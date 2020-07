A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Talk Show Consciente – Dialogando sobre novos tempos: comunicação e sustentabilidade

Data: dia 13 de julho, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Ligia Camargo, executiva com passagens por Unilever e Danone e membro do conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), é a terceira convidada do Talk Show Consciente, uma iniciativa promovida pelo ICCB e pelo inovabra habitat – espaço de coinovação do Bradesco. Ela conversará com Dario Neto, diretor geral do Instituto, sobre sustentabilidade e comunicação pela ótica dos negócios. O Talk Show Consciente é uma série de encontros virtuais com grandes nomes dos negócios e do empreendedorismo brasileiro sobre o momento atual, suas decisões e seu dia a dia nas empresas, além de suas experiências pessoais em tempos de pandemia.

2 – V Congresso de Engenharia de Produção

Data: de 13 a 17 de julho, das 14h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O V CONEP – Congresso Online Internacional de Engenharia de Produção é um evento de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos e profissionais da área de Engenharia de Produção. No evento, será possível aprender na prática o que faz um Engenheiro de Produção, quais são as habilidades e competências necessárias para atuar no mercado de trabalho e crescer profissionalmente. O evento contará com grandes nomes do mercado que irão compartilhar toda a sua experiência prática de atuação na área.

3 – Da demissão à admissão: Como realizar desligamentos e contratações responsáveis em meio a pandemia?

Data: 13 de julho, das 14h às 15h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Participam da live Fernanda Medei, presidente da Medei, plataforma que simplifica os processos homologatórios das empresas; Cammila Yochabell e Thereza Bukow, presidente e diretora de operações da Jobecam, plataforma de empregos e entrevistas gravadas; e Naiara Corrêa, diretora de Growth da Maturi, startup de trabalho e desenvolvimento para pessoas acima de 50 anos.

4 – ANPEI Sessions | Papo de CEO – com João Parolin, Presidente da Oxiteno

Data: dia 13 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

João Parolin, presidente da Oxiteno, participa da 5ª rodada do ANPEI Sessions | Papo de CEO, promovida pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). Sob o tema “Indústria Química – Inovação como aliada em tempos de pandemia”, Parolin irá falar sobre como como a crise afetou os planos das empresas do setor químico e como a inovação pode ser a solução diante do cenário atual.

5 – In Care

Data: dia 13 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Dictas, solução do portfólio de saúde da Softplan, vai realizar um painel online e gratuito para compartilhar conhecimentos e debater ações e estratégias para as empresas de serviços de saúde durante a pandemia da covid-19, como o impacto do PL 1.542/2020 na gestão de saúde, o cuidado personalizado e os impactos positivos desta prática, a organização necessária das operadoras neste momento e a gestão de saúde populacional. O webinar vai ser mediado por Marcello Herdt, médico especialista em medicina preventiva da Unimed Grande Florianópolis, e vai contar com a participação de especialistas da área.

6 – Ignição empreendedora

Data: dias 13, 14, 15, 16 e 17 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O curso é voltado para quem quer aprender a criar, acelerar ou salvar o seu negócio. Serão dadas, ao todo, cinco aulas sobre temas como gestão, tecnologia e vendas digitais. Haverá discussões, por exemplo, sobre como a covid-19 afetou os negócios, novas tendências, como usar tecnologia para blindar sua empresa e como usar os canais digitais para escalar suas vendas. As aulas serão dadas por um time de professores da StartSe, além de nomes como o técnico de vôlei Bernardinho e o empresário Renan Georges, fundador da fintech Fliper.

7 – O que é demissão humanizada?

Data: 14 de julho, a partir das 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Fernanda irá participar de um bate-papo com Daniela Verdugo, presidente da THE Consulting, boutique de executive search. A ideia é falar sobre demissão humanizada para os executivos que acompanham o canal, trazendo seus impactos tanto para empresas quanto para os colaboradores.

8 – A importância de se cercar de profissionais femininas e empoderar as mulheres

Data: dia 14 de julho, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Live ‘A importância de se cercar de profissionais femininas e empoderar as mulheres’ tem como objetivo propor um diálogo direcionado ao poder feminino em atingir papéis de liderança, mesmo com empecilhos preconceituosos da sociedade sob a mulher na gestão empresarial. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, que atua há mais de 20 anos no mercado como fundadora e presidente da MCM Brand Group. Sua convidada é Joyce Pascowitch, sócio diretora do website Glamurama.

9 – LinkLab Open Day

Data: 14 de julho, das 13h30 às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Um dos grandes desafios para as startups é conseguir oportunidades para apresentar seus produtos e serviços para grandes empresas. Para promover essa aproximação, o LinkLab, programa de inovação aberta da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), promove uma edição totalmente online do Open Day, evento de conversas e negócios entre startups e corporates. Ambev, Weg, Engie, ArcelorMittal e Tigre são algumas das empresas confirmadas.

10 – Frontiers Unlocked – MIT Sloan Review Brasil

Data: dias 14, 15 e 16 de julho, das 16h às 20h

Custo: gratuito, mas com limite de 100 pessoas

Inscrições: pelo site

O Frontiers by MIT Sloan Review Brasil foi lançado em 2019 para reunir os conhecimentos de fronteira de gestão e tecnologia, em um mundo moldado pela 4ª revolução industrial, conhecimentos esses globais e locais, profundos e práticos. É uma imersão de aprendizados de um dia inteiro que acontece a cada trimestre, uma “revista ao vivo” exclusivamente para convidados. Frontiers Unlocked é a versão digital do evento, criada durante a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de distanciamento social. Confira a programação.

11 – Marca pessoal para enfrentamento de crise

Data: dia 14 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Ter uma “marca pessoal” não está ligado a ter um logotipo ou uma identidade gráfica visual. Analisar nossos posicionamentos e a maneira como os outros nos enxergam pode nos revelar desde nossos pontos fortes até os principais pontos de melhoria, para atingirmos nossos objetivos. Pensando em te guiar pela jornada da estruturação e gestão de sua marca pessoal, a jornalista e tnstrutora eBrain, Adriane Werner, irá ministrar uma aula online, ao vivo e gratuita, mediada pela sócia-consultora da BRAIN Inteligência Estratégica Tiziana Weber.

12 – “Como preparar sua empresa para receber investimento de Private Equity e Venture Capital”

Data: 14 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A fim de desenvolver reflexões sobre como podemos identificar quando empresas estão aptas a receber grandes investimentos, alinhados entre companhia e a proposta do fundo de Venture Capital ou Private Equity, o evento contará com a participação de Guilherme Cunha, sócio da Bela Vista Investimentos; Karin Alvo, sócia da KLA Advogados; Marcelo Tommasi, sócio líder de corporate finance da Crowe; e Mario Alves, sócio líder de due diligence da Crowe.

13 – Fundamentos da Ciência de Dados

Data: 14 de julho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Tera, empresa de educação com foco em profissões e habilidades da Economia Digital, promove uma aula de Fundamentos da Ciência de Dados. O evento abordará a importância dos times de dados no desenvolvimento de negócios na Economia Digital e apresentará alguns dos temas centrais do dia a dia de quem atua na área.

14 – Líderes que Impulsionam: presidente do Rio+Pão

Data: 14 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na próxima edição da série Líderes que Impulsionam, a presidente da Agência A+ , Tatiana Marzullo, irá bater um papo com Fernanda Hipólito, presidente do Rio+Pão – Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Município do Rio de Janeiro. Fernanda vai compartilhar com os empreendedores sua trajetória impressionante, de jornalista à dona de uma das melhores padarias do Rio.

15 – Relações de trabalho pós-pandemia

Data: 15 de julho, das 08h30 às 17h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro – ASSERJ realiza o “II Seminário Jurídico da ASSERJ” com o tema “Relações trabalhistas pós-pandemia”. O evento é voltado para profissionais do setor supermercadista do Brasil e todos os interessados no assunto. Organizado pelo Instituto IDEIA, o objetivo é esclarecer dúvidas sobre todas as mudanças que ocorreram nas relações de trabalho após a pandemia, com desembargadores, juízes e procuradores do Estado.

16 – Combatendo o efeito fim de mês nas vendas

Data: dia 15 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O bate-papo ao vivo pretende ajudar vendedores e gestores a combater o hábito de correr para bater as metas. A ideia é trazer dicas para o público aprender a bater metas todos os dias, evitando a ansiedade e o desespero no fim do mês. O tema será trazido por Ricardo Corrêa, presidente da Ramper, e Kayuá Freitas, diretor de novos negócios do Moskit.

17 – O Papel do Direito Financeiro e Tributário no enfrentamento da crise gerada pela pandemia de covid-19

Data: 15 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Com o objetivo de contribuir para o conhecimento das informações sobre as ações das instituições nesse momento de covid-19, a ABF Rio – Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro, realiza este webinar , com a participação do desembargador federal Marcus Abraham. Os participantes terão a oportunidade saber sobre diversos assuntos, como as providências fiscais, tributárias e orçamentárias adotadas pelos governos durante a pandemia de covid-19, a prorrogação de pagamentos de tributos, redução da carga fiscal, entre outros. Além do desembargador, o conselheiro fiscal da ABF Rio, David Nigri, irá debater sobre como as empresas devem lançar mão das soluções para resguardar seu fluxo de caixa. A conversa será mediada pelo diretor jurídico da Associação, Gabriel Di Blasi.

18 – Fraud Session 4: PIX

Data: 15 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A quarta edição da Fraud Session, webinar organizado pela Konduto em parceria com a Emailage, vai falar sobre o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que vai mudar o cenário dos meios de pagamentos, mas também oferecer novos desafios na área de prevenção à fraude. Para isso, o evento vai contar com grandes especialistas do setor como Victor Thomazetti, fraud risk manager do Itaú Unibanco, e Ricardo Leocádio, gerente de segurança cibernética do Banco Mercantil do Brasil, com moderação do Rafael Abreu, director market planning & strategy da Lexis Nexis Risk Solution.

19 – User Experience Design

Data: 15 de julho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Tera, empresa de educação com foco em profissões e habilidades da Economia Digital, promove a aula de User Experience Design. O evento abordará a importância que UX tomou dentro do mercado; quais são as principais atividades, habilidades e competências de profissionais que atuam com UX; e uma experimentação de uso de uma das ferramentas de construção de protopersona.

20 – Mottainai: Quebrando o Algoritmo do desperdício

Data: dia 16, das 10h às 11h30

Custo: 50 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Referência no assunto no Brasil, Tiemi Yamashita, em parceria com a DUXcoworkers, promoverá o workshop “Mottainai: Quebrando o Algoritmo do desperdício”, sobre como evitar desperdícios e, assim, aumentar a produtividade e ganhos financeiros. Neste workshop, Yamashita, também conhecida como a caçadora de desperdício, irá explorar a cultura oriental por meio de uma visão inovadora de sustentabilidade, incentivando práticas de otimização de tempo, redução de consumo e reutilização do que já possuímos. As técnicas utilizadas aguçam a curiosidade, provocando uma conscientização de dentro para fora. Estrategista social, a facilitadora já atuou em projetos da Organização das Nações Unidas, Ministério do Trabalho e Economia e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

21 – Aspectos jurídicos da importação e revenda de mercadorias

Data: dia 16 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A equipe do Zilveti Advogados irá debater sobre os aspectos cíveis e tributários voltado para as empresas de importação e revenda. Fernando Zilveti, Roberto Codorniz e Marcela Cavallo vão abordar os principais pontos de atenção que os empresários dos ramos devem ter e como evitar possíveis problemas jurídicos.

22 – Os benefícios do canal de WhatsApp no atendimento ao cliente

Data: dia 16 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Especialistas em customer experience se reúnem em uma webinar para o debate sobre os benefícios de se trabalhar com o canal de WhatsApp no atendimento ao cliente. Participam do encontro Fernando Casanova, líder de produto do Droz, e Wagner Porcelli, executivo de contas corporativas da Zendesk Sunshine. Durante a conversa, a dupla vai discutir sobre as vantagens da ferramenta e de como a automação via chatbot pode ser um processo rápido e eficaz, com a capacidade de impactar diretamente no tempo e no custo das operações.

23 – Dados para decisões estratégicas: um paralelo entre EUA e Brasil

Data: dia 16 de julho, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom (ID 957 7581 7749)

Este evento será uma discussão sobre uso de dados na tomada de decisões, voltada para profissionais da área e diretores de empresas. Tem participação de Rafael Conte, gerente sênior na Uber e responsável por produtos para motoristas, Guilherme Moresco, analista comercial na Engie, e Matheus Dellagnelo, cofundador e presidente da Indicium Tech.

24 – InovAtiva Experience

Data: dia 18 de julho, das 10h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O InovAtiva Experience, evento de conclusão do ciclo de aceleração do InovAtiva Brasil, será realizado pela primeira vez de forma totalmente online. No dia 18 de julho, haverá a abertura e o Demolation, atividade em que os empreendedores apresentam seus pitches para uma banca de mentores e recebem feedbacks em uma simulação do Demoday. Para recepcionar todos os convidados, autoridades do Ministério da Economia e do Sebrae farão uma breve apresentação do programa. Em seguida, os empreendedores serão encaminhados para 14 salas virtuais temáticas, onde exibirão vídeos de três minutos para uma banca, que terá oito minutos para fazer questionamentos e dar seu feedback.

25 – Dev Summit

Data: de 20 a 24 de julho. Sessões ao vivo às 13h, 14h, 19h30 e 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: até 17 de julho, pelo site

O Dev Summit é um evento gratuito, online e com metodologia prática sobre desenvolvimento de software no Brasil. No evento, estudantes, analistas, desenvolvedores, engenheiros de software, profissionais DevOps, empreendedores e pessoas interessadas neste mercado poderão acompanhar importantes debates sobre tendências, práticas e transformações que o setor de desenvolvimento de softwares está vivendo.

26 – Programa Startups Connected

Data: nos dias 24 e 25 setembro

Custo: 275 reais

Inscrições: até 20 de julho, pelo site

Onde: online

Iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), o programa Startups Connected reúne anualmente grandes empresas que buscam por startups aderentes aos seus desafios. A startup melhor avaliada em cada desafio será selecionada para participar do programa de aceleração, no qual deverá desenvolver um projeto-piloto em conjunto com a empresa-âncora.

27 – Scale-Up Health Tech Endeavor

Data: a partir de agosto, por cinco meses

Custo: gratuito

Inscrições: até 20 de julho, pelo site

Onde: online

A seleção do Scale-Up Health Tech busca 12 scale-ups que estejam transformando o segmento por meio da inovação nos setores de prevenção e bem estar, diagnóstico e prescrição, tratamentos intensivos, tratamentos e acompanhamento e plano de saúde e serviços de suporte. Durante os meses de aceleração, as empresas selecionadas receberão mentorias e poderão se conectar com outros empreendedores da rede Endeavor.