Com Gerando Falcões, Adobe quer usar tecnologia no combate à pobreza

A Adobe e a ONG Gerando Falcões vão realizar um webinar que vai associar o uso de tecnologia ao combate à desigualdade social. A reunião online acontecerá na próxima quarta-feira, 29, e vai reunir o empreendedor social e fundador da Gerando Falcões, Edu Lyra, e o gerente-geral da Adobe na America Latina, Federico Grosso. Os executivos vão falar sobre o papel da tecnologia e das estratégias digitais como ferramentas de auxílio ao terceiro setor e às pequenas empresas de impacto social.

A Gerando Falcões é uma das principais organizações sociais do país, responsável por projetos de combate à pobreza e à fome. A campanha mais recente da ONG mobilizou grandes nomes do mundo corporativo e também do mercado financeiro, como o investidor Florian Bartunek, da Constellation.

Além das duas companhias, outras associações organizam eventos e masterclasses nesta semana para empreendedores, de maneira online ou presencial. O foco vai desde a aceleração de pequenos negócios a gestão de vendas e conexão com grandes empresas. Veja lista completa abaixo:

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1. Adobe e Gerando Falcões: A tecnologia a favor do combate à desigualdade social

Quando: 29 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Acontece na próxima quarta-feira, 29 de setembro, às 17h, uma live gratuita entre Adobe e Gerando Falcões, ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes de periferias e transformar a pobreza da favela em peça de museu, para debater sobre tecnologias e estratégias digitais que podem ajudar o terceiro setor no Brasil. Participam da live Federico Grosso, general manager Adobe Latame Edu Lyra, fundador do Gerando Falcões.

2. Live: "Empreendedor: Como virar a chave e se tornar um empresário"

Quando: 29 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o objetivo de discutir as capacidades e obrigações de um executivo de sucesso, na próxima quarta-feira, dia 29/09, Dener Lippert, fundador e CEO da V4 Company, maior rede de assessoria de marketing digital do país, e autor do best -seller “Cientista do Marketing”, realizará uma live com o Tallis Gomes, CEO da Singu, Cofundador do Gestão 4.0, além de fundador da Easy Taxi e autor da obra “Nada Easy”. A transmissão começa a partir das 19h, no perfil do Instagram dos empreendedores. Os executivos abordarão temas como: resiliência, capacidade de adaptação, constância, business, educação executiva entre outros pontos.

3. Gestão de Vendas: capacitação

Quando: 29 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Rede de Inovação Florianópolis, parceria entre a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), está com inscrições abertas para capacitações online e gratuitas. A última capacitação deste ciclo será sobre gestão de vendas, com Théo Orosco, CEO da Exact Sales.

4. Bora Varejo Week

Quando: 27, 28 e 29 de setembro das 19h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com a missão de ajudar empreendedores a expandirem os seus negócios através da internet, o Bora Varejo Week promove nos dias 27, 28 e 29 de setembro o maior evento gratuito online para empreendedores do varejo. Iniciativa criada por Alfredo Soares, VP Institucional da unicórnio VTEX e co-fundador e mentor da plataforma de educação Gestão 4.0, reúne grandes nomes do empreendedorismo como mentores. O evento recebe também convidados para abordarem temas como: dicas para alavancar as vendas pela internet, transformação digital nos negócios, marketing digital, entre outros. Christopher Neiverth, conhecido como O Mago do E-Commerce e Frederico Flores, dono do perfil O Real Empreendedor e CEO da escola de negócios digitais Scale Up, estão entre os convidados da maratona.

5. Semana da Inovação Feminina

Quando: 27 a 30 de setembro das 19h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento terá quatro dias de programação com webinars produzidos pela Semente Negócios, empresa de educação empreendedora. As discussões serão comandadas por líderes, gerentes, diretoras e empreendedoras que são referência e grande inspiração para o fortalecimento da cultura da liderança feminina como Lúcia Helena Galvão, professora voluntária há mais de 30 anos na Escola Internacional de Filosofia Nova Acrópole, Leticia Setembro, fundadora da IF.FUTURE Consulting, Giovanna Vilas Boas, coordenadora de Costumer Experience na Loft, e Bruna Ribeiro, consultora de Sustentabilidade Institucional na Suzano. As líderes vão falar sobre gestão, produtividade e inovação social.

6. Open Innovation Week (Oiweek)

Quando: 28 a 30 de setembro, das 8h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A edição de setembro da Open Innovation Week (Oiweek), evento de inovação aberta do país, será realizada de 28 a 30 de setembro, de forma virtual. O evento é promovido pela 100 Open Startups, em parceria com a Japan External Trade Organization (JETRO), organização vinculada ao governo japonês. Realizada mensalmente, a Oiweek tem como objetivo gerar oportunidade para os empreendedores de startups se relacionarem com grandes empresas, em um espaço para novas soluções e modelos de negócios.

7. Agro Experience 2021

Quando: 28 a 30 de setembro, das 16h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Diante dos inúmeros desafios que cercam o agronegócio, surgem perguntas como: como aumentar a produtividade diminuir custos e ter um futuro promissor? Para responder a isso, o evento Agro Experience 2021 terá uma trilha sobre "Gestão e Planejamento" com o tema "Consórcio como meio de planejamento financeiro para o agronegócio”. O debate será conduzido por Lorelay Lopes, head do UP Consórcios e educadora financeira, que falará sobre a importância do planejamento financeiro no caso dos produtores rurais.

8. Open Innovation Summit

Quando: 28 e 29 de setembro, das 16h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pelo Distrito, o evento vai discutir o futuro dos negócios e apresentar cases reais das empresas que estão saindo na frente com a inovação aberta. Entre os convidados, Tiago Mattos, investigador de futuros, membro do corpo docente da Singularity e cofundador da Aerolito. Durante o evento, Tiago fala sobre liderança no futuro e economia digital. BV, Fleury, J&J, Danone, Marisa, Cufa são algumas das empresas participantes.

