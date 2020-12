24 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O final de ano é uma oportunidade para rever planos e buscar aprendizados. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Como planejar sua reserva financeira

Quando: a partir de 7 de dezembro

Custo: 97 reais

Inscrições: pelo site

A covid-19 nos mostrou que é imprescindível ter uma reserva de emergência, para proporcionar segurança em tempos de crise. Mas, para isso, é preciso controle financeiro, para que em casos de necessidade ou emergência, estejamos preparados para lidar com os desafios financeiros que possam surgir. E é isso que a educadora financeira, Nathalia Sena, do Dinheiro sem Neura, ensinará nesse curso.

2 – 6 dicas para planejar o primeiro semestre de 2021 com sucesso

Quando: dia 7 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram A live ‘6 dicas para planejar o primeiro semestre de 2021 com sucesso’ é uma iniciativa da Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de Moda, que tem o objetivo de auxiliar pequenos e médios varejistas do setor de Moda a se prepararem para o início do próximo ano, que ainda conta com um cenário pandêmico. 3 – Saúde Mental & Employer Branding Quando: 7 e 8 de dezembro, das 17h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Promovido pela Vittude, o evento trará executivos de grandes marcas para discutir os impactos do bem-estar do trabalhador nas estratégias de employer branding, cultura organizacional e engajamento dos funcionários. 4 – Encontro de Investidoras | Edição Especial Mulheres Quando: dia 7 de dezembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento, apresentado por Lívia Galasso – conta com a participação das empreendedoras dos negócios – Morada da Floresta, The Feminist Tea e duLocal – para mostrar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, os próximos lançamentos e esclarecer dúvidas para empreendedores e investidores. 5 – Energia Empreendedora – Foz do Iguaçu (PR) Quando: de 7 a 11 de dezembro, das 19h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site O Programa Energia Empreendedora é uma iniciativa do Instituto Besouro com apoio da Rede Proteger, de Foz do Iguaçu (PR), que busca ensinar pessoas de 18 a 35 anos, que sejam beneficiados da Rede Proteger a como abrir seu próprio negócio. O projeto é focado em incentivar o empreendedorismo e é baseado na metodologia By Necessity, que foi desenvolvida pelo fundador da Besouro, Vinicius Mendes Lima. Veja também PME 4 dicas de especialistas em gestão para preparar seu negócio para 2021



6 – Como transformar seus planos em realidade

Quando: dia 7 de dezembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ajudar as pessoas a tirar seus sonhos do papel, o especialista em produtividade, Michel Helal, realizará, na próxima segunda-feira, às 20h, a live “Como transformar seus planos em realidade”. Autor do livro ‘Quem agradece não reclama: Os segredos do Mindset de Sucesso’, Hela realiza o encontro de forma gratuita com uma hora de duração. Durante a live, ele vai ensinar os seis passos para tirar seus sonhos e planos do papel.

7 – Sebrae Negócios: Foodservice

Quando: de 8 a 10 de dezembro, das 10h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Sebrae Rio e o Senac RJ realizam uma programação 100% digital e gratuita, com o objetivo de criar uma conexão com novos fornecedores do setor de alimentação e oferecer aos participantes informações sobre novas tendências, cardápios, produtos e das principais tecnologias para o segmento. Durante os três dias, os empreendedores participarão de uma programação virtual diferenciada e sessão de negócios. As palestras e oficinas serão conduzidas por grandes nomes e CEOs de empresas do food service como Fazenda Futuro, Grupo Trigo, Cacau Show, Outback, supermercado Zona Sul e Hotel Fasano, além de empresários como Claude Troisgros.

8 – Webinar para Lançamento da 5ª Pesquisa Nacional sobre Conscientização em Segurança da Informação

Quando: dia 8 de dezembro, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Com o objetivo de divulgar e discutir os dados e as principais conclusões da 5ª Pesquisa Nacional Eskive sobre Conscientização em Segurança da Informação, a Flipside e o Eskive irão promover um webinar gratuito. Priscila Meyer, CEO do Eskive, apresentará os resultados do estudo e, em seguida, participará de um bate-papo com o jornalista Thulio Pompeu.

9 – Campinas Tech – 9ª Conferência Campinas Startups

Quando: dia 8 de dezembro, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site A conferência, que acontece de 7 a 11 de dezembro, terá especificamente no dia 8 um conteúdo comandado pela fintech a55 e da GFCriativa. A Trilha Temática, que será às 18h, terá o tema “O que esperar da conjuntura econômica e como isso pode impactar as startups”, com Victor Barboza, da GFCriativa. Logo depois, às 19h, o painel trará o tema “Financiamento para retomada da economia”, com Renan Schaefer, sócio da a55.

10 – Como crescer sua loja no Instagram de forma muito mais rápida com 5 passos essenciais

Quando: dia 9 de dezembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, recebe Andressa Mallinsk, especialista em Marketing Digital, que vai dar várias dicas de como rentabilizar e deslanchar o negócio usando apenas o Instagram como canal de venda.

Veja também PME Dificuldades pessoais inspiram negócios voltados para nichos do mercado

11 – Rodada de Negócios Virtual Expolux Quando: 10 de dezembro (das 09h às 12h e das 15h às 18h) e 11 de dezembro (09h às 12h)

Custo: gratuito

Inscrições: pelo e-mail expoluxrodadadenegocios@gmail.com Organizada pela Expolux, empresa de iluminação, o evento colocará marcas do Brasil e do mundo em contato direto com compradores nacionais de forma virtual. Serão cerca de 90 reuniões com duração de 15 minutos cada e entre os expositores confirmados estão: ACCORD Iluminação, Plasled e LT Brasil.

12 – O que esperar das proptechs e construtechs em 2021 Quando: dia 10 de dezembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site A Brain Inteligência Estratégica apresenta uma pesquisa com o cenário das proptechs e construtechs para o próximo ano. Fábio Tadeu Araújo, economista e sócio-diretor da Brain Inteligência Estratégica, Guilherme Bruno, CEO da Homelend, Maurício Carrer, fundador e CEO da InstaCasa, Daniel Guerbatin, CEO da BR Brokers, Ricardo Mateus, fundados e CEO da Brasil ao Cubo, João Viana, fundador da Loft e Gustavo Favaron, CEO do GRI Group, irão comentar sobre como as startups do mercado imobiliário se preparam para 2021 e o que podemos esperar de inovações. 13 – Análise de Dados no Agronegócio Quando: dia 10 de dezembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site A BIX Tecnologia vai promover uma conversa sobre Transformação Digital e a Análise de Dados no Agronegócio. Será um debate sobre os principais tópicos do assunto, bem como uma perspectiva para o futuro. Em conversa mediada por Luiz Gabriel Braun, a BIX Tecnologia traz Murilo Xavier Flores, ex-presidente da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e Diogo Machado Ribeiro, partner da Quiron Digital e CEO da Original Market. 14 – “Servicificação” das atividades empresariais e as startups Quando: dia 10 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Os advogados Fernando Zilveti e Marcela Cavallo se reúnem para debater sobre os elementos jurídicos da servicificação das atividades empresariais e também o papel das startups neste cenário. Em conversa com os ouvintes, serão levantados os pontos que os empresários devem se atentar nesta perspectiva. 15 – Bizu de Quinta – Vendas Online: Por onde começar essa jornada? Quando: dia 10 de dezembro, às 12h15

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site A especialista em comunicação estratégica e mentora de startups, Luana Clara, e a consultora de marketing digital, Juliette Antunes, se reunirão online para dar dicas e apontar os melhores caminhos para que empreendedores iniciem sua jornada de posicionamento e vendas online. Veja também PME Fundo vai emprestar R$ 3 milhões para mil mulheres empreendedoras

16 – Webinar Diversidade nas empresas – Como uma cultura inclusiva traz mais resultados Quando: dia 10 de dezembro, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Cada dia mais o tema diversidade vem sendo discutido nas empresas. Entender os benefícios de contratar talentos com visões, culturas e pensamentos diferentes faz com que companhias alcancem melhores resultados. Além disso, é preciso criar um ambiente de segurança e equidade para que o desenvolvimento profissional seja constante. Por isso, a Gupy convida Mateus Fernandes, Talent Acquisition na Mais Diversidade; Lin Bittencourt, Customer Success Specialist da startup; e Ana Julia Novaes, Employee Experience na Natura&Co para discutir mais sobre todas as vertentes da diversidade dentro de uma empresa e o papel do RH nessas questões. 17 – Viasoft Connect 2020 Quando: dia 11 de dezembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site O Viasoft Connect 2020 é um evento voltado a conteúdo, networking, experiências e entretenimento seguindo as últimas tendências de mercado. Entre os palestrantes, estão nomes como Almir Neves, fundador da startup de inteligência artificial hubkn; Thiago Nigro, criador do canal Primo Rico; Rodrigo Galvão, presidente da Oracle Brasil; e Paulo Tafner, pesquisador da FIPE/USP. 18 – Experience Trends 2021 Quando: dia 11 de dezembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site Neste ano foi possível observar uma profunda revolução na relação entre empresas e clientes. A tendência é que em 2021, os desafios para a adaptação dos negócios com o novo comportamento do público aumentem consideravelmente. Por isso, a NeoAssist realizará o “Experience Trends 2021”, evento em que reúne um time de especialistas para falar sobre consumidor 5.0, atendimento ao cliente, ações para o futuro e comportamento do consumidor.

19 – InovAtiva Experience Quando: dias 12, 13 e 14 de dezembro, das 9h30 às 19h

Custo:gratuito

Inscrições: pelo site O InovAtiva Experience é o evento de conclusão dos ciclos de aceleração dos programas InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto. Nesta edição alguns conteúdos poderão ser vistos no Youtube inclusive por quem não estiver participando do ciclo de aceleração. No dia 12, por exemplo, haverá painéis sobre investimento, uma palestra exclusiva e uma live musical para encerrar o dia. Já no domingo (13/12), Líderes de Comunidade InovAtiva Brasil de todas as regiões do país estarão ao vivo falando sobre o ecossistema local onde atuam, dando uma perspectiva sobre as atividades realizadas ao longo de 2020 e sobre os planos para o ano que vem. Por fim, no dia 14 de dezembro, todos poderão acompanhar a cerimônia de premiação das startups destaques, que começa às 15h.

20 – LGPD x Documentos Eletrônicos

Quando: dia 10 de dezembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 10, a WK Sistemas, empresa de softwares de gestão empresarial (ERP), vai promover uma live talk sobre a LGPD e como a Gestão Eletrônica de Documentos (GED) pode ser fundamental no processo de adequação às novas normas. Os participantes, Graziele França, DPO da WK, Débora Rausch, especialista em GED, e Lucas Bernardes, especialista em mobilidade e tecnologia, vão trazer as melhores práticas para a tomada de decisões seguras da empresa e como proteger as informações do negócio e dos clientes.

21 – Tesouraria de ponta a ponta: cases de sucesso na implementação de uma operação de crédito

Quando: dia 9 de dezembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições:comercial@zipdin.com.br

Sobre o evento: A Zipdin, techfin que tem o objetivo de democratizar o acesso ao crédito e a serviços bancários para pessoas e empresas, vai promover um debate sobre a implementação e regularização de operações de crédito. Em parceria com as empresas IDTrust e Vert, o evento será em formato de live para líderes que desejam desenvolver ou melhorar operações de crédito em seus negócios.

22 – Os desafios do empreendedorismo para 2021

Quando: de 7 de dezembro até 11, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Começa nesta segunda (07), e vai até o próxima sexta (11), às 19h00, uma série de lives com especialistas do mercado no Instagram e YouTube da V4 Company, rede de profissionais que implementa e otimiza o processo de vendas pela internet, sobre os desafios da gestão, vendas e empreendedorismo para 2021. Dener Lippert, CEO da V4 Company e organizador do evento inicia as lives com o Advogado Tributarista, Rafael Feiteiro. Nos dias posteriores estão confirmados também nomes como Alfredo Soares, VP da VTEX e cofundador do Gestão 4.0 (dia 09/12), Bruno Oliveira, CEO e fundador do E-commerce na Prática (dia 10/12) e Núbia Mota, Head of Marketing and Business Development da Magento, plataforma de comércio eletrônico (dia 11/12).

23 – Marketing Digital Para MEIs

Quando: dia 7 de dezembro, às 19h

Custo: 297 reais

Inscrições: pelo site

Treinamento completo para montar o próprio negócio na internet. São dezenas de aulas detalhadas, clique a clique, para que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, possa obter uma renda em casa através do seu próprio negócio digital, utilizando somente um computador ou celular com conexão à internet.

24 – O que mais chama atenção dos investidores nas startups?

Quando: dia 10 de dezembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com objetivo de fomentar temas relacionados ao universo das startups, a Visa do Brasil organizou um evento online para debater o assunto. No dia 10, Percival Jatobá (Visa), Renato Ramalho (KPTL) e Carolina Strobel (Redpoint Eventures) discutem quais são os pontos que mais despertam a curiosidade dos investidores nas startups.