Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, Exame preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de junho. Confira abaixo.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela Exame em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Curso profissionalizante Colorama

A Colorama, marca de esmaltes, lançou um curso profissionalizante online para manicures que desejam melhorar as habilidades ou aprender a profissão, para atuarem de maneira autônoma. O curso é oferecido em parceria com a plataforma de ensino online Eduk e custa R$77. Além de 3 horas de conteúdo, a marca também disponibiliza vídeos extras sobre empoderamento feminino, financeiro e digital criados pelo Instituto Free Free, focado em iniciativas sociais para mulheres. Para se inscrever, basta acessar o link.

Lab Água

A Votorantim Energia e o Instituto Votorantim lançam um programa para acelerar soluções inovadoras que contribuam para a resolução da escassez hídrica, para a melhoria do acesso à água, bem como para fortalecer o desafio de convivência com o semiárido. O Lab Água, como está sendo chamada a iniciativa, vai selecionar 20 organizações com MVP (mínimo produto viável) validado ou em fase de validação para participarem do programa, que terá prototipagem no território e possibilidade de codesign com a comunidade. Cinco empresas receberão capital semente, totalizando 230.000 reais. As inscrições podem ser feitas no site até 29 de junho.

Bolsas de estudo Nuvemshop

A plataforma de e-commerce Nuvemshop e a Comunidade Inventivos, plataforma de aprendizagem online com a missão de preparar pessoas para o mundo do trabalho, selaram uma parceria para apoiar empreendedores iniciantes e em situação de vulnerabilidade ou que foram afetados pela pandemia. As duas organizações irão dar 300 bolsas de estudo para cursos profissionalizantes da plataforma da Comunidade Inventivos e, além de seis meses gratuitos na plataforma Nuvemshop para os que se formarem no curso de e-commerce, oferecido pela Nuvemshop. As inscrições começam hoje, 16 de junho e vão até dia 26. Mais informações no link.

Dental Ideathon

O Dental Ideathon é um hackathon pioneiro com o propósito de fomentar a cultura do empreendedorismo e trazer soluções inovadoras para desafios na área da odontologia. Alguns exemplos de problemas que buscam soluções empreendedoras estão ‘como conectar a oral care com os pacientes e dentistas'; ‘como monitorar a saúde bucal dos pacientes à distância’ e ‘como otimizar os serviços da equipe odontológica no atendimento ao paciente, de forma inovadora’. A maratona colaborativa vai acontecer entre 17 a 20 junho. Todas as etapas serão feitas de forma online.

O evento é voltado para acadêmicos de odontologia. Porém, também podem participar estudantes e profissionais de outras áreas da saúde, assim como de carreiras ligadas à administração de empresas, TI, comunicação, marketing e publicidade. Para inscrições ou mais informações, basta acessar o site.

Jornada Anjo Investidor

Voltado para empresários e executivos de grandes empresas que buscam entender o mercado de startups, o encontro promovido pela Smart Money Education entre os dias 18 e 19 de junho mostrará como investir nesse modelo de negócio de maneira profissional e se tornar um investidor-anjo qualificado. Durante os dois dias, haverá uma maratona de aulas e dinâmicas, como a criação da própria tese de investimento, passando por cada etapa de um projeto, até o exit.

A Jornada Anjo Investidor será conduzida pelo investidor e CEO da Bossanova Investimentos João Kepler, e também contará com a presença de grandes referências ligadas ao mundo das startups como Thiago Nigro, Joel Jota, Pierre Schurmann, Edson Rigonatti e Bruno Perini. Mais informações no site.

Programa Natureza Empreendedora

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza irá selecionar 15 empreendimentos que promovem impacto positivo para a proteção da natureza o desenvolvimento socioeconômico na região da Grande Reserva Mata Atlântica – o maior remanescente contínuo do bioma no Brasil, englobando áreas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, em 50 diferentes municípios.

As empresas selecionadas vão receber capacitações e mentorias gratuitas, ao longo de 20 semanas, nas áreas de gestão, marketing, finanças, liderança e mensuração de impacto em conservação, em cerca de 30 horas de capacitação e workshops online. Ao final do processo, as empresas passarão por uma avaliação e as três iniciativas mais bem avaliadas receberão, ao todo, 20.000 reais. Interessados podem se inscrever pelo site, até 20 de junho.

SER+ Empreendedor

O Instituto InterCement está oferecendo o SER+ Empreendedor, programa de capacitação e microcrédito para pessoas que trabalham por conta própria ou microempreendedores individuais (MEI). O SER+ Empreendedor irá capacitar 1.000 empreendedores de 13 municípios em que a InterCement Brasil atua a partir de orientações gratuitas por WhatsApp sobre gestão de pequenos negócios. Além da educação financeira, o programa também irá disponibilizar o acesso a um microcrédito produtivo, sem juros, para quem concluir o curso. Interessados devem se inscrever pelo link.

