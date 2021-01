Xuxa anuncia projeto de documentário com a Globoplay

Xuxa Meneghel falou sobre seus novos projetos no programa Encontro com Fátima Bernardes, nesta terça-feira, 26, na Globo, e revelou que irá fazer um documentário com a Globoplay, mas não deu detalhes do roteiro. Sobre voltar para a TV, a apresentadora disse que não tem essa intenção.

“Eu tenho um projeto pra fazer um documentário que vai sair pela Globoplay junto a Endemol. Esse documentário tinha que ter a mão da Globoplay, porque são 29 anos que eu vivi aqui, então não tem como fazer por outro lugar. Meu diretor, ainda não posso falar o nome, mas só pra falar que eu amo de paixão esse cara, tenho certeza que vai ser o trabalho da minha vida, porque ele vai fazer com que isso aconteça”, revelou Xuxa.

Os planos para o produção mudaram por causa da pandemia de covid-19. “Na realidade, ia ser o último voo da nave, mas agora não podemos fazer show, então não tem como. A gente ia fazer na Argentina e aqui no Brasil e gravar isso, mas não tem como fazer”, contou a apresentadora.

Sobre outros projetos em andamento, Xuxa disse: “Tem o filme Rainha, que vai sair também, e um seriado. Mas televisão, apesar de muita gente ter falado isso, que eu deveria fazer, eu acho que a televisão tem um tempo, sabe? Eu acho que eu estou há muito tempo na televisão”.

Pela sua longa trajetória, ela agora prefere abrir espaço para novos talentos. “Tem que dar chance pras pessoas jovens, pessoas novas que estão começando, que estão querendo falar o que as pessoas querem ouvir. Não sei se as pessoas querem ouvir as mesmas coisas que eu tenho pra dizer, ou a minha voz, a minha cara. A gente nunca vai dizer nunca. Mas é difícil eu me ver agora, fiz parte dos anos 80, 90, fiz parte da história da televisão, onde era uma outra história. E voltar agora com o jeito que é. A Internet está muito forte, os jovens estão muito fortes”.

Além disso, ela diz que conquistou seu direito de falar o que pensa. “Eu sou muito polêmica, não sou muito politicamente correta, não sou muito mediadora. Tenho minha opinião e boto pra fora”, concluiu. Mesmo assim, não tem intenção de se ausentar. “Eu tenho muitos projetos e não vou deixar de estar presente”.