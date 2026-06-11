VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil x Bélgica hoje

Vôlei: Seleção masculina estreou com vitória na Liga das Nações em Brasília (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 11 de junho de 2026 às 12h11.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 11, para enfrentar a Bélgica pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, em Brasília.
A equipe comandada por Bernardinho busca manter o bom início de campanha após estrear com vitória sobre a República Islâmica do Irã. Diante da torcida no Ginásio Nilson Nelson, o Brasil venceu por 3 sets a 1.
O jogo será disputado nesta quinta-feira, 11, às 20h, pelo horário de Brasília.
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv.Copa do Mundo 2026: os 10 jogos da fase de grupos que você não pode perder
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.
A competição tem transmissão de SporTV, ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.