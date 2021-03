Empreendedora inova e transforma grãos de café em produto de luxo

O Café da Condessa nasceu cheio de estilo e personalidade e com o objetivo de inovar a forma de comercializar o grão produzido pela família há oito gerações. A startup foi criada por Maria Carolina Freire, filha e herdeira de cafeicultores do município de Jacutinga, no Sul de Minas. Ela usou seus conhecimentos profissionais, na área da moda, para melhorar o marketing do produto e, assim, conseguir levar o café do interior de Minas para as vitrines e gôndolas das principais cafeterias de luxo do Brasil e do exterior.

Maria Carolina é arquiteta de formação e tornou-se produtora de moda em Jacutinga - polo de fabricação de malhas em Minas Gerais. Depois de idas e vindas e de muitas mudanças nos rumos profissionais, ela decidiu investir no café, negócio da família desde 1832.

Durante uma visita a uma das fazendas do pai, ela percebeu brechas no processo de comercialização. Não satisfeita, resolveu pesquisar sobre quem era e quais os hábitos do consumidor final do produto.

Até então, a propriedade da família vendia o grão cru, sem o beneficiamento. Diante disso, Carol decidiu adquirir as sacas da Fazenda Santo Antônio e cuidar de todos os processos pós-colheita, embalagem, marketing e venda.

Assim foi criado o “Café da Condessa”, fugindo do convencional e buscando a inovação, desde a criação da embalagem, totalmente fashionista, até a forma de trabalhar. “Nossa empresa terceiriza todos os serviços que precisam ser feitos, não temos sede física, moramos numa nuvem da Microsoft, em um lugar transparente e sem fronteiras, chamado Caroland”, brinca Carolina.

Vendendo o mesmo café da família, só que com uma cara nova e moderna, a empresa conquistou um público exigente e ganhou espaço em prateleiras e gôndolas de cafeterias e mercados gourmet e de luxo dentro e fora do país. E claro, com tanto diferencial, o produto passou a ser mais valorizado. “Meu pai me pergunta porque o mesmo café nas mãos dele é uma coisa e na minha é outra. E eu respondo: ‘Na sua mão é diamante bruto, na minha é jóia pronta para ser usada”, comenta a empreendedora.

Resultados colhidos

O Café da Condessa vende para clientes como Carrefour, Casa Santa Luzia (São Paulo), Rede Super Nosso, Quitanda Pinheiros e Amazon. Já exportou para os países Chile Canadá, Camboja, Argentina e Arábia Saudita.

A empresa ganhou a medalha de ouro no prêmio Brasil Design Awards, além do prêmio Pentawards em NY, na categoria ‘Coffee and Tea’.

Por causa da ousadia e da criatividade, Carol tornou-se uma das líderes do grupo “Mulheres do Brasil”, em que Luíza Trajano, presidente do Magazine Luíza, faz parte. Além disso, este ano, ela foi convidada para participar de um painel virtual do Sebrae Nacional, em abril de 2021.

Maria Carolina se tornou referência para Jacutinga e região, quando o assunto é inovação. “Ideia é o que você tem na cabeça. Invenção é quando você materializa a sua ideia. E inovação é quando o público aceita a ideia que você materializou,” conclui.