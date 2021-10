Ebanx: unicórnio vai às compras e adquire fintech Juno

O unicórnio brasileiro de pagamentos Ebanx anunciou nesta quarta-feira, 27, a finalização da aquisição total da fintech brasileira Juno, de meios de pagamento para pequenas empresas que atuam no e-commerce.

Fundada em 2014, a Juno já tem portfólio com mais de 35.000 PMEs e empreendedores, todos utilizando pelo menos uma solução financeira da empresa. Na lista estão soluções de cobrança e pagamento como boletos, Pix e cartão de crédito, além da conta bancária da fintech, a Conta Juno.

No último ano, a Juno movimentou mais de 4,7 bilhões de reais em sua plataforma, pelos cálculos da própria empresa. O volume é mais do que o dobro do registrado em 2019.

A Juno chega para agregar ao ecossistema da Ebanx, que já conta com mais de 35.000 empresas de diferentes portes e que utilizam a plataforma para, entre outras coisas, comercializar produtos em diferentes países e suas respectivas moedas. A companhia atua intermediando pagamentos para 70 milhões de compradores na América Latina em mais de 1.000 sites de empresas internacionais e nacionais, que incluem gigantes do varejo como Amazon e Alibaba e também Uber e Spotify.

Essa é uma das primeiras aquisições do Ebanx desde sua última rodada de captação, em junho deste ano. A empresa levantou 430 milhões de dólares com a gestora de private equity Advent, em um dos maiores aportes já recebidos por uma startup brasileira.

"Este é um momento marcante na história da Juno. A confiança do Ebanx em nosso trabalho mostra o valor das nossas soluções e nos dá a oportunidade de expandir nossos serviços e negócios. Estamos muito felizes em fazer parte deste sonho", disse, em nota, André Carréra, diretor de produto da Juno.

Para João Del Valle, CEO e cofundador do Ebanx, a fintech tem um DNA inovador. "A Juno tem uma história excepcional na indústria de pagamentos, criando serviços inovadores e ajudando milhares de empresas e empreendedores brasileiros a vender online. Estamos honrados em tê-los a bordo conosco", disse em nota.

A possibilidade de realizar fusões e aquisições já havia sido antecipada por Del Valle desde a última rodada de capital. O objetivo, segundo o fundador, é encontrar negócios com culturas compatíveis e que acelerem o crescimento do Ebanx em determinados mercados. O próximo passo do unicórnio, ao que tudo indica, será o IPO na Nasdaq.