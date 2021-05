Mais rico do mundo: dono da Louis Vuitton ultrapassa Bezos e Musk

Bernard Arnault, dono do grupo francês de bens de luxo LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton, se tornou o homem mais rico do mundo, segundo levantamento da Forbes. O executivo está com um patrimônio líquido de 186 bilhões de dólares, e terminou a última semana 800 milhões de dólares mais rico após as ações da empresa fecharem cerca de meio por cento mais altas na Europa.

Quer se tornar milionário? Aprenda sobre os melhores investimentos em curso da EXAME Academy

Esta não é a primeira vez que Arnault aparece como mais rico do que Bezos no levantamento. No dia 16 de dezembro de 2019, o francês ultrapassou Bezos por algumas horas, mas voltou para o segundo lugar quando as ações da Amazon fecharem em alta. A segunda posição, por vezes, também é disputada com Elon Musk, dono da Tesla. Desta vez, Arnault aparece como mais rico com uma diferença de aproximadamente 300 milhões de dólares em relação a Bezos.

LVMH

A LVMH registrou uma receita recorde de US$ 16,7 bilhões no primeiro trimestre de 2021 a partir da operação de marcas como Sephora, Marc Jacobs, Christian Dior, Fendi e mais. O crescimento se dá a partir da aceleração econômica de países como Estados Unidos e China, que voltam a ter expressivas movimentações no mercado de luxo.

Nesta segunda-feira, 24, as ações do grupo LVMH subiram 0,4% nas primeiras horas do pregão, o que aumenta a capitalização de mercado em 320 bilhões de dólares.