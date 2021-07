Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, Exame preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho. Confira abaixo.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Aceleradora 100+

A Ambev abriu as inscrições para a terceira edição da Aceleradora 100+, que impulsiona startups de impacto. A proposta é apoiar empresas que tenham projetos inovadores para os principais desafios da atualidade relacionados à sustentabilidade. Neste ano, o programa de aceleração é oferecido em parceria com a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) e o Quintessa.

Os negócios selecionados passarão por um mês de mentorias oferecidos por executivos das Ambev, especialistas e fundos de investimento, e receberão suporte individual para apresentarem uma proposta de projetos piloto para a Ambev e parceiros. As propostas mais qualificadas serão contratadas e os empreendedores receberão acompanhamento de gestores para a implementação dos pilotos. Além disso, a primeira selecionada também receberá um prêmio de 100.000 reais. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho, pelo site.

Ela Segura

O projeto Ela Segura, parceria entre o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) e Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que atua na promoção do bem-estar social, foi criado para fomentar o empreendedorismo feminino e oferecer desenvolvimento pessoal e capacitações técnicas e comportamentais, de forma online e gratuita, para mais de 50.000 mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Agora, o projeto ganha uma plataforma de conteúdo online sobre desenvolvimento comportamental e técnico com cursos gratuitos sobre administração financeira, fundamentos de empreendedorismo, empregabilidade e marketing.

O “Ela Segura” ainda oferecerá a 2.520 mulheres um auxílio alimentação mensal no valor de R$110, durante seis meses, e outras 160 – que terão seus negócios selecionados – receberão aporte financeiro de 3.000 reais no fim do programa, além de acompanhamento técnico para o desenvolvimento dos negócios. Mais informações no link.

Irani Labs

A Irani Papel e Embalagem, uma das principais indústrias de papel e papelão ondulado do Brasil, lançou a 2ª edição do Irani Labs, seu programa de conexão com startups. A intenção é selecionar até cinco startups que possam contribuir com o modelo de negócio da companhia, criando soluções em conjunto com a indústria, além da possibilidade de serem investidas pelo braço de corporate venture da Irani. As quatro temáticas definidas para os desafios foram: Indústria 4.0, novos materiais e barreiras, design de embalagem e customer experience. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 22 de agosto na página.

Startups Connected

O Startups Connected, programa da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), que tem como principal objetivo promover a conexão entre startups e empresas já estabelecidas, está com inscrições abertas até 30 de julho. Para participar, as startups devem ter sede no Brasil ou na Alemanha e ter uma equipe de, no mínimo, três pessoas. As sete startups vencedoras serão divulgadas no dia 01 de setembro, por meio das redes sociais da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Inscrições devem ser realizadas por meio do site da iniciativa.

BNDES Garagem

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a segunda edição do BNDES Garagem - Negócios de Impacto, seu programa de aceleração para startups de impacto. A iniciativa irá selecionar 45 startups e será conduzida pelo Consórcio AW, composto pelas aceleradoras Artemisia, Wayra e Liga Ventures. Pela primeira vez, o programa será voltado apenas para empresas de impacto socioambiental positivo e com soluções nas áreas de educação, saúde, sustentabilidade, govtech e cidades sustentáveis As inscrições estarão abertas até 5 de agosto e podem ser feitas pelo site.

Simpress Lab

A Simpress, empresa especialista em outsourcing de equipamentos e soluções de TI, anunciou o Simpress Lab, seu programa de aceleração digital de startups e inovação. As empresas podem, a partir deste mês, cadastrar suas soluções inovadoras voltadas para as áreas de eficiência operacional, field services, eficiência logística, geração de leads, experiência do cliente e recursos humanos. Como pré-requisitos para inscrição, as startups precisam estar prontas para comercializar sua solução, possuir modelo de negócio SaaS (Software as a Service) e estarem localizadas no Brasil. Mais informações e inscrições no site.

Programa Influenciador Empreendedor

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Programa Influenciador Empreendedor no Estado de São Paulo, que visa ensinar sobre gestão e mercado para quem está tentando se posicionar na internet de maneira gratuita. Serão cinco dias de curso, de 19 a 23 de julho, totalmente online. A programação aborda temas como comportamento empreendedor, proposta de valor, monetização e formalização. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

