10 de fevereiro, às 23h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar promovido pela Semrush, Craig e Julie discutirão como selecionar o nicho certo para o marketing de afiliados, que pesquisas devem ser feitas e o que procurar pensando em encontrar as melhores ofertas de afiliados e comissões para esse nicho.

18 – Como será o desempenho do Mercado Imobiliário em 2021: perspectivas e desafios

Quando: dia 11 de fevereiro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os sócios da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo e Marcos Kahtalian, apresentam os dados do setor imobiliário em 2020, a recuperação no pós-pandemia e a previsão econômica para 2021, incluindo a intenção de comprar para este ano. Também será divulgada a pesquisa inédita sobre o perfil do investidor imobiliário.

19 – Importância do planejamento patrimonial em tempos de pandemia

Quando: dia 11 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O escritório Zilveti Advogados realiza mais uma live voltada a aspectos jurídicos das atividades e circunstâncias econômicas mais variadas no Brasil e no mundo. Na edição do dia 11 de fevereiro, às 11h, o tema será a importância de um planejamento patrimonial e sucessório em tempos de crise. O debate, capitaneado por Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo, vai abordar como evitar os reflexos do endividamento das empresas no patrimônio dos sócios e administradores. Formas de planejamento, os reflexos na esférica jurídica e as dúvidas sobre o assunto, trazidas pela audiência, também serão discutidas.

20 – #CGLive: Previsões de Cibersegurança para 2021

Quando: dia 11 de fevereiro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com base em estudos realizados pela Compugraf, a equipe de especialistas apresentará aos empreendedores a análise das principais tendências em cibersegurança que devem ser levadas em conta em 2021 para que as empresas não sofram ataques e levem multas. Pensando em um cenário pós-pandêmico, pontos como o aumento das ameaças cibernéticas, a chegada do Open Banking e a busca pela conformidade com a LGPD serão os temas principais. A live contará com a presença de Alex Feitosa, Consultor e Instrutor em Segurança da Informação da Compugraf; Gilberto Sudre, Perito em Computação Forense Especialista em Segurança da Informação; Alexandre Bonatti, Director, Systems Engineering Brazil na Fortinet e o Ricardo Cestari Jr., Head Of Growth Marketing da Compugraf.

21 – Dados que salvam vidas – O papel da Medicina Integrada e Intensiva

Quando: dia 11 de fevereiro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento tem como objetivo contribuir com a abrangência de conhecimento em medicina intensiva dos participantes diante do crescimento da covid-19. Como mediador, Fernando Paiva, Diretor de Growth Strategy & Digital Transformation, contará com a presença de três painelistas renomados para falar sobre a interoperabilidade e integração de dados em ambientes de UTI e salas de cirurgias, além de redução de custos de EPI/Insumos, como redução de infecção cruzada e segurança no desfecho clínico.

22 – Instituto Global Attitude seleciona jovens delegados para representar o Brasil em evento do G20

Inscrições: até o dia 14 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

O Instituto Global Attitude abriu inscrições, por meio do programa Diplomacia Civil, para a cúpula do Youth 20 (Y20), evento a ser realizado este ano via transmissão online a partir de Milão, na Itália, no fim de julho. O encontro precede a reunião do G20 e vai contar com três jovens por nação — de 18 a 30 anos de idade — para representar as nações no debate de temáticas internacionais.