30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – 4ª Digital Conference Cliente Feliz

Quando: de 15 a 19 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pelo Instituto Cliente Feliz, a 4ª Digital Conference Cliente Feliz é um evento destinado a profissionais que tem relação com a área, empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas. O objetivo do evento é ajudar marcas e empreendedores a melhorar a experiência do cliente nos dias atuais com conteúdo de valor, com profissionais que atuam na área e que vão expandir o conhecimento e ciência. Dentre eles, Albert Deweik, empreendedor e CEO da Neoassist, Aline Carvalho, Head de CX da Marisa, Tomas Duarte, CEO da Track.co, Roberto Cardoso, Diretor e Pessoas e Cultura do Laboratório Femme e Rafael Jordan, Diretor de Experiência da OLX.

2 – 1º Café com Empreendedoras de Teresópolis

Quando: dia 15 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Café com Empreendedoras é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu Networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras.

3 – Bolsas para quem deseja aprender mais sobre economia

Inscrições: até dia 15 de março, às 18h, pelo site

Custo: gratuito

O Instituto Global Attitude vai oferecer bolsas sociais para o Curso de Economia Para Não Economistas, a ser realizado online e ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h, entre os dias 15 de março a 02 de abril. O curso oferece um estudo sobre a economia brasileira durante dois períodos emblemáticos: o primeiro compreende o desenvolvimento e a consolidação da industrialização no país; já o segundo analisa o período de 1985 até os governos de Dilma Rousseff e de Michel Temer, considerando as diferentes nuances e aprofundamentos no âmbito regional e internacional.

4 – Jornada Protagonismo na Aprendizagem

Quando: dias 15, 22 e 29 de março, às 18h

Custo: 490 reais

Inscrições: pelo site

Serão aplicados jogos, reflexões e atividades para que todos possam assumir o protagonismo do seu processo de aprendizagem, com acesso a seis pílulas de conteúdo (vídeos gravados, materiais em pdf) de curadoria exclusiva da VRS Academy, além da oportunidade de criar o seu canvas da aprendizagem, ferramenta desenvolvida pela Vivi Rio Stella.

5 – Jornada Tech: a tecnologia gerando resultados para educação

Quando: de 15 a 19 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A transformação digital vem impactando inúmeras universidades, escolas e instituições de ensino. Pensando neste novo momento, a Clicksign, empresa brasileira que fornece uma tecnologia para assinaturas eletrônicas, irá promover um evento 100% online e gratuito, o Jornada Tech: a tecnologia gerando resultados para a educação. Realizado em parceria com a Pearson, empresa global de educação, o Jornada Tech contará com uma série de lives para educadores, coordenadores, empreendedores e todos os profissionais da educação que querem acompanhar projetos inovadores e soluções que podem eliminar a burocracia na gestão educacional.

6 – MeetUp - VórTech Women

Quando: dia 15 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado financeiro, aposta em uma discussão sobre as experiências de mulheres no mercado de tecnologia, na 25º edição do "MeeTop", evento realizado pela empresa para discutir temas importantes no mercado financeiro. Na oportunidade, as colaboradoras da Vórtx, Brunna Cabral Almeida e Caroline Coelho (Product Managers), Gabriela Balberde (UX), Giuliana Gabrielli, Julia Dibo e Rafaela Cazal (desenvolvedoras), e Isabel Alvarenga e Taís Sales (Team Lead), compartilharão suas percepções sobre o espaço da mulher no mundo da tecnologia, desmistificando uma área que é entendida como majoritariamente masculina.

7 – Masterclass: O fim das empresas feudais

Quando: dia 15 de março, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A plataforma StartSe oferecerá, no dia 15 de março, uma aula sobre o conceito de empresas feudais. O objetivo é falar sobre os elementos que empresas de sucesso usam para se libertar de modelos tradicionais e datados de gestão e dar o caminho para se atingir negócios duradouros.

8 – Woman Leadership Academy

Quando: do dia 16 de março a 1º de abril

Custo: 1.489,32 reais

Inscrições: pelo site

Mentoria e Treinamento da startup TGI Today, 100% Online com o objetivo de desenvolver habilidades de Inteligência Emocional e competências chave de liderança feminina para criar uma rede de líderes prontas para impulsionarem suas carreiras executivas e assumirem novas posições. Foi criado como resultado de pesquisas Globais e já testado com mais de 600 executivos no Brasil para abordar questões de Equidade de Gênero e Inclusão.

9 – Dia da Segurança Psicológica

Quando: dia 16 de março, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 16/03 a Pulses, startup que tem soluções de clima organizacional medidos de forma contínua, vai promover o Dia da Segurança Psicológica, com debates e dicas de especialistas sobre como transformar a sua empresa em um ambiente seguro e acolhedor para que os colaboradores possam se expressar livremente.

10 – Academia de Tiktokers

Quando: dia 16 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Academia de Tiktokers, maior comunidade online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, está oferecendo cursos gratuitos por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas a pessoas que desejem se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Ao longo do mês de março, Clarissa Millford e Diego Davoli, fundadores da Academia, irão conduzir as masterclasses, que serão realizadas semanalmente.

11 – Pelotas JS - 7ª edição

Quando: dias 16 e 17 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela software house Nave.rs, o evento online é destinado a falar sobre as constantes mudanças e necessidade de atualização no mercado da tecnologia, com foco na linguagem Javascript. Serão duas noites com rodas de conversa com o intuito de disseminar conhecimentos sobre Javascript, reunindo profissionais interessados por este assunto trocarem experiências e conhecimentos.

12 – Criação de novas plataformas de negócios por meio da inovação estratégica - ANPEI

Quando: dia 17 de março, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras promove o webinar “Criação de novas plataformas de negócios por meio da inovação estratégica”. O evento terá abertura de Marcela Flores, Diretora Executiva da ANPEI, e contará com a presença de Mário Salerno, autor do livro “Gestão da Inovação Mais Radical” e Professor da USP, e de Fernando Bertolucci, diretor Executivo de Tecnologia e Inovação da Suzano S.A, que apresentará o case “Desenvolvimento de bionegócios a partir de florestas plantadas”. Ao final, os convidados participarão de um debate moderado por Rafael Pellicciotta, gerente de estratégia, inovação e desenvolvimento de negócios da Braskem e coordenador do Comitê de Gestão da Inovação da ANPEI.

13 – Auditoria ao vivo de sites com a caixa de ferramentas de SEO [em inglês]

Quando: dia 17 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Ao trabalhar com um novo cliente, é essencial que uma auditoria de site seja executada, e por quê? Para ver quais problemas existem nele. Por exemplo, você conhece os problemas técnicos de SEO que afetam seu site? Isso está impedindo que ele seja encontrado nas pesquisas e, por sua vez, você está perdendo uma possível receita? Conheça como evitar esse tipo de armadilha neste webinar da SEMrush.

14 – O que é o dilema da inovação e como a burocracia pode impedir uma empresa de inovar?

Quando: dia 17 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Não é novidade para ninguém que a inovação está cada vez mais sendo entregue por empresas de diversos segmentos. Mas afinal, como começar esse processo sem que a burocracia interfira? Pensando nisso, a BossaBox, realizará um bate-papo sobre “O que é o dilema da inovação e como a burocracia pode impedir uma empresa de inovar?”. Terá palestrantes como Gabriel Trevisian, coordenador de Tecnologia da Informação na Endeavor Brasil, e o Giovanni Salvador, Head of Revenue, como mediador da conversa.

15 – Transformações digitais no mercado financeiro - NEO Banks

Quando: dia 17 de março

Custo: 98 reais

Inscrições: pelo site

Paulo Spaccaquerche, presidente da ABINC (Associação Brasileira de Internet das Coisas), junto com mais novo especialistas irão abordar o tema. Paulo irá abordar como a IoT pode ser importante para o mercado financeiro.

16 – Feira Virtual de Franquias

Quando: dia 18 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A primeira edição de 2021 da Feira Virtual de Franquias acontece na próxima quinta-feira, dia 18 de março, de maneira online e gratuita. Os interessados em ser franqueados de algumas das marcas expositoras devem agendar um horário pelo site.

17 – Médicos: responsabilidade civil e tributação

Quando: dia 18 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo debatem a responsabilidade civil e aspectos de tributação no universo médico na próxima quinta-feira. A ideia do encontro é abordar a questão de diversos prismas, incluindo Imposto de Renda, cuja entrega para pessoas físicas e jurídicas está prevista para o fim de abril neste ano.

18 – Multas da LGPD começam em menos de 6 meses: como estamos?

Quando: dia 18 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovida pela Compugraf, o evento irá discutir as multas da Lei Geral de Proteção de Dados. Em menos de 6 meses as empresas deverão já estar preparadas para recebê-las. Irão comandar o bate papo Ricardo Cestari, Head de Marketing da Compugraf; Carla Manso, DPO da Compugraf; Erica Costa, DataPro da OneTrust e Davis Alves, Presidente da ANPPD.

19 – Dados de Exportação – A Tecnologia para Fortalecer sua Estratégia

Quando: dia 18 de março, às 15h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Como você elabora sua estratégia de exportação? Estudar o mercado e agir com base nos dados é essencial para não dar passos no escuro. Assim, sua empresa evita dores de cabeça no futuro. Mas, como ter um acesso facilitado a esses dados? As informações estão espalhadas em diversos lugares e, por isso, a visualização não é simples. ‍Por isso, a Logcomex, empresa que atua no segmento de logística, vai realizar um bate-papo ao vivo com profissionais do setor a respeito de dados importantes para este mercado.

20 – Café com Empreendedoras - Marketing, Liderança e Vendas

Quando: dia 18 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nesta segunda edição especial do Café com Empreendedoras, em celebração ao Mês da Mulher, embaixadoras da Rede Mulher Empreendedora darão palestras sobre marketing, liderança e vendas.

21 – Como aproveitar a Wikipedia para SEO [em inglês]

Quando: dia 18 de março, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Construir uma página da Wikipedia tem tudo a ver com acertar os princípios básicos para que você possa usá-la para conduzir sua campanha de SEO. Muitas pessoas pensam na Wikipedia como nada mais do que uma enciclopédia online, mas quando você leva em consideração que suas páginas são classificadas na metade de todas as pesquisas, fica claro que este é um recurso que você simplesmente não pode ignorar. Para mostrar como você pode tirar proveito disso, a Semrush vai promover esse webinar gratuito para orientá-lo sobre como usar a Wikipedia com sucesso em sua estratégia de SEO.

22 – Inteligência Emocional e Empreendedorismo

Quando: dia 18 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Como o empreendedor pode desenvolver a inteligência emocional mesmo perante as adversidades? Durante a live, Priscila Guskuma irá falar sobre como a inteligência emocional torna pessoas mais produtivas, focadas, engajadas e donas de suas emoções. O objetivo do evento é oferecer um direcionamento mirando o crescimento dessas pessoas para criação de metas e estratégias, administração do tempo e aumento da produtividade, entre outras coisas.

23 – O idioma como ferramenta para vencer fronteiras profissionais

Quando: dia 18 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na live promovida pela Rockfeller Language Center, Renata Morais, sócia-fundadora da empresa, receberá Helena Schwarz, coordenadora da Rockfeller Joinville, Vanessa Farinhuke, empresária, e Tatiana Mograbi Finhas, colaboradora de uma multinacional polonesa, para compartilharem um pouco sobre suas trajetórias, jornadas profissionais e o impacto transformador acarretado pelo domínio do inglês. Elas contarão como se tornaram empresárias, conquistaram cargos importantes e de confiança nas empresas que trabalham.

24 – Comunicação das novas normas de rendimento - ABNT

Quando: dia 18 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Renato Sá, CEO do Grupo Aliar é um dos convidados a participar da Live “Comunicação das novas normas de rendimento - ABNT”, um evento online e gratuito que acontece dentro do Painel de Conhecimento - Edição Logista, organizado pelo Sitivesp - Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo. O evento virtual tem como objetivo trazer para o debate a comunicação das novas normas de rendimento da ABNT e comentar as principais dúvidas sobre as regras que entram em vigor a partir do dia 26 de março.

25 – Professional Culture Training

Quando: a partir do dia 19 de março

Custo: 970 reais

Inscrições: pelo site

O curso visa certificar pessoas no método Teamhub de Cultura organizacional. Mostrará como é possível definir a cultura desejada alinhada aos objetivos estratégicos da organização, mapear a cultura instalada e desenhar planos de ação. Além do conteúdo, a formação contará com “mão na massa”: o participante terá a oportunidade de utilizar a plataforma TeamHub. A carga horária é de 32h, ao vivo e online.

26 – Soul Delas

Quando: dias 20 e 21 de março

Custo: 2.997 reais

Inscrições: até dia 19 de março, pelo site

A Soul Delas é um programa de alto impacto para preparar e fortalecer mulheres para se tornarem grandes líderes de resultado. São 54 horas de conteúdo e vivência prática em um ambiente exclusivo para compartilhar informações e promover resultados concretos no comportamento das participantes.

27 – Lab NIP

Custo: gratuito

Inscrições: até 31 de março, pelo site

Iniciativa de A Banca, Artemisia e FGVcenn, a “Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia” anuncia a segunda edição do Lab NIP – um programa gratuito de aceleração de curta duração, alinhado ao conceito de inclusão produtiva, que potencializa negócios criados e geridos por empreendedores sociais de periferias. Serão apoiados até 30 negócios com foco territorial no Sudeste e Sul do país, por um período de sete semanas; ao final do programa, as seis empresas que se destacarem vão receber até 15.000 reais cada e uma aceleração de seis meses do Emperifa.

28 – Empreenda com sucesso

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Qualifica, edtech pertencente ao grupo mLearn, está oferecendo um curso destinado a quem quer abrir o seu próprio negócio ou ampliar seus conhecimentos em empreendedorismo. Ele abordará temas como o papel do empreendedor, características do mercado, marketing, planejamento, finanças, entre outros.

29 – O Futuro do Investimento

Quando: 16 de março, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

A SITAWI Finanças do Bem fará uma live pelo Instagram da Plataforma de Empréstimo Coletivo SITAWI @emprestimocoletivositawi com o especialista em finanças pessoais Eduardo Amuri para falar sobre investimento de impacto. Amuri e Leonardo Letelier, CEO da SITAWI, falarão sobre como tanto o mercado como pessoas físicas estão cada vez mais interessados em investir em negócios que nasceram com a missão de produzir impacto socioambiental positivo.

30 – Live Camila Farani e Caio Castro

Quando: 16 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Como se tornar um tubarão na carreira e nos negócios

Nesta terça-feira, 16, a investidora-anjo Camila Farani recebe em uma live em seu Instagram o ator e empresário Caio Castro. A dupla vai discutir "como se tornar um tubarão na carreira e nos negócios" e contar como foi a negociação para se tornarem sócios durante o reality show Shark Tank.