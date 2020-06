A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Franquias: a crise do Covid-19 e a Jurisprudência no STF

Data: 8 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro realiza nesta segunda-feira o webinar “A crise do Covid-19 e a Jurisprudência no STF”, com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. O objetivo é conhecer e promover a troca de ideias, nesse período de isolamento social. A conversa será mediada pelo presidente da ABF Rio, Beto Filho, e pelo diretor jurídico da Associação, Gabriel Di Blasi.

2 – IT Recruiter Next Level

Data: 8 a 12 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Um evento focado para ensinar os conceitos básicos de programação e também a como programar, com o foco em profissionais de RH. Uma das grandes dores dos empreendedores de empresas de tecnologia e de startups está na contratação de Desenvolvedores, e a Vulpi, pensando nisso, quer educar Tech Recruiters, que entender de programação, aplicar em seus departamentos e saber como encontrar os melhores desenvolvedores. O evento é gratuito e terá a participação de grandes nomes no mercado de tecnologia.

3 – Café Empreendedor LIVE! com Vice-Presidente de Marketing da Ambev

Data: 9 de junho, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O Café Empreendedor LIVE! é um evento que tem como objetivo oferecer conteúdo qualificado de forma gratuita à comunidade empreendedora e de inovação. Toda semana a organização reúne os nomes mais inspiradores do ecossistema para discussões de alto nível, seguido de um tour virtual pela Fábrica de Startups. O palestrante da vez é Ricardo Dias, Vice-Presidente de Marketing da Ambev. Ele vai discutir sobre o momento do mercado de bebidas em meio à quarentena, a importância do marketing na estratégia da empresa para movimentação do mercado.

4 – Webinar – Será que mais uma crise mudará a Gestão Financeira ou algo já devia ter mudado?

Data: 9 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: Zoom – inscritos receberão link de acesso por e-mail

Webinar trará um bate papo entre o presidente e cofundador da Wevo, Diogo Lupinari e Paulo Guiné, Business Development Executive na Oracle, sobre gestão financeira em momentos de crise, a importância da gestão financeira para uma empresa, entre outros assuntos.

5 – Analise o comportamento do seu ambiente

Data: 9 de junho, das 11h às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Compugraf em parceria com a Algosec, está promovendo o Webinar Application Visibility: Analise o comportamento do seu ambiente com a participação do Anderson Matias, Sales Engineer LATAM da AlgoSec, e Carlos Giliarde, Gerente Comercial da Compugraf. Com uma papo direcionado a novos empreendedores e principalmente para quem já empreende, serão abordados pontos como gerenciamento e soluções de problemas avançados; gerenciamento de risco e regras específicas; eficiência e segurança em mudanças de gestão; otimização de políticas organizadas e livres de regras.

6 – ANPEI Sessions | Papo de CEO – com Tonny Martins, Presidente da IBM Brasil

Data: 09 de junho, das 14h às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Tonny Martins, presidente da IBM Brasil, é o convidado para a 3ª sessão do ANPEI Sessions | Papo com CEO, uma série de encontros virtuais com as lideranças das principais empresas de inovação do país para discutir os impactos da covid-19 nos negócios e na estratégia das associadas da entidade.

Sob o tema “Inovação e tecnologia como aliadas para superarmos a crise”, Tonny irá falar sobre como a tecnologia tem servido como ferramenta essencial para grandes empresas na superação de desafios estruturais e de mercado trazidos pela atual crise econômica.

7 – O papel do RH no novo normal e o impacto dos benefícios flexíveis

Data: 9 de junho, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso pelo e-mail

Neste Webinar, vamos conversar com grandes líderes do setor e descobrir quais ações as empresas tomaram para garantir o bem estar dos seus colaboradores e mostrar como os benefícios flexíveis exercem uma função fundamental nessa transformação.

8 – Super Talks – Pós-pandemia: como se preparar no médio e longo prazo?

Data: 9 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O tema “Logística pós-pandemia: como se preparar no médio e longo prazo?” vai ser abordado na terceira edição do Super Talks, que vai reunir especialistas do setor em um painel online. Os convidados são Jardel Fischer, gerente de Tecnologia da Informação na Portonave, porto em Navegantes (SC) referência global em eficiência portuária; Osmari de Castilho Ribas, diretor superintendente administrativo da Portonave; Fernando Luiz da Silva, executivo de Operações e Negócios na Supero Tecnologia; e Paulo Fernandes, executivo na SCM Design, consultoria de supply chain e SAP partner.

9 – Nação Digital – Webinar Como Aumentar Suas Vendas Com o Marketing Digital

Data: 9 de junho, das 20h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: por e-mail, para keyla@suanacao.com.br e camila@suanacao.com.br

Onde: pelo Zoom – inscritos receberão link de acesso por e-mail

Realizado pela Nação Empreendedora, comunidade de empresários de todo o Brasil, o webinário de Marketing Digital terá a participação de Rodrigo Blindes, especialista em marketing digital e desenvolvimento de negócios, e Alexandre Guerra, uns dos fundadores da Nação. O encontro abordará como aumentar as vendas da sua empresa com o marketing digital e mostrar como a ferramenta é importante para prospectar e engajar futuros clientes. O webinário possui como público alvo empresários e empreendedores de todo o Brasil que desejam compartilhar suas experiências como donos de negócios.

10 – Impactos e desafios da indústria e do varejo durante a pandemia

Data: 10 de junho às 9h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A BRAIN Inteligência Estratégica irá divulgar pesquisa inédita sobre os impactos do coronavírus na indústria e varejo. Fábio Araújo Tadeu, economista e sócio-diretor, e Guilherme Werner, sócio-consultor e especialista em planejamento e gestão de negócios, vão mediar um debate sobre o assunto com Alfredo Cruz, do Grupo Edson Queiroz; Camilo Turmina, presidente na Associação Comercial do Paraná; e Mateos Raduan, do Grupo Ortobom.

11 – Desafios e novas estratégias para manter a alimentação do funil de vendas

Data: 10 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Novos cenários de mercado pedem criatividade e inovação para continuar alimentando o funil de vendas e, assim, seguir alavancando resultados comerciais. Nessa aula para vendedores e gestores de vendas promovida pela Agendor e pela Ramper, Júlio Paulillo, CRO e co-fundador da Agendor, e Kesley Henrique, executivo de contas da Ramper, compartilharão boas práticas para atenuar os efeitos da redução de negociações em andamento no funil de vendas, além de mostrar estratégias para garantir que ele siga bem nutrido com leads qualificados.

12 – Práticas ágeis de conexão startups + grandes empresas: ANPEI, SENAI e Bunge

Data: 10 de junho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) promove o webinar “Práticas ágeis de conexão startups + grandes empresas”, encontro virtual que discutirá os principais modelos de interação entre startups e indústria e também os aprendizados e boas práticas de empresas em relação ao tema. Participam do webinar Heitor Cauneto, diretor global de manufatura na Bunge; Marcela Martinelli, diretora sênior de inovação na Natura e Felipe Couto, diretor de inteligência artificial no Senai PR. Os executivos irão explicar o que leva uma grande companhia a buscar conexões com startups e porque essa interação é uma ferramenta assertiva de inovação aberta.

13 – A rotina nas empresas pós Covid

Data: 10 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: Zoom

Como as empresas estão se preparando para o retorno das equipes aos escritórios? Quais as mudanças técnicas realizadas ou em preparação? Quais as medidas para comunicar o novo de maneira clara e acolhedora? Essas e outras questões serão discutidas neste evento organizado pela agência PROS – People Relations com Mauro Homem, diretor de Comunicação Corporativa da Heineken; Viviane Cury, VP de RH da Kimberly Clark América Latina; e Márcio Callage, CMO da Vulcabras.

14 – O que a mentalidade intraempreendedora pode fazer por sua carreira e pelo seu negócio

Data: 10 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: link de acesso será enviado aos inscritos antes do evento

Muito tem se falado sobre o empreendedorismo nos últimos tempos, mas ainda se fala pouco, sobre uma de suas modalidades – o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo – que será muito relevante para a retomada, evolução ou mesmo transformação dos negócios. Neste Webinar vamos explorar o que é o intraempreendedorismo e como ativá-lo nas empresas.

15 – RH e a educação corporativa: a revolução da aprendizagem

Data: 10 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo na capacitação de seus colaboradores, mesmo à distância. Nesta quarta-feira, 10, o bate papo será com Tatiane Pires, Especialista em Treinamento e Desenvolvimento na Seara.

16 – Lives Inspirar

Data: 10 de junho, das 18h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

“Lives Inspirar” é uma série de webinários do RH Que Inspira com temas como inovação, transformação cultural e diversidade. O objetivo é levar encontros para o espaço virtual e transmitir discussões relevantes ao atual cenário de transformação empresarial. Lilian Cidreira, CEO da Future Minds e fundadora do RH Que Inspira conversará nesta quarta-feira, 10, com o Reinaldo Bastos, gerente de recompensas da British American Tobacco. A transmissão terá tradução simultânea em libras.

17 – Esquadrão de Vendas

Data: de 10 de junho a 1º de julho

Custo: 300 reais

Inscrições: pelo site

Onde: Zoom – inscritos receberão link de acesso por e-mail

O evento tem como objetivo aperfeiçoar e ensinar técnicas para alavancas vendas e prospecções. Serão abordados temas como: vendas online (novas tendências de comportamentos e como se adaptar para vender), clientes recorrentes (como fidelizar clientes e como aplicar sistema de venda recorrentes), script de abordagem, sistemas para gerencias metas e indicadores (quais são os melhores e como utilizar cada um deles), administração de tempo, foco, produtividade, e como construir mix de canais de vendas e produtos. A palestrante é Priscila Guskuma, treinadora comportamental graduada em Jornalismo pela UBC e pós-graduada em Marketing pela UMC. Ministrou treinamentos e palestras para empresas como: Porto Seguro, Shell, Locaweb, Google, Unilever, além de ser palestrante da Feira do Empreendedor do Sebrae em 2018 e 2019.

18 – Live: Destrave seus resultados com Karina Pólido



Data: 12 de junho, a partir das 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A Palestra Destrava, agora online, é voltada para empreendedores, empresários, microempresários e traders com dificuldades para manter a produtividade, rentabilizar seus negócios e gerar leads online. A palestra identifica as 10 principais travas, comuns nesses profissionais e tomadores de decisão, e dá dicas de como se livrar delas.