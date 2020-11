Black Friday: vendas geradas por influenciadores crescem mais de 200%

A influência pode ser medida? Para a startup americana rewardStyle, sim. A empresa, fundada em 2011, no Texas, pela influenciadora Amber Venz, desenvolveu tecnologias para rastrear o poder de influência de compra gerado pelas personalidades no mundo digital.

No Brasil há 3 anos e meio, a empresa fez um levantamento dos resultados das vendas da pré-Black Friday, nos 15 primeiros dias de novembro, em comparação com o mesmo período de 2019, e constatou um crescimento de 211% nas vendas de e-commerce geradas pelos influenciadores com quem trabalha e uma taxa de conversão 63% maior.

A expectativa é que esse percentual aumente na Black Friday em si. Ao todo, o e-commerce deve movimentar 6,9 bilhões de reais este ano na Black Friday, 77% a mais que em 2019, de acordo com análise da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a consultoria Neotrust/Compre&Confie.

A influência para marcas

A rewardStyle vive um boom em 2020, com os usuários passando mais tempo na frente das telas isolados em casa. O número de influenciadores que se juntaram a sua plataforma registrou um crescimento de 91% nos primeiros quinze dias de novembro. A taxa de personalidades que geraram sua primeira venda no período também subiu 560% em relação a 2019.

Para a empresa, os influenciadores ajudam as marcas a se aproximarem do público. Dados de uma pesquisa da Euromonitor vão na mesma direção da tese da startup. Segundo o estudo, no Brasil, 43% da geração Z, 38% dos millennials e 23% da geração X são muito ou extremamente influenciados por personalidades da internet na hora de fazer compras.

Ao todo, a companhia trabalha com uma rede de 100.000 influenciadores e tem contratos com mais de 5.000 varejistas, entre elas marcas como Sephora, Renner, Dafiti, O Boticário, Americanas, Apple e Amazon.