WePink inaugura primeira franquia nos Estados Unidos em plano de expansão internacional

A marca de cosméticos e perfumes WePink, que tem a influenciadora Virginia Fonseca entre os sócios, inaugura nesta semana sua primeira franquia nos Estados Unidos.

O quiosque da WePink está no Yes Mega Store, em Orlando. O espaço comercial é dos empresários brasileiros Leonardo Charamba e Alex Alencar que atuam há décadas no mercado americano.

Outras franquias devem ser inauguradas ainda este ano nos Estados Unidos. O número exato não foi divulgada. Os planos da marca no país também incluem a abertura de um centro de distribuição no primeiro semestre de 2025.

"Nosso foco é no consumidor final. Somos muito forte no digital e desenvolvemos os quiosques para fortalecer a conexão da marca com o público existente e conquistar novos mercados", diz o CEO Thiago Stabile.

O investimento inicial em um quiosque franqueado da WePink é de aproximadamente R$ 500.000, sendo R$ 110.000 destinado ao estoque inicial de produtos, R$ 240.000 para taxa de franquia e em torno de R$ 150 mil para o capital de giro. A rentabilidade é estimada entre 20 a 30%.

As unidades físicas da WePink ainda representam pouco do resultado da empresa. A marca é conhecida por vender milhões em poucos minutos em lives. Em 2023 a WePink faturou R$ 300 milhões.

“Esse ano já estamos faturando R$ 50 milhões por mês. Nossa expectativa é chegar aos R$ 500 milhões em 2024”, diz Stabile.

Sem sentir o cheiro dos produtos, milhares de clientes compram perfumes e body splash promocionais nas redes sociais, por exemplo. O portfólio também inclui produtos de skincare e vitaminas.

WePink inaugura primeiro quiosque nos Estados Unidos (WePink/Divulgação)

A abertura do primeiro quiosque da WePink aconteceu em 2022, mas foi neste ano que a marca decidiu franquear o modelo de negócio. Ao todo já são 16 unidades em operação, entre próprias e franqueadas. A expectativa é ter 60 franquias até o fim do ano.

Quem está por trás da WePink

Essa não é a primeira vez que o CEO Thiago Stabile e a esposa Samara Pink, sócia da WePink, atuam no franchising. O casal fundou a franquia de extensão de cílios Pink Lash. A rede chegou a ter 120 unidades, mas teve que fechar a maioria durante a pandemia.

Ao lado da influenciadora Virginia Fonseca (e seus 47,8 milhões de seguidores no Instagram), o casal de empreendedores é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e frentes de expansão da WePink.

Virginia e Samara se aproximaram durante a gravidez da influenciadora. Na época, ela apresenta problemas com acne e juntas desenvolveram o primeiro produto da WePink: o "sérum 10 em 1". A marca fundada em 2020 conta atualmente com mais de 115 produtos no portfólio.

Perguntado sobre a rentabilidade da WePink, conhecida pelas promoções relâmpago nas redes sociais e lives com desconto de até 65%, Stabile destaca a alta recorrência de compra e a venda direta ao cliente final.

"Nosso objetivo é alcançar mais pessoas, apresentar o produto. A rentabilidade da WePink é de 30% e nosso índice de recompra é de 48%", diz.

Outro desfaio da marca é aumentar a produção para acompanhar o volume de vendas. Hoje a WePink trabalha com três fabricantes parceiros no interior de São Paulo. Os nomes das companhias não foram revelados. Metade das embalagens usadas pela marca são importadas da China, o que reduz custos.

"Nosso maior desafio é produzir e entregar quase 1,5 milhão de produtos por mês. Por conta do alto volume temos dificuldade de ter estoque e entrega rápida", diz o CEO.