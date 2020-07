A pandemia de coronavírus tornou o álcool gel um item indispensável. Tentando se proteger do vírus, os brasileiros incorporaram o produto em suas rotinas. O problema é que muitos acabaram aplicando o antisséptico também nas patas de seus cães e gatos. Como esses animais se lambem muito, a prática acabou intoxicando alguns bichinhos.

Ao se deparar com relatos de veterinários sobre a intoxicação por álcool gel, a empreendedora Agnes Cristina, dona da marca de produtos para gatos CatMyPet, decidiu encontrar uma alternativa segura para a higienização das patas dos pets. Em um mês, uma equipe de veterinários, farmacêuticos e químicos conseguiu criar um produto em gel seguro para ser utilizado pelos tutores e animais.

A empresa usa um germicida não alcoólico, semelhante ao encontrado em enxaguantes bucais, para que os animais não tenham problema ao lamber as patas. Além do “álcool gel” para patinhas, a empresa também criou um desinfetante pet friendly para a casa e outro para as mãos dos donos de cachorros e gatos. Eles custam 39,90 reais e estão presentes em cerca de 2.000 pontos de venda pelo país.

O novo produto, lançado no começo de maio, alavancou o crescimento da empresa. Em março, a CatMyPet sentiu uma redução de 50% nas suas vendas, segundo Agnes. Em abril, a companhia conseguiu retornar ao patamar anterior e, com a chegada do Alcat, teve um aumento de receita. Em maio o faturamento dobrou em relação ao mês anterior. Em junho, o crescimento foi de 250%, resultando em 630.000 reais em vendas.

O produto também ajudou a expandir a presença da marca em outros pontos de venda, já que ele pode atender tanto gatos como cachorros. Até então, a companhia tinha seu portfólio voltado para felinos. Os carros chefes eram um bebedouro para gatos, um spray que os ensina a não arranhar móveis e um produto para banho seco.

“O Alcat acabou puxando para cima a venda de todos os outros produtos conforme a gente foi abrindo novos pontos de venda”, diz a proprietária da empresa. A projeção é que o negócio, que faturou 4 milhões de reais em 2019, chegue ao patamar de 10 milhões em 2020.

Agnes diz viver um dilema em relação ao futuro: a chegada de uma vacina para coronavírus, apesar de muito desejada, poderia acabar com sua nova linha de negócio. Ainda assim, ela se diz que se sente cada dia mais confiante de que os consumidores vão manter os hábitos de higiene mesmo após o fim da pandemia. “É um produto perene, vai permanecer como um bom higienizador de patas”, diz a empresária.