BTG Pactual abre inscrições para programa de potencialização de startups

O banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) está em busca de startups para uma nova turma do seu programa de potencialização de empresas. O hub de negócios do banco, o boostLAB, anunciou nesta terça-feira, 15, a chamada para a sétima edição do programa, que irá selecionar de cinco a dez startups. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro.

O boostLAB está em busca de empresas que atuem com finanças, mercado imobiliário, direito, seguros, blockchain, analytics e machine learning. Para poder participar do programa, as empresas precisam ter pelo menos dois sócios com dedicação exclusiva ao negócio e um produto pronto, com vendas recorrentes, e modelo de negócio escalável.

“Olhamos sempre para banking related services, mas não necessariamente fintechs. A ideia é sempre poder investir em alguma tese que ajude o banco ou uma de nossas áreas a poder acelerar e potencializar os seus processos”, afirma Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual responsável pelo boostLAB.

Trajetória do programa

O programa foi criado em 2018 pelo banco para apoiar startups e aproximar empreendedores do mercado financeiro. Nos últimos dois anos, ele foi premiado pela revista Global Finance como um dos melhores laboratórios de inovação financeira do mundo.

Além de ter apoio dos sócios do banco e de executivos do mercado, o programa usa uma metodologia desenvolvida pela ACE, empresa de tecnologia brasileira especializada em inovação corporativa.

Desde sua criação, o programa já recebeu mais de 1.000 inscrições e potencializou 44 startups, sendo que 70% delas tiveram negócios realizados com o grupo. Além disso, seis empresas potencializadas posteriormente receberam investimentos do BTG Pactual: Agronow, Finpass, Liber Capital, Digesto, Pier e Celcoin.

“O boostLAB foi uma forma que encontramos de estimular o empreendedorismo e prestigiar pessoas que estavam criando tecnologias disruptivas e novos modelos de negócios”, diz Roberto Sallouti, presidente do BTG Pactual.

As inscrições estão disponíveis pelo site.