Blackstone aposta em startup de saúde mental de US$ 1 bilhão

A Blackstone lidera uma rodada de financiamento de US$ 100 milhões na empresa de saúde mental sob demanda Ginger, redobrando a aposta em startups de tecnologia de rápido crescimento.

Os fundos virão do braço de ações de crescimento da firma de investimento, disseram a Blackstone e Ginger na quarta-feira. A aposta avalia a empresa de São Francisco em cerca de US$ 1 bilhão, o que confere status de unicórnio à startup.

A demanda por recursos fornecidos pela Ginger, que conecta usuários a especialistas em saúde comportamental e serviços como coaching por meio de um aplicativo móvel, tem aumentado na pandemia de Covid-19. A receita da empresa triplicou no último ano.

“Há uma prevalência generalizada de problemas de saúde mental neste país”, disse Ram Jagannath, que supervisiona investimentos em saúde para a Blackstone Growth Equity. “Como outros setores de saúde, a pandemia exacerbou tendências subjacentes e acelerou a adoção de plataformas digitais pelas pessoas.”

O CEO da Ginger, Russ Glass, planeja usar o investimento da Blackstone para adquirir empresas e plataformas voltadas para a saúde mental, ou dados que possam complementar o que a Ginger já está fazendo.

“Haverá uma enorme necessidade de saúde mental em um futuro previsível”, disse Glass em entrevista. “Quanto mais pudermos focar em inovação, todos que precisam terão acesso.”

As estatísticas confirmam isso. Durante a semana de 8 de março, a demanda por serviços de terapia e psiquiatria aumentou 365% em comparação com as médias pré-pandemia entre agosto de 2019 e janeiro de 2020, disse a empresa.

No primeiro semestre, a Ginger planeja estender seu alcance às populações carentes por meio de novas relações governamentais e colaborações com organizações sem fins lucrativos, disse Glass.

A Ginger já fez incursões com grandes empresas como Delta Air Lines, Sanofi e Domino’s Pizza, que fornecem recursos de saúde mental da Ginger para funcionários.