Estes são os empreendedores com as fortunas mais bisbilhotadas do mundo

As pessoas estão cada vez mais curiosas para saber quanto realmente 'valem' cada um dos principais empreendedores do mundo, e isso se reflete no número de buscas online: Jeff Bezos, fundador da Amazon - e também o segundo homem mais rico do mundo - tem seu patrimônio líquido de 185,3 bilhões de dólares "bisbilhotado" cerca de 971.000 vezes a cada mês, o que o torna o primeiro colocado entre os 10 bilionários com as fortunas mais pesquisadas da internet. O ranking foi elaborado pela plataforma financeira MoneyTransfers.com, a partir da ferramenta Ahrefs.

Em segundo lugar está Elon Musk, que recentemente perdeu o título de homem mais rico do mundo para Jeff Bezos, depois de pouco mais de um mês no posto. A fortuna de 152,3 bilhões de dólares de Musk é buscada 779.000 mil vezes por mês na internet.

Curiosamente, Bernard Arnault, dono do grupo francês de bens de luxo LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton, que superou Bezos e se tornou o homem mais rico do mundo há 1 mês, sequer aparece entre os 10 principais nomes que têm seus patrimônios pesquisados. Veja ranking completo abaixo:

Os 10 bilionários com mais pesquisas sobre suas fortunas na internet

Posição no ranking Empreendedor Número de buscas/mês Patrimônio Líquido Estimado 1º Jeff Bezos (Amazon) 971.000 US$ 185,8 bilhões 2º Elon Musk (Tesla) 779.000 US$ 152,3 bilhões 3º Bill Gates (Microsoft) 288.000 US$ 126,7 bilhões 4º Mukesh Ambani ( Reliance Industries Limited) 132.000 US$ 86 bilhões 5º Mark Zuckerberg (Facebook) 125.000 US$ 122 bilhões 6º Mark Cuban (HDNet) 81.000 US$ 4,4 bilhões 7º Dana White (UFC) 74.000 US$ 500 milhões 8º Warren Buffett (Berkshire Hathaway) 71.000 US$ 109,2 bilhões 9º Dave Portnoy (Barstool Sports) 70.000 US$ 120 milhões 10º Sundar Pichai (Google) 51.000 US$ 600 milhões

