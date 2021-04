40 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O fechamento das lojas físicas, a diminuição do fluxo das lojas, a necessidade do distanciamento e uso de máscara fez o varejo se reinventar - e o ambiente presencial também necessita de mudanças. Para apoiar o varejo nesse movimento, oito especialistas da Posiciona - Educação e Desenvolvimento irão realizar um evento online, com objetivo de ajudar o varejo brasileiro a superar a crise. Serão 7 palestras sobre os seguintes temas: Vendas pelo WhatsApp; Como superar a objeção preço; Como lidar com diferentes perfis de Clientes; Liderança Comercial em tempos de turbulência; Você é o dono da Venda; O Novo Normal em Vendas. As palestras serão curtas, impactantes e repletas de dicas práticas que, se implementadas, ajudarão aos participantes a realização de vendas sustentáveis e a conquista de resultados consistentes.

Quando: 28 e 29 de abril, das 16h30 às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Sólides, plataforma completa de gestão de talentos, com People Analytics e Gestão Comportamental, realiza o evento “Semana do Consultor de RH”. O evento conta com cinco dias de transmissão online voltada para consultores de RH que buscam técnicas e recomendações de como incrementar seus serviços para aumentar a carteira de clientes e alcançar melhores resultados. Estarão presentes nove profissionais que atuam na Sólides, incluindo Mônica Hauck, CEO e cofundadora da empresa.

Com as mudanças na relação de trabalho dentro das empresas, que aconteceram no último ano, o home office não é mais uma tendência e sim uma realidade na vida do colaborador. Para dar dicas e ensinamentos sobre o novo cenário corporativo, a Sólides, plataforma completa de gestão de talentos, com People Analytics e Gestão Comportamental, realiza o evento “Guia Prático da Gestão de Pessoas à Distância”, com a participação de Érica Silva, gerente de RH da Sólides, e Karol Seixas e Daniela Ribeiro, que atuam como business partner da Sólides.

Na Fraud Session de abril, um time de especialista vai responder as dúvidas sobre Disputa de Chargeback: como vencer a autofraude? Participantes: Tom Canabarro (CEO da Konduto), Susan Pastega (Global Head of Risk & Compliance Director na Ebanx), Isabella Brandão (Leader of Chargeback Operations na Stone Pagamentos) e Alex Feleol (Cybersecurity & Fraud Prevention na Bemol Digital). A realização fica por conta da Konduto em parceria com a LexisNexis.

Focado empreendedores de qualquer tipo e tamanho de negócio, o evento Customer Sucsess aplicado a qualquer negócio, desenvolvido pelo Instituto Cliente Feliz, tem como missão levar os principais pilares e fundamentos do CS e como aplicá-lo a qualquer tipo de negócio, seja varejo, B2B ou Recorrência. O curso será ministrado pela Gisele Paula, Co-fundadora do Reclame Aqui e fundadora do Instituto Cliente Feliz ao lado do seu Head de Consultoria em CX, Helio Basso. Juntos vão destrinchar as técnicas e trazer insights de como aplicá-las ao negócio.

A escola de programação Kenzie Academy Brasil vai promover a live ‘A importância de representatividade e das lideranças femininas dentro da tecnologia’. A transmissão acontece durante a 2ª edição da Semana do Zero ao Python, curso online e gratuito que ensinará em cinco dias como programar em Python o clássico ‘jogo da cobrinha’, o Snake. A live faz parte de uma jornada especial para as mulheres e terá a participação das profissionais Karen Vanesca, Analista de Carreira da Kenzie Academy Brasil, Isadora Giongo, desenvolvedora backend na ilegra e Organizadora do coletivo Dev Girls, e Luana Ribeiro, CEO da DevApi. Na ocasião, as especialistas irão abordar a presença das mulheres na área de tecnologia, seus principais desafios na carreira, as hard skills e soft skills necessárias, suas experiências reais e pessoais sobre o mercado de TI, e muito mais.

Quando: 27 de abril, às 18h Custo: gratuito Inscrições: Evento exclusivo para as participantes que se inscreverem no curso: Semana do Zero ao Python - 2ª edição

Como você elabora sua estratégia de exportação? Estudar o mercado e agir com base nos dados é essencial para não dar passos no escuro. Mas, como ter um acesso facilitado a esses dados? As informações estão espalhadas em diversos lugares e, por isso, a visualização não é simples. A Logcomex vai realizar um bate-papo ao vivo sobre dados para que sua empresa evite dores de cabeça no futuro.

O Seminário será promovido pela Comissão de Licitações e Contratos OAB/SC e contará com o apoio da Effecti, startup de tecnologia para licitações do grupo nuvini. O seminário irá abordar o aspectos procedimentais destacados; pedidos de esclarecimento; impugnações e recursos administrativos; modalidades licitatórias e contratação direta; sanções administrativas e gestão de contratos administrativos.

9 – Consultor de Licitações 2021

Quando: 27 de abril, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Pensando nos principais desafios e oportunidades do fornecedor no mercado de licitações, o Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, promove o evento “Consultor de Licitações 2021”, uma série de lives especiais com foco em pessoas que trabalham no setor de licitações de empresas e nos empreendedores que desejam faturar com licitações. No dia 27 de abril, a aula fica por conta de Rodolpho dos Anjos, especialista em licitações públicas, que vai desmistificar esse mercado, ensinando empreendedores a alavancar negócios lucrativos.

10 – Carreira Delas

Quando: 26 a 30 de abril, das 10h às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A VAGAS.com, líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, promove de 26 a 30 de abril, das 19h às 20h45, o evento online e gratuito “Carreira Delas”, que tem como objetivo impulsionar a inserção das mulheres no mercado de trabalho por meio de temas relevantes. Os participantes poderão interagir com os palestrantes a partir do chat do evento para tirar dúvidas e receber dicas valiosas.

11 – Trade Marketing Digital

Quando: 27 de abril, às 17h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o principal objetivo de trazer dicas práticas e tendências sobre o cenário de trade marketing na nova economia, Felipe Samy, sócio-fundador e COO da Gofind, o primeiro localizador de produtos omnichannel do Brasil, promoverá um webinar com Rubens Sant'Anna, um dos maiores nomes do trade marketing nacional. O bate-papo abordará diversos tópicos importantes, como tecnologia e inovação, presença digital do varejo de vizinhança, técnicas de digital merchandising e como implantar uma estratégia omnichannel no seu negócio.

12 – Situações práticas do setor de segurança cibernética e seus riscos aos negócios

Quando: 29 de abril, das 19h às 21h

Custo: A partir de 690 reais

Inscrições: pelo link

Entre muitos pontos que fazem parte do assunto segurança da informação e o risco para as empresas que não dão a devida atenção ao assunto, Fabio Copette, Head of Privacy da Compugraf, durante a sua participação na Febraban, irá abordar sobre programas de privacidade e a LGPD no momento atual, demonstrando a importância de programas de privacidade precisar da participação de toda a empresa. Além do mais, Copette irá apresentar os mitos e verdades sobre o mapeamento de dados e como as empresas guardam muito mais informação pessoal do que precisam.

13 – Valuation e vendas de empresas

Quando: 27 a 29 de abril, das 14h às 16h

Custo: 2.200 reais

Inscrições: pelo telefone (11) 2440-5029 ou e-mail viviane.treina@gmail.com

5ª edição do seminário, realizado desde 2020, pelo sócio-fundador e CEO da QV1000, Sérgio de Carvalho Ribeiro, sobre o mercado de compra e vendas de empresas.

14 – ABINC e KER Innovation - O impacto da IoT na vida das pessoas

Quando: 29 de abril, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: não serão exigidas inscritos. Acompanhe pelo link

Paulo Spaccaquerche, Presidente da ABINC, traz os temas que serão abordados por Mauro Carrusca, CEO da KER Innovation, Guilherme Rabello, Gerente Comercial e de Inteligência de Mercado do InovaInCor (núcleo de inovação do Instituto do Coração-InCor e da Fundação Zerbini), Marcello Brito, presidente do conselho diretor da ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio e Lucas Pinz, diretor de Estratégia, Inovação/P&D, Novos Negócios e Transformação Digital na Energisa S.A.

15 – Abril Verde

Quando: de 26 a 30 de abril, das 14h30 às 15h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelos links: dia 1; dia 2; dia 3; dia 4; dia 5

A campanha Abril Verdetem como intuito trazer à sociedade a questão da segurança e saúde do trabalhador brasileiro. Este movimento busca conscientizar o profissional a ter um olhar mais atento ao tema, e os órgãos responsáveis e empresas a reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador. Em apoio ao movimento, a Vetor Editora realizará, entre os dias 26 e 30 de abril, uma série de webinars relacionados ao tema.

16 – ARENA - Como lidar com a rápida mudança da atenção do consumidor em 2021 e no futuro?

Quando: 29 de abril, das 14h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Adventures,Inc promoverá a primeira edição do ARENA, evento proprietário e focado em discutir temas relevantes para o mercado. O projeto é comandado pelos fundadores do grupo: os empreendedores Rapha Avellar e Ricardo Dias. A programação será transmitida ao vivo pelo canal da Adventures, Inc no YouTube e, neste mês, tem como tema central responder a seguinte questão: “Como lidar com a rápida mudança da atenção do consumidor em 2021 e no futuro?”. E, para responder a essa questão, o ARENA reunirá nomes de peso como Daniel Wakswaser, VP de Marketing AmBev Brasil; Daniela Cachich, CMO Latam PepsiCo; Kim Farrell, Diretora de Marketing Latam TikTok, Samantha Almeida, Head do Twitter Next; Fernando Vilela, CMO do Rappi no Brasil e Patrícia Borges, CMO da L'Oréal.

17 – Oceano azul da fintechs: o que esperar de 2021 no mercado focado em PMEs?

Quando: 29 de abril, das 14h às 14h40

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Atualmente, todas as empresas querem virar fintech. Mas qual é o cenário do Brasil? Apesar de ser um país burocrático em termos financeiros e propiciar o crescimento das empresas de tecnologia que chegam para descomplicar a vida dos brasileiros, há muitas empresas entrando no mercado com foco nesta área. Promovida pela NR-7 Comunicação, a roda de conversa online terá o jornalista Danylo Martins e os especialistas Ricardo Guimarães (CEO da BitCapital) e Francisco Ferreira (CEO da BizCapital), para responder perguntas importantes do setor no país.

18 – Latam Digital Talent Summit

Quando: 27 a 29 de abril, das 10h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A The Bridge, rede global de talentos digitais, realiza nos dias 27 a 29 de abril, das 10h às 19h, a quarta edição do Latam Digital Talent Summit, conferência de líderes globais de design, tecnologia e dados. O evento é gratuito e reúne mais de 15 speakers que dividirão com o público suas experiências e falarão sobre as tendências do mercado digital. Os painéis contam com líderes de grandes empresas, como Luis Malave, Agile Coach do Walmart, Barbara Wolff, Design Director da Loggi e Beatriz Acevedo, Chief of Customer Experience do Itaú. Com uma programação diversa, o evento contempla profissionais de tecnologia em diferentes estágios da carreira e com objetivos distintos.

19 – Webinar - Como criar vídeos mais relevantes sobre Beleza via Winnin Insights

Quando: 27 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Winnin, uma martech que empodera a criatividade por meio da ciência de dados, preparou um estudo exclusivo revelando o que mais engaja e quais são os conteúdos mais relevantes dentro do universo da beleza, facilitando o trabalho das marcas que desejam se comunicar com o público. As métricas são provenientes de dados do Brasil no Facebook, YouTube e Instagram de março de 2021. O intuito é mostrar que não faltam oportunidades para marcas se assumirem como criadoras de conteúdo e turbinar seu alcance e performance online mesmo em um universo tão amplo como o da beleza.

20 – Dados estruturados para marketing de conteúdo [em inglês]

Quando: 29 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Neste webinar, Paul Lovell é acompanhado por Jono Alderson, da Yoast, e Martha van Berkel, do Schema App, para se aprofundar em como você pode aprimorar seu conteúdo com dados estruturados. Esse evento promovido pela Semrush será destinado para quem já tem noções básicas sobre SEO e gostaria de se aprofundar nas análises.

21 – A importância da flexibilidade

Quando: 27 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O terceiro e último encontro do evento promovido pela dti digital e pela WeWork irá debater sobre a “Adaptação da cultura organizacional”. O webinar conta com a participação de Marcos Machuca, CEO e fundador do aplicativo de gestão de ponto FolhaCerta; Heloisa Junqueira, da HJunqueira, assessoria em gestão de pessoas; e Jhonatan Cardoso, Senior Community Manager da WeWork. Eles irão compartilhar suas experiências como especialistas do setor e trazer novidades do mercado com relação a temas como liderança remota, produtividade e modelo de trabalho híbrido.

22 – Live Mercado imobiliário: estruturação, investimentos e tributação

Quando: 29 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: participação pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Ruiz Cavallo e Renato Borelli debatem sobre as operações que envolvem o mercado imobiliário, tal como as principais estruturas dos negócios, impactos tributários, e efeitos jurídicos dessa modalidade de negócio.

23 – Construindo uma estratégia de dados de sucesso

Quando: 29 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Na semana que vem, a Data Driven Organization vai falar sobre qual é a importância de uma estratégia de dados; como definir os elementos da sua estratégia de dados; capacitação e o seu papel na estratégia de dados das empresas e como manter sua estratégia de dados alinhada com as operações.