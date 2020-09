Dia do Cliente: 6 maneiras de cuidar bem do consumidor – hoje e sempre

Nesta terça-feira, 15 de setembro, o varejo brasileiro comemora o Dia do Cliente, uma data dedicada a melhoria das relações entre varejistas e a sua principal razão de existir: o consumidor.

Apesar de ainda não ter a força comercial de outras datas comemorativas, como Black Friday, Semana do Brasil, Dia das Mães e Natal, aqui e ali são esperadas promoções, brindes e descontos pontuais em comércio Brasil afora.

Ao mesmo tempo, a data serve para lembrar aos donos de pequenos e médios varejistas (PMEs) sobre a necessidade de mandar bem na hora de vender um produto ou serviço aos clientes. Há uma série de direitos do consumidor a serem respeitados nessa hora. E, em meio à crise econômica causada pela pandemia, e a concorrência cada vez mais acirrada entre os canais de venda físico e digital, atender bem o cliente virou obrigação número 1 das empresas.

Veja abaixo algumas dicas de especialistas para PMEs que atuam no varejo para prestar um bom atendimento aos clientes, preparadas por Anderson Locatelli, diretor executivo da Troco Simples, uma startup que simplifica transações financeiras que envolvem dinheiro em espécie:

Treine os funcionários

A interação pessoal é certamente o principal caminho para impressionar o consumidor. Ao tirar dúvidas ou realizar compras com um funcionário, que conheça as informações sobre o supermercado faz com que o cliente se sinta satisfeito e o desejo seguinte é de voltar ao seu negócio, pois sabe que ali não terá problemas no futuro. Certifique-se também que toda a equipe saiba como trabalhar em seus sistemas digitais de pagamento e na gestão de estoque.

Conheça as necessidades dos clientes

Entender as necessidades do cliente ajuda a criar soluções eficientes e direcionar melhor os produtos e serviços no estabelecimento. Ao identificar o seu público alvo, por exemplo, é possível oferecer diferenciais competitivos de ofertas.

Construa uma relação de confiança

Dê mais atenção ao consumidor. Tenha mais tempo para ouvir o cliente e ter clareza no entendimento da questão. Portanto, o operador deve perguntar para o consumidor exatamente o que aconteceu, deixar que conte tudo e não o interrompa. Os minutos gastos a mais neste processo pouparão o trabalho de convencer o cliente e voltar a fazer negócios no estabelecimento.

Invista em tecnologia

Há diversos tipos de tecnologia disponíveis no mercado, como sistema de frente de caixa, gestão de estoque, entre outros, que podem agilizar processos no dia a dia do estabelecimento e melhorar a qualidade do atendimento. Assim como a Troco Simples que oferece uma tecnologia integrada ao PDV do varejista, que transforma a moedinha comum em troco digital para o consumidor, que recebe diretamente no CPF, evitando filas e o constrangimento pela falta das moedas. Além disso, a vantagem é que o troco digital acumulado pode ser utilizado a qualquer outro estabelecimento vinculado a solução.

Foque na satisfação do cliente

O consumidor não está mais habituado a esperar uma resposta e aguarda por uma solução imediata. Por isso, o atendente precisa estar pronto para solucionar ou tirar a dúvida de um cliente.

Fique atento às reclamações

Toda atividade comercial deve manter canais de reclamação presenciais e a distância. Isso é importante para que os clientes se sintam à vontade ao relatarem suas experiências negativas. Essa ação ajuda a minimizar as emoções mais intensas e oferece uma ótima oportunidade para que a empresa melhore constantemente.