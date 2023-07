Xuxa: saiba qual é a fortuna da "rainha dos baixinhos" — valor ultrapassa o de atrizes de Hollywood

Nos seus 40 anos de carreira na televisão, no cinema, na música e no teatro, Xuxa Meneghel acumulou uma onda de fãs, admiradores e sucessos. E, também, uma fortuna milionária. A eterna "rainha dos baixinhos" está na lista das 20 atrizes mais bem pagas do mundo pela Wealthy Gorilla, plataforma internacional que faz diversos rankings sobre o patrimônio de personalidades.

Qual a fortuna da Xuxa?

De acordo com a publicação, a fortuna da Xuxa é acumulada em 160 milhões de dólares, aproximadamente R$ 770 milhões na cotação atual.

Além de ser um fenômeno de gerações, vendendo inúmeros produtos e discos com seu nome — e não só no Brasil —, a apresentadora também é empresária e sócia de marcas como Espaçolaser e Casa X (rede de franquias de buffet infantil/casa de festas do Brasil).

Quais são as atrizes mais ricas do mundo?

Xuxa aparece na 11ª posição entre as atrizes mais ricas do mundo, de acordo com o ranking da Wealthy Gorilla. Ela fica à frente de personalidades famosas de Hollywood, como Julia Roberts (com uma fortuna de 140 milhões de dólares) e Demi Moore (com patrimônio de 150 milhões de dólares).

No topo da lista estão:

1º) Mary-Kate e Ashley Olsen , as Irmãs Olsen: além de atrizes, são estilistas americanas. A fortuna delas é de 300 milhões de dólares, cerca de R$ 1,4 bilhão.

, as Irmãs Olsen: além de atrizes, são estilistas americanas. A 2º) Mia Wasikowska : atriz australiana, mas com atuação em Hollywood. A fortuna é de 275 milhões de dólares, cerca de R$ 1,3 bilhão.

: atriz australiana, mas com atuação em Hollywood. A fortuna é de 3º) Paget Brewster: atriz e cantora. A fortuna é de 245 milhões de dólares, cerca de R$ 1,1 bilhão.

Quando estreia o documentário da Xuxa?

A história da vida e da carreira da apresentadora está disponível no Globoplay a partir desta quinta-feira, 13. A série documental "Xuxa, o Documentário" será dividida em cinco episódios, lançados semanalmente todas as quintas. A produção, que contou com a direção do jornalista Pedro Bial, irá mostrar os bastidores envolvendo a vida de Xuxa.

