Companhia aérea dará 1 ano de viagens grátis a vacinados contra covid-19

A companhia aérea australiana Qantas Airways lançou uma promoção para quem já tomou a vacina contra a covid-19: passagens grátis durante um ano. Serão dez sorteados para o prêmio máximo, mas também há descontos para voos regulares e pontuação adicional no programa de fidelidade. Além do incentivo ao programa de vacinação, a empresa espera retomar o fôlego de viagens internacionais.

Em entrevista ao programa de TV local Today, o CEO da Qantas Group, Alan Joyce, explicou que haverá pelo menos um sorteado de cada estado e território australiano. E os vencedores ainda terão o direito de incluir até três pessoas da família para aproveitarem o prêmio junto. De acordo com o executivo, o uso será ilimitado durante doze meses e poderá ser utilizado em qualquer roda de Qantas e Jetstar.

Promoção terá direito a hospedagem grátis aos vencedores

Não bastasse o assento garantido na classe econômica, a companhia aérea ainda dará aos vencedores um milhão de pontos no programa da rede de hotéis Accor para trocar por hospedagem. Com previsão para ser colocada em prática no mês de julho, a promoção beneficia quem foi totalmente vacinado, mas também já tem previsão de receber todas as doses contra o novo coronavírus até o fim deste ano.

“Como uma grande empresa que depende de viagens para colocar nosso pessoal e os aviões de volta ao trabalho, estamos obviamente motivados a ajudar no esforço nacional de vacinação”, afirmou Stephanie Tully, diretora de clientes da companhia aérea durante a entrevista ao Today. De acordo com executivos da empresa australiana, o foco será retomar os voos aos EUA e ao Reino Unido o mais cedo possível.

Essa não é a primeira iniciativa de uma companhia aérea para passageiros vacinados contra a covid-19: a russa Aeroflot anunciou um incentivo à vacinação que premiou os 10.000 primeiros clientes – e também membros do programa de fidelidade – que fizeram qualquer voo durante a campanha: quem já recebeu a vacina Sputnik V teve direito a 10 mil milhas na conta (e foram distribuídos 100 milhões de milhas).

Outras companhias aéreas também incentivaram a vacinação

Além dos passageiros, a empresa incentiva a vacinação de todos os funcionários, incluindo tripulantes, e dará um dia de férias remuneradas adicional a quem foi vacinado. “Nós estamos empenhados em tomar outras medidas para proteger a saúde dos nossos colaboradores e passageiros e, eventualmente, frear a pandemia de covid-19”, disse Mikhail Poluboyarinov, CEO da companhia aérea russa, em comunicado.

E, por fim, a norte-americana United também anunciou uma promoção para cinco pessoas vacinadas (e que serão sorteadas aleatoriamente no início de julho) viajarem de graça durante um ano com direito a um acompanhante. Também haverá sorteio de 30 viagens de volta ao mundo, para duas pessoas cada, a qualquer lugar que a companhia aérea opere. Basta ser membro do programa fidelidade e se cadastrar.

