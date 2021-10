Esta startup é a aposta de Cristiano Ronaldo para fãs de futebol

A ZujuGP é uma nova comunidade digital com foco no futebol sob o comando do filho de Peter Lim, um investidor discreto de Singapura, e promovida por Cristiano Ronaldo.

O jogador de futebol português agitou as redes sociais com a hashtag #WritingTheFutureOfFootball ("escrevendo o futuro do futebol") e links para o site da ZujuGP. Um deles mostra o jogador como um guerreiro chinês e no outro está de mãos dadas com Lim, cuja empresa Mint Media Sports controla e administra os direitos de imagem de Cristiano Ronaldo.

A startup visa impulsionar a comunicação e o comércio na comunidade mundial de 4 bilhões de fãs, permitindo-lhes assistir a jogos ao vivo virtualmente, comprar produtos, interagir com jogadores e apostar. Também visa facilitar o trabalho de proprietários de clubes, agentes e olheiros em busca de jogadores talentosos.

Lim, de 68 anos, comprou o clube espanhol Valencia C.F. em 2014 e também é acionista do clube inglês Salford City F.C. Seu filho, Kiat, começou a trabalhar em sua própria startup de tecnologia Arc, um novo tipo de espaço social fechado, e costumava falar com seu pai sobre o plano. A pandemia de coronavírus teve um grande impacto nas finanças do setor do futebol, e a família Lim percebeu que o mercado estava pronto para uma mudança, usando a tecnologia.

“Ele estava pensando muito em uma solução”, disse Kiat, de 28 anos, sobre os planos do pai em sua primeira entrevista para a mídia. O ambicioso projeto tinha como objetivo reunir fãs de futebol e profissionais em uma única plataforma. Eles ajustaram a ideia no ano passado e planejam fazer um teste beta no primeiro semestre de 2022. “Nunca o vi tão animado com um projeto.”

A ZujuGP promete muito. A ZujuGamePlay será uma plataforma imersiva para os fãs assistirem a jogos juntos e colaborarem “em uma economia totalmente funcional que abrange o mundo real e digital”. A empresa chama isso de “futebolverso”, muito no estilo das visões do metaverso sugeridas por empresas como Facebook e Epic Games.

A ZujuGP Exchange oferecerá uma plataforma de contratação onde talentos, profissionais e clubes podem fazer negócios. A empresa afirma que irá alimentar a plataforma com inteligência artificial e protegê-la com a tecnologia blockchain. O ZujuGP Rank será uma academia de futebol digital que oferece treinamento de performance e exercícios especializados.

Cristiano Ronaldo, que tem 356 milhões de fãs no Instagram e 95 milhões de seguidores no Twitter, apareceu em um anúncio da ZujuGP onde se transforma em um guerreiro chinês. Sua mudança de máscaras sinaliza a transformação do futebol à medida que o público muda, as receitas flutuam e a digitalização e separações fracassadas de ligas afetam o setor, segundo a empresa.

“O Oriente e o Ocidente podem ser finalmente conectados, o que me deixa ainda mais feliz”, disse Ronaldo em seu post mais recente no Instagram ao anunciar a ZujuGP.