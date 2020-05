Cashback World vai oferecer dinheiro de volta a cada compra no iFood

Clientes do iFood poderão agora ganhar parte do dinheiro das compras de volta. A empresa firmou uma parceria com a plataforma Cashback World, que oferece dinheiro de volta em compras em sites parceiros.

A parceria oferece 1% do dinheiro de volta em compras no iFood caso o cliente opte por se tornar um “afiliado” do Cashback World.

Para participar, a empresa afirma que é necessário adquirir o chamado iFood Card, um cartão no valor de 30 reais que permite resgatar o desconto.

O dinheiro devolvido das compras no iFood precisará ser resgatado pelos usuários na plataforma do Cashback World. Depois, pode ser usado em até 90 dias.

O iFood Card já existia desde o segundo semestre de 2019, segundo a empresa, mas era voltado a compras corporativas. O iFood lançou seu braço de compras para empresas também no ano passado, conforme antecipado na ocasião pela EXAME.

“Recentemente abrimos as vendas do produto diretamente para os clientes finais e acreditamos muito em seu potencial junto a esse público. A parceria com a Cashback World irá nos permitir ampliar ainda mais o contato de nossos usuários com essa solução”, afirma Paula Rabelo, head do iFood Empresas, sobre a oferta de dinheiro de volta.

O cadastro para participar dos benefícios da parceria precisa ser feito no site ou app do Cashback World. Quando o consumidor acumular um saldo de 25 reais ou mais, o dinheiro é depositado em conta bancária. Antes disso, o dinheiro recebido pode ser gasto em alguma das 140.000 empresas parceiras.

A Cashback World atua em um modelo em que compras em empresas parceiras rendem cashback e pontos na plataforma, que podem ser resgatados em ofertas ou em dinheiro após certo valor. A Cashback World atua hoje em 49 países, com 15 milhões de consumidores.

Delivery em alta com coronavírus

O iFood, assim como setores relacionados a delivery e comércio eletrônico, vem crescendo sobremaneira em meio à pandemia do novo coronavírus. A companhia chegou a 30,6 milhões de pedidos mensais em março, alta de 22% sobre o mês anterior. O número de restaurantes na plataforma também subiu 13%, para 160.000 estabelecimentos. O iFood ingressou ainda em serviços de pet shop e supermercados, categorias que vêm se mostrando em crescimento durante a pandemia.

Levantamento do próprio Cashback World mostra alta de 28% nas compras na categoria de Alimentos & Bebidas em março na comparação com fevereiro. Roberto Freire, presidente para Américas da myWorld, operadora da Cashback World no Brasil, diz que a parceria com o iFood é um “match perfeito”.