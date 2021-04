Endeavor, Sebrae, Ibmec: veja 10 programas para startups abertos em abril

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas com inscrições abertas nesta semana de abril. Confira abaixo.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Hubs de Inovação e Empreendedorismo do Ibmec RJ

Inscrições: pelo site, até 16 de abril

Custo: gratuito

Quando: a partir de 23 de abril

As startups cariocas podem se inscrever para fazer parte do Hubs de Inovação e Empreendedorismo do Ibmec RJ, um espaço colaborativo dedicado à inovação. O objetivo é desenvolver novos negócios, conectando empreendedores com mentores reconhecidos pelo mercado e grandes empresas que estejam em busca de ideias contemporâneas aplicáveis ao seu negócio. O Hubs do Ibmec RJ terá sede nos dois campi da instituição, na Barra da Tijuca e o no Centro, e funcionará como uma incubadora e aceleradora para as startups selecionadas.

2 – Programa Healthtech Barretos para startups

Inscrições: pelo site, até o dia 21 de abril

Custo: gratuito

Quando: a partir de maio

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, o Sebrae-SP em parceria com o Hub Harena Inovação, espaço de inovação do Hospital de Amor, lançam o Healthtech Barretos, um programa de aceleração para startups de saúde 100% online e gratuito. Para se inscrever, a startup da área de saúde precisa ter um MVP (sigla para Minimum Viable Product ou produto mínimo viável), algum faturamento comprovado, um time 100% dedicado ao negócio e interesse em atuar na região de Barretos.

3 – Scale-Up Endeavor Varejo

Inscrições: pelo site, até 30 de junho

Custo: gratuito

Quando: de julho a novembro

Com patrocínio Gold da Arezzo&Co – através do ZZ Ventures, sua frente de corporate venture capital – o programa de aceleração da Endeavor busca por 12 empresas nos segmentos de Alimentação, Vestuário, Saúde, Serviços, Bem estar & Wellness, Atividades infantis, Lazer e Entretenimento. Durante os cinco meses de aceleração, os empreendedores serão acompanhados por mentores para ajudá-los nos principais desafios de crescimento do negócio. O programa também oferece meetups com as maiores referências em negócios do varejo, como Luiza Helena Trajano, do Magalu; José Galló, das Lojas Renner; Anna Chaia, da Vivara; Sergio Zimerman, da Petz; Juliana Rozenbaum, da Arezzo&Co; Dorival Oliveira, do McDonald´s; e Sônia Hess, da Dudalina.

4 – Terceira edição do Safira Labs

Inscrições: pelo site, até 30 de abril

Custo: gratuito

O Grupo Safira, um dos principais do ecossistema de energia do País, anuncia mudanças no seu programa de apoio a startups, que chega à sua 3ª edição. O Safira Labs, agora, será um programa de pré-aceleração e passa a considerar startups de base tecnológica em estágio inicial, que ainda necessitam de apoio para estruturar melhor o seu modelo de negócios. Estão aptas a participar do Safira Labs startups de base tecnológica, ou seja, que deixaram a fase de ideação e já partiram para o desenvolvimento de MVP e validação, voltadas ao B2C (Business to Consumer) ou B2B2C (Business to Business to Consumer), e que sejam dos segmentos de Regtechs, Autotechs, Fintechs, Wealthtechs, Cleantechs, Insurtechs, Retailtechs, HR Techs e Datatechs.

5 – Podium Labs - P rograma de Aceleração do Arena Hub

Inscrições: pelo site, até 15 de abril

Custo: gratuito

Quando: até 30 de julho

Desde maio de 2020, o Arena Hub tem conectado mais de 80 startups e membros associados, mais de 30 entidades esportivas e diversos parceiros nacionais e internacionais. O trabalho é para gerar e desenvolver negócios direcionados ao esporte brasileiro. Para aumentar e impactar ainda mais essa indústria, o Programa Podium Labs é um grande passo para ampliar e fomentar negócios com diferentes empreendedores e startups. Os principais requisitos do programa são: startups que desenvolvam soluções para o setor do esporte e que haja determinação para desenvolver a maturidade exigida pelo mercado.

6 – HyperaHub Ciclo 2021

Inscrições: pelo site, até 21 de maio

Custo: gratuito

Quando: a partir de junho

A Hypera Pharma, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, lança a segunda edição do HyperaHub, seu programa de conexão com startups gerenciado pela consultoria em gestão da inovação Innoscience. O programa foi desenhado a partir da seleção de 17 desafios, que buscam otimizar processos operacionais e negócios já existentes no dia a dia da companhia. Com um portfólio diversificado, este ano o programa traz desafios nas frentes de Marketing & Vendas, Operação & Industrial, Novos Negócios e P&D e Produto & Sustentabilidade.

7 – CIC Soft Landing Program

Inscrições: pelo site

Custo: 500 dólares por pessoa

Quando: de 17 a 21 de maio, das 16h às 18h30

O CIC (Cambridge Innovation Center), uma líder global na construção de comunidades de inovação, uma das primeiras empresas a oferecer espaços flexíveis de escritórios e coworking para empreendedores, lança, em parceria com o MIT Enterprise Forum (MITEF), o CIC Soft Landing Program, um programa de incentivo para empreendedores da América Latina com 10 vagas para empresas brasileiras que querem expandir seus negócios no mercado internacional.

8 – Vitasay Start 5.0+

Inscrições: pelo site, até 4 de maio

Custo: gratuito

A marca Vitasay50+, linha de suplementos alimentares especialista nesta faixa etária, e a unidade de inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais, referência mundial no apoio e desenvolvimento de negócios com foco em impacto social e ambiental, lançam a Aceleradora Vitasay Start 5.0+, primeiro programa de aceleração direcionado a negócios geridos por pessoas a partir dos 50 anos de idade, com foco em inovação social e potencial de transformar a realidade de muitos brasileiros. O objetivo é selecionar e acelerar negócios de impacto social que contribuam para o avanço nos segmentos de Saúde e Qualidade de Vida, Saúde Mental, Alimentação Saudável, Apoio ao empreendedorismo, Inserção no mercado de trabalho, Aprendizagem ao longo da vida, Educação para novas tecnologias e Economia Circular.

9 – Programa Aceleração Elo7

Inscrições: pelo site, até 16 de abril

Custo: gratuito

Quando: a partir de 3 de maio

Com o intuito de dar suporte, gerar visibilidade e valorizar as mãos que costuram nossas roupas, talham a madeira que decora nossa casa, e produzem até mesmo utensílios para o nosso home office, o Elo7 , maior marketplace de produtos criativos do país, em parceria com a Rede Design Possível, associação que trabalha para articular, fomentar e fortalecer iniciativas, está promovendo o programa Aceleração Elo7. A aceleração é voltada a empreendedores de áreas criativas como moda, acessórios, artesanato, manufatura e serviços que querem tornar sua pequena empresa mais sustentável - seja social e/ou ambientalmente -, e ao longo de 2021 contemplará 3 turmas de 5 negócios cada.

10 – Programa de aceleração da Oxigênio

Inscrições: pelo site, até 2 de maio

Custo: gratuito

A Oxigênio, programa de aceleração da Porto Seguro, está com inscrições abertas para o seu 11º ciclo. O programa, que já acelerou 61 startups, tem duração de 4 meses e é totalmente equity free. Isso significa que não há investimento financeiro em troca de participação societária. Startups de todos os estágios – que estejam ou não captando investimentos – podem participar sem precisar ceder nenhuma participação societária ou propriedade intelectual. Além disso, as selecionadas contarão com o acompanhamento e suporte de um executivo da Porto Seguro.