Vendas de veículos crescem 2,2% em julho

O mercado de veículos voltou a registrar recuperação em julho, com vendas de 182 mil unidades, 2,2% a mais que em junho e 3,7% acima do resultado de igual mês do ano passado, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do ano, foi licenciado até agora 1,1 milhão de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, queda de 11,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A melhora do mercado, apesar dos juros altos e da escassez de semicondutores, ocorre em paralelo ao anúncio, na última sexta-feira, 29, de nova redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis, medida que deve gerar uma redução nos preços.

Nessa terceira etapa de cortes de IPI para vários setores, a redução para automóveis e utilitários-esportivos (SUVs) subiu de 18,5% para 24,75% sobre as alíquotas praticadas antes da primeira redução, em 1.º de março. Esse segmento havia ficado de fora do segundo corte aplicado em 29 de abril para vários outros setores industriais.

No ano, a Fiat segue como líder absoluta do mercado, com 21,7% de participação nas vendas totais de automóveis e comerciais leves. Na sequência estão General Motors (14%), Volkswagen (12 2%), Toyota (10,5%) e Hyundai (10,2%). A picape Fiat Strada segue à frente na lista dos modelos mais vendidos do ano, com 61 9 mil unidades comercializadas.