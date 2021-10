Dia das Crianças: como aumentar as vendas da sua PME na data

Por Agência Sebrae de Notícias

A alguns dias do Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12 de outubro, a data promete movimentar as vendas do varejo, especialmente agora, com o avanço da vacinação contra o coronavírus em mais de 90% da população adulta com a primeira dose. Espontaneamente, os setores que mais vendem nesse período são os de roupas, brinquedos, calçados, games e doces. No entanto, há uma tendência, já popularizada fora do Brasil, que tem ganhado cada vez mais força no país, principalmente em datas comemorativas: o cross-selling.

A técnica consiste em oferecer uma experiência cada vez mais completa ao cliente, seja de forma direta ou indireta. O gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae, Enio Pinto, explica: “Imagine que você tem um restaurante e ao vender o almoço para as famílias na semana do Dia das Crianças as pessoas ganhem desconto em uma loja de brinquedos parceira. Ou que você tenha uma loja de bicicletas, e nesse período comemorativo, ofereça condições especiais para quem levar, além da bike, os acessórios como capacetes, joelheiras. Temos aí um exemplo indireto e outro direto dessa modalidade de vendas que pode ser aplicada em qualquer negócio”.

De acordo com o especialista, o Dia das Crianças de 2021 será uma espécie de “aquecimento” para a retomada das vendas de fim de ano. “Historicamente falando, períodos após depressões econômicas e sociais, como foi a pandemia, costumam ser seguidos de crescimento no consumo. Existe uma demanda reprimida, as pessoas ficam mais confiantes em sair de casa, ir a um restaurante, fazer uma viagem, presentear e comemorar junto com amigos e familiares”, observa.

O Dia das Crianças carrega ainda o título de um dos maiores tickets-médio entre as datas comemorativas do mercado. Por isso, Enio ressalta a importância de se preparar para a comemoração, mesmo que seu negócio não seja diretamente ligado aos setores que mais movimentam. “O valor médio gasto por pessoa nesse período gira em torno de R$ 140 a R$ 200, as crianças são presentadas por tios, avós, amigos, madrinhas. A criação de alguma iniciativa que remeta à data é muito importante para a relação com o cliente. Pode ser uma playlist infantil, um cardápio especial, nomes criativos para os produtos e serviços”, recomenda. Confira a seguir cinco dicas para aplicar em seu negócio no Dia das Crianças.

1 – Passe segurança aos clientes e colaboradores

A pandemia não acabou. Nem todas as pessoas estão vacinadas e o vírus continua circulando. Se prepare para receber o seu cliente com todos os cuidados necessários, oriente os colaboradores para uso de máscara, espalhe álcool gel pelo estabelecimento e tapetes higiênicos. Comunicados educativos também são fundamentais.

2- Invista na experiência do cliente

Além do produto ou serviço, é primordial que seja entregue algum valor com sua marca. O Dia das Crianças pode ser celebrado mesmo se o seu negócio não tem engajamento com a data. Encante seu cliente com músicas divertidas, um cardápio diferenciado, um espaço para brincadeiras infantis, qualquer ação que lembre a data.

3- Tenha pluralidade nas formas de pagamento

Ofereça todas as facilidades para o pagamento. Aceite cartão, pix, transferências, boletos e dinheiro. Ainda há muitas pessoas com receio de sair de casa e que optam por comprar online. Essa variedade é decisiva no processo de compra.

4- Seja cuidadoso na entrega

Além de comprar presentes, no Dia das Crianças as pessoas devem se reunir, comer uma torta, uma rodada de pizza, de hambúrguer, portanto, os serviços de delivery da empresa devem estar bem afinados. A pessoa que fará a entrega deve ser carismática e portar todos os itens de segurança.

Os produtos precisam ser embalados de maneira que sua integridade e a pontualidade na entrega sejam inquestionáveis. Um mimo como um recadinho, um pirulito, um bombom, um brinde final também fazem toda diferença no encantamento ao cliente. Ele irá lembrar do seu negócio em outro momento. Acredite!

5- Use e abuse da sua presença digital

Aproveite todo o relacionamento construído com seus clientes e mostre que o seu negócio se importa e celebra a data. Faça publicações, promova interações e impulsione posts comemorativos. Lembre-se, sua marca deve entregar valores positivos, muitas experiências de compra começam nas redes sociais.

