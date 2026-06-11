Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil x Bélgica hoje

Seleção brasileira busca a segunda vitória na Liga das Nações de Vôlei após estrear com triunfo sobre o Irã em Brasília

Vôlei: Seleção masculina estreou com vitória na Liga das Nações em Brasília (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Vôlei: Seleção masculina estreou com vitória na Liga das Nações em Brasília (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 12h11.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 11, para enfrentar a Bélgica pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, em Brasília.

A equipe comandada por Bernardinho busca manter o bom início de campanha após estrear com vitória sobre a República Islâmica do Irã. Diante da torcida no Ginásio Nilson Nelson, o Brasil venceu por 3 sets a 1.

Que horas é o jogo do Brasil x Bélgica na VNL masculina 2026?

O jogo será disputado nesta quinta-feira, 11, às 20h, pelo horário de Brasília.

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv.

Copa do Mundo 2026: os 10 jogos da fase de grupos que você não pode perder

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

  • Brasil x Irã — 10 de junho, às 20h
  • Brasil x Bélgica — 11 de junho, às 20h
  • Brasil x Sérvia — 13 de junho, às 11h
  • Brasil x Argentina — 14 de junho, às 18h

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

  • Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30
  • Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h
  • Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30
  • Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

  • Brasil x França — 15 de julho, às 18h
  • Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h
  • Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h
  • China x Brasil — 19 de julho, às 14h
Onde assistir e que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL masculina 2026?

A competição tem transmissão de SporTV, ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.

Acompanhe tudo sobre:Vôlei

Mais de Esporte

Brasil x Marrocos: o que esperar do jogo mais difícil da fase de grupos da Copa do Mundo?

Copa do Mundo: modelo da FGV zera expectativas para a Seleção Brasileira

Copa do Mundo: título pode ser decidido em pênaltis e Brasil corre risco

Supercomputador aponta Argentina como favorita e assusta Brasil na Copa do Mundo

Mais na Exame

Brasil

Banco Mundial reduz projeção do PIB do Brasil para 1,9% em 2026

BTG Insights

Férias no exterior rendem 50% mais pontos ou cashback em campanha do BTG Pactual

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil define leis para a Copa do Mundo de 2027

Mundo

Banco Mundial revisa crescimento do PIB global ao pior nível pós-pandemia