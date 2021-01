Conheça o Vanzak Labs, nova empresa do fundador da Desinchá

Com uma estratégia de marketing afiada e um trocadilho no nome, a marca brasileira Desinchá conseguiu tornar a venda de chás um negócio milionário no Brasil. Com base na experiência de sucesso da empresa na construção de marca, o cofundador Eduardo Vanzak, ao lado de seu irmão, Rafael Mendes, decidiu criar uma agência para ajudar outras companhias a aumentarem suas vendas com marketing digital. O negócio, batizado de Vanzak Labs, foi fundado em 2019 e já tem clientes como Riccó Moveis, Santander, GreenPeople e Leroy Merlin.

A agência surgiu, inicialmente, para atender a Desinchá e outros negócios nascentes de Vansak. O objetivo era ter uma estrutura só, com fotógrafos, editores de vídeo e programadores, para atender as marcas do empresário. Com a chegada de Thais Andrade para tocar a operação de marketing, novas oportunidades apareceram. A diretora percebeu que havia espaço para o Labs crescer sozinho e atender marcas que não são competidoras da Desinchá.

Oferecendo serviços para e-commerce, estratégia para redes sociais e gerenciamento de campanhas com influenciadores, a agência chegou a 16 empresas clientes em dois anos de operação. Segundo os fundadores, o Labs trabalha como se fosse “o próprio setor de marketing da empresa”, alinhado com a estratégia de negócios.

A agência não se limita a opinar só nas campanhas. “Com a nossa experiência como empreendedores, conseguimos descobrir onde estão os gargalos dos negócios. No caso da GreenPeople, o principal produto deles era o suco, que tem que ser transportado refrigerado, o que dificulta a logística. Então os ajudamos a criar uma linha de snacks saudáveis que poderia ter entrega nacional”, diz Vanzak.

A pandemia, que estimulou muitas empresas tradicionais a repensarem suas estratégias para o mercado digital, deu um empurrão ao novo negócio. “Empresas que tiveram quedas de receita de 80% na pandemia estão nos procurando para se reinventar”, diz Mendes, que administra a operação no dia a dia.

Vanzak, que também é copresidente da Desinchá, participa das reuniões mensais ao lado do irmão, ajudando a desenhar as estratégias criativas. “Cada projeto é único, por isso nossas estratégias são elaboradas após estudo sobre o negócio e as necessidades de cada cliente. Nosso foco é nos resultados e na construção de marcas de alto crescimento”, afirma o empreendedor.

Por ora, os clientes chegaram até o Labs pelas conexões com os fundadores e membros da equipe, mas os sócios estão estruturando uma área de aquisição de clientes para triplicar o negócio — que faturou cerca de 5 milhões em 2020 — ao longo do ano. Para isso, a equipe, que tem 20 pessoas hoje, deve crescer nos próximos meses.