Em alta, educação digital já originou mais de 300 startups no país

Em paralelo ao avanço científico e aos novos moldes adotados pelo mercado de trabalho, o desenvolvimento tecnológico também se tornou consequência direta da pandemia de covid-19 no setor de educação. A adaptação ao ensino digital e adoção de novos modelos de aprendizado remoto já deram origem a quase 400 startups de educação no país, mostra pesquisa da Liga Ventures em parceria com a edtech Qconcursos e a consultoria PwC.

O mapeamento de edtechs, apelidado dado às startups da área de educação, é fruto de uma ferramenta da aceleradora chamada de Startup Scanner que monitora, em tempo real, o número de empresas brasileiras em funcionamento e com soluções aplicadas ao setor. Segundo o estudo, existem hoje 391 startups de educação ativas em 67 municípios do país, e que são divididas em 23 categorias.

De todas as categorias mapeadas, o estudo selecionou as cinco principais áreas de atuação das edtechs brasileiras e que concentram o maior número de empresas, que são:

Educação Corporativa (10%);

Vestibular e Concursos (7%);

Infraestrutura Digital (6,6%);

Capacitação Profissional (6,4%).

Para se chegar a esses resultados, a ferramenta da Liga Ventures considera uma base com mais de 25.000 startups com empresas inscritas em programas de aceleração e eventos, com notícias veiculadas na imprensa, startups indicadas e também as mencionadas em estudos anteriores do Liga Insights, braço de inteligência da aceleradora.

Apesar de encararem um cenário próspero para o desenvolvimento de novas aplicações em função do ensino digital em alta com a pandemia, quase 40% das startups foram fundadas há pelo menos seis anos, segundo a Liga Ventures.

“A educação está entre os segmentos que passaram por uma transformação bastante significativa nos últimos anos, principalmente por conta do crescimento do mercado de tecnologia. O Startup Scanner de edtechs tem como objetivo fornecer informações confiáveis sobre como esse setor tem se movimentado. Além disso, a ferramenta é uma ótima fonte de informação para quem quer acompanhar o comportamento do ecossistema de inovação no Brasil”, diz Raphael Augusto, diretor de inteligência e estudos de mercado e startup hunter da Liga Ventures.

