Empreendedorismo digital: 4 pontos de atenção para quem quer começar

Se ainda restava alguma dúvida, a pandemia provou que a inovação é mesmo essencial para o sucesso dos negócios. Com as medidas de distanciamento social e restrições de circulação, a demanda por serviços digitais cresceu exponencialmente desde o ano passado. E forçou negócios dos mais variados setores a acelerarem seus processos de transformação digital em tempo recorde.

Para se ter uma ideia, cerca 87,5% das empresas do país realizaram alguma iniciativa relacionada à transformação digital em 2020. Na média mundial, esse número ficou em 80%. Os dados são do estudo Índice de Transformação Digital Dell Technologies 2020 (DT Index 2020).

Nesse cenário, o empreendedorismo digital também ganhou espaço no país. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV mostra que, se antes da crise menos da metade (47%) das PMEs vendiam por meio das redes sociais, hoje esse número já representa 59% do total.

Mas, afinal, o que é empreendedorismo digital e quais as vantagens desse modelo de negócios? É o que te explicamos a seguir.

O que é um empreendedor digital

Estamos falando de pessoas que utilizam meios virtuais para comercializar seus produtos e serviços e que não precisam, necessariamente, de um espaço físico para tocar a operação.

Mas isso não significa que apenas aqueles que criam uma empresa do zero no ambiente digital são considerados empreendedores digitais. Pessoas que já têm um negócio físico consolidado, mas que decidem adaptá-lo para o ambiente virtual por meio do desenvolvimento ou utilização de novas tecnologias (caso das lojas que passam a vender via e-commerce, por exemplo) também podem ser consideradas empreendedoras digitais.

Quais as vantagens do empreendedorismo digital

A diminuição de distâncias, a aceleração da comunicação e a otimização de processos são alguns exemplos de como a tecnologia e a digitalização podem impactar positivamente um negócio.

Quando olhamos para as marcas que já nascem no ambiente digital e vendem diretamente para o consumidor final – as chamadas Digitally Native Vertical Brands (DNVBs) – fica ainda mais fácil enxergar as vantagens relacionadas a esse processo de digitalização.

Investimento inicial menor; mais facilidade para se comunicar com a audiência; melhores dados para entender a audiência e o amplo alcance possibilitado pela internet são alguns pontos que caracterizam o modelo de negócios das DNVBs.

Como começar?

De maneira geral, as etapas para abrir uma empresa na internet são parecidas com aquelas indicadas para quem empreende no mundo físico – passando pela estruturação do plano de negócios até o investimento em marketing e publicidade.

A diferença é que, sem a necessidade de obtenção de alvará de funcionamento, pagamento de aluguel e contratação de funcionários; os empreendimentos digitais costumam envolver menos burocracia.

Ainda assim, ter ideias inovadoras para começar uma empresa não é tarefa fácil – e, mesmo no ambiente digital, o empreendedor precisará enfrentar inúmeros desafios se quiser atingir o sucesso.

No site do Sebrae, é possível encontrar uma lista com os principais pontos que os empreendedores devem levar em consideração antes começar a empreender na internet. São eles:

A escolha do nicho de mercado;

A definição do modelo de negócio;

A análise da concorrência;

O investimento em marketing digital;

