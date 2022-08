Copart leiloa automóveis de luxo, esportivos e populares nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 5, a Copart realizará dois leilões de automóveis com quase 200 oportunidades: um no estado de São Paulo e outro em Minas Gerais. Na data, a sessão no pátio de Osasco (SP) começará às 10h, e a no pátio de Betim (MG), às 12h. Os consumidores poderão adquirir carros de todas as categorias, além de motos.

Estará disponível para lances uma unidade do SUV de luxo Jaguar F-Pace 2016/2017, cujo valor médio de mercado chega a R$ 327,4 mil. Também será disponibilizado outro veículo utilitário esportivo, um Volvo XC 60 2019/2020, ofertado no mercado por cerca de R$ 272,7 mil.

Entre outras oportunidades disponíveis, uma das categorias que chama atenção dos consumidores é a de picapes grandes. Os consumidores poderão adquirir uma Volkswagen Amarok 2017/2018, estimado em torno de R$ 210,5 mil no mercado nacional.

Já entre os SUVs médios, será oferecido um Volkswagen Taos 2021/2022, indicado a um preço médio de R$ 168,1 mil.

Vários carros populares também poderão receber lances, como um Ford Ka 2019, cujo valor indicado chega a R$ 65,8 mil no mercado.

Como participar das sessões

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes de qualquer localidade e região do país. As salas para lances ficarão disponíveis com 30 minutos de antecedência do início de cada sessão.

Para participar dos leilões, é preciso se cadastrar no site da empresa e informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

